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Трансляция
С конца
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'37
'35
Рыбин здорово навесил с правого фланга в чужую штрафную на Костюкова, а тот в падении пробил головой, но отправил мяч мимо цели.
'33
Тилл исполнил слишком сильную передачу вперед на Терентьева к чужой штрафной и тот лишь проводил этот мяч за пределы поля.
'31
Сухов исполнил длинную передачу на Вомбергара, но тот забрался во вне игры.
'29
Костюков прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил подачу во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Беленов.
'27
Аде Ойеволе попытался самостоятельно продвинуться вперед по левому флангу атаки «Тамбова», но в итоге выпустил мяч за боковую линию поля.
'25
Вомбергар оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'23
Осипенко здорово сыграл на перехвате поблизости от своей штрафной, сумев остановить перспективную атаку «Тамбова».
'21
'19
'18
Клин забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды после длинной передачи из глубины поля.
'16
Обухов вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Беленова.
'14
Довольно неожиданно открыть счет в матче удалось «Тамбову» уже на стартовых минутах поединка. Теперь нужно будет значительно прибавлять гостям в атакующей активности.
'12
'10
Сухов навесил с фланга в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'7
Снова высокую линию обороны сейчас выстроили гости. Игра в основном проходит на половине поля «Тамбова».
'5
Ойеволе исполнил слишком сильную и неточную передачу от центра поля в чужую штрафную. Мяч полетел слишком сильно и за лицевую линию поля.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Уфы» в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться хозяева.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.