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В данный момент ЦСКА занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги с 26 очками. «Динамо» же пока располагается на предпоследней, 15-й строчке — у бело-голубых всего 11 баллов.
Из-за таких слабых результатов в начале октября был уволен Дмитрий Хохлов, и обязанности главного тренера теперь исполняет Кирилл Новиков. В первом матче под руководством этого специалиста «Динамо» добилось ничьей с мощным «Краснодаром» (1:1).
Получится ли преподнести сюрприз на этот раз, узнаем совсем скоро.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо».