В данный момент ЦСКА занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги с 26 очками. «Динамо» же пока располагается на предпоследней, 15-й строчке — у бело-голубых всего 11 баллов.

Из-за таких слабых результатов в начале октября был уволен Дмитрий Хохлов, и обязанности главного тренера теперь исполняет Кирилл Новиков. В первом матче под руководством этого специалиста «Динамо» добилось ничьей с мощным «Краснодаром» (1:1).

Получится ли преподнести сюрприз на этот раз, узнаем совсем скоро.