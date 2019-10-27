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Уйти со дна: «Спартак» сражается с «Локомотивом». LIVE

РПЛ. 14-й тур. «Локомотив» — «Спартак». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» на своем поле играет со столичным «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
14-й тур  |   27 октября 16:30   |  Не начался
Локомотив
0:0
Спартак
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
27 (з)    Мурило
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
20 (п)   Владислав Игнатьев
23 (п)   Жоау Мариу
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
19 (н)   Антонио Эдер
98 (в)   Александр Максименко
29 (з)   Илья Кутепов
2 (з)   Самуэль Жиго
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
54 (п)   Наиль Умяров
10 (п)   Зелимхан Бакаев
33 (п)   Алекс Крал
20 (п)   Андре Шюррле
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
19 (н)   Эсекьель Понсе
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия
37 (з)   Станислав Магкеев
84 (з)   Михаил Лысов
67 (п)   Роман Тугарев
18 (п)   Александр Коломейцев
31 (п)   Мацей Рыбусь
89 (п)   Никита Дорофеев
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
32 (в)   Артём Ребров
56 (з)   Илья Гапонов
92 (з)   Николай Рассказов
38 (з)   Андрей Ещенко
49 (п)   Джано Ананидзе
7 (п)   Аяз Гулиев
22 (п)   Михаил Игнатов
47 (п)   Роман Зобнин
9 (п)   Резиуан Мирзов
8 (п)   Гус Тиль
23 (н)   Джордан Ларссон
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Поееееехали! Матч начался!

16:30

Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. И на игре работает VAR!

16:25

Одна из главных интриг сегодня, помимо турнирной борьбы, это, конечно, противостояние Тедеско с Бенедиктом Хеведесом. Когда молодой тренер возглавил «Шальке», защитник был ветераном команды и ее капитаном. В итоге он лишился повязки, осел в запасе и ушел сначала в «Ювентус», а потом и в «Локомотив». Теперь он встретится со своим бывшим тренером-оппонентом в России. Это точно будет принципиально.

16:20

«Локомотив» занимает третье место в чемпионате России, и в его активе 29 очков, но при этом команда Семина догонит уже сыгравший «Зенит», если выиграет. «Спартак» только 11-й с 15 очками. Команда Тедеско может подняться на седьмое место.

16:15

Ну а новый наставник «Спартака» Доменико Тедеско решил, что в старте выйдут следующие футболисты:

Максименко — Мельгарехо, Жиго, Кутепов, Джикия, Айртон — Крал, Умяров — Бакаев, Шюррле, Понсе.

16:10

Составы команд уже известны. Давайте сразу к ним обратимся. Сначала посмотрим, кого выставил с первых минут наставник «Локомотива» Юрий Семин:

Гилерме — Игнатьев, Мурило, Чорлука, Хеведес — Крыховяк, Баринов — Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Жоау Мариу — Эдер.

16:05

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак».