онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Тамбов Уфа

Выбраться со дна: «Тамбов» принимает «Уфу». LIVE

РПЛ. 14-й тур. «Тамбов» — «Уфа». ОНЛАЙН

«Тамбов» принимает «Уфу» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   26 октября 14:00   |  1 тайм
Тамбов
1:0
Уфа
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Костюков 12'
Вомбергар 19'
Голубев 21'
Бизяк 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
27 (з)   Алексей Грицаенко
55 (з)   Максим Осипенко
2 (з)   Алексей Рыбин
58 (з)   Адесойе Ойеволе
3 (з)   Гурам Тетрашвили
8 (п)   Антон Килин
92 (п)   Валерий Чуперка
77 (н)   Михаил Костюков 12'
19 (н)   Георгий Мелкадзе
13 (н)   Владимир Обухов
31 (в)   Александр Беленов
9 (з)   Денис Терентьев
33 (з)   Александр Сухов
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
22 (з)   Артём Голубев 21'
8 (п)   Кэтэлин Карп
10 (п)   Оливье Тилл
11 (н)   Ловро Бизяк 37'
32 (н)   Андрес Вомбергар 19'
Запасной состав
50 (в)   Владимир Сугробов
30 (з)   Сослан Таказов
17 (п)   Хетаг Хосонов
15 (п)   Усман Мухаммед
11 (п)   Олабиран Муйва
6 (п)   Владислав Кулик
23 (п)   Данил Клёнкин
7 (п)   Олег Чернышов
25 (п)   Павел Карасев
9 (н)   Хасан Мамтов
14 (н)   Хызыр Аппаев
48 (н)   Андрей Часовских
16 (в)   Юрий Шафинский
2 (з)   Данил Круговой
4 (з)   Алексей Никитин
3 (з)   Павел Аликин
77 (п)   Азер Алиев
13 (п)   Кирилл Фольмер
99 (н)   Андрей Козлов
57 (н)   Вячеслав Кротов
23 (н)   Данила Емельянов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'37
Бизяк получил желтую карточку за грубый фол против Рыбина в центре поля.
'35
Рыбин здорово навесил с правого фланга в чужую штрафную на Костюкова, а тот в падении пробил головой, но отправил мяч мимо цели.
'33
Тилл исполнил слишком сильную передачу вперед на Терентьева к чужой штрафной и тот лишь проводил этот мяч за пределы поля.
'31
Сухов исполнил длинную передачу на Вомбергара, но тот забрался во вне игры.
'29
Костюков прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил подачу во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Беленов.
'27
Аде Ойеволе попытался самостоятельно продвинуться вперед по левому флангу атаки «Тамбова», но в итоге выпустил мяч за боковую линию поля.
'25
Вомбергар оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'23
Осипенко здорово сыграл на перехвате поблизости от своей штрафной, сумев остановить перспективную атаку «Тамбова».
'21
А теперь уже горчичник получил Голубев за грубую игру.
'19
Вомбергар получил желтую карточку за грубый фол против соперника в верховом единоборстве
'18
Клин забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды после длинной передачи из глубины поля.
'16
Обухов вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Беленова.
'14
Довольно неожиданно открыть счет в матче удалось «Тамбову» уже на стартовых минутах поединка. Теперь нужно будет значительно прибавлять гостям в атакующей активности.
'12
Гол! 1:0! Килин исполнил классную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Беленов застыл в полупозиции при попытке сыграть на выходе и Костюков ударом головой отправил мяч в сетку ворот.
'10
Сухов навесил с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'7
Снова высокую линию обороны сейчас выстроили гости. Игра в основном проходит на половине поля «Тамбова».
'5
Ойеволе исполнил слишком сильную и неточную передачу от центра поля в чужую штрафную. Мяч полетел слишком сильно и за лицевую линию поля.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Уфы» в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться хозяева.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.