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РПЛ. 14-й тур. ЦСКА — «Динамо». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА на своем поле играет со столичным «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
14-й тур  |   27 октября 16:30   |  Не начался
ЦСКА
0:0
Динамо М
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
62 (з)   Вадим Карпов
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
98 (п)   Иван Обляков
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
7 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол
9 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Антон Шунин
4 (з)   Владимир Рыков
2 (з)   Григорий Морозов
34 (з)   Константин Рауш
3 (з)   Заурбек Плиев
18 (з)   Иван Ордец
15 (з)   Роман Нойштедтер
11 (п)   Себастьян Шиманьски
77 (п)   Шарль Каборе
8 (н)   Кирилл Панченко
10 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
42 (з)   Георгий Щенников
14 (з)   Кирилл Набабкин
31 (з)   Звонимир Шарлия
11 (п)   Лукас Сантос
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наяир Тикнизян
20 (п)   Константин Кучаев
19 (н)   Такума Нисимура
31 (в)   Игорь Лещук
24 (з)   Роман Евгеньев
22 (п)    Жоаозиньо
7 (п)   Мигел Кардозу
23 (п)   Антон Соснин
88 (п)   Оскар Хильемарк
6 (п)   Артур Юсупов
20 (п)   Вячеслав Грулёв
9 (н)   Клинтон Н'Жье
5 (н)   Максимилиан Филипп
90 (н)   Николай Обольский
99 (н)   Рамиль Шейдаев
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Матч начался! Ждем искрометной игры и голов.

16:25

В данный момент ЦСКА занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги с 26 очками. «Динамо» же пока располагается на предпоследней, 15-й строчке — у бело-голубых всего 11 баллов.

Из-за таких слабых результатов в начале октября был уволен Дмитрий Хохлов, и обязанности главного тренера теперь исполняет Кирилл Новиков. В первом матче под руководством этого специалиста «Динамо» добилось ничьей с мощным «Краснодаром» (1:1).

Получится ли преподнести сюрприз на этот раз, узнаем совсем скоро.

16:20

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

16:15

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

16:05

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо».