Одна из главных интриг сегодня, помимо турнирной борьбы, это, конечно, противостояние Тедеско с Бенедиктом Хеведесом. Когда молодой тренер возглавил «Шальке», защитник был ветераном команды и ее капитаном. В итоге он лишился повязки, осел в запасе и ушел сначала в «Ювентус», а потом и в «Локомотив». Теперь он встретится со своим бывшим тренером-оппонентом в России. Это точно будет принципиально.