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Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. И на игре работает VAR!
Одна из главных интриг сегодня, помимо турнирной борьбы, это, конечно, противостояние Тедеско с Бенедиктом Хеведесом. Когда молодой тренер возглавил «Шальке», защитник был ветераном команды и ее капитаном. В итоге он лишился повязки, осел в запасе и ушел сначала в «Ювентус», а потом и в «Локомотив». Теперь он встретится со своим бывшим тренером-оппонентом в России. Это точно будет принципиально.
«Локомотив» занимает третье место в чемпионате России, и в его активе 29 очков, но при этом команда Семина догонит уже сыгравший «Зенит», если выиграет. «Спартак» только 11-й с 15 очками. Команда Тедеско может подняться на седьмое место.
Ну а новый наставник «Спартака» Доменико Тедеско решил, что в старте выйдут следующие футболисты:
Максименко — Мельгарехо, Жиго, Кутепов, Джикия, Айртон — Крал, Умяров — Бакаев, Шюррле, Понсе.
Составы команд уже известны. Давайте сразу к ним обратимся. Сначала посмотрим, кого выставил с первых минут наставник «Локомотива» Юрий Семин:
Гилерме — Игнатьев, Мурило, Чорлука, Хеведес — Крыховяк, Баринов — Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Жоау Мариу — Эдер.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак».