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Ворваться в тройку: «Краснодар» принимает «Оренбург». LIVE

РПЛ. 14-й тур. «Краснодар» — «Оренбург». ОНЛАЙН

«Краснодар» на своем поле принимает «Оренбург» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14-й тур  |   27 октября 19:00   |  1 тайм
Краснодар
0:0
Оренбург
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Деспотович 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Йон Гудни
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
99 (п)   Мануэл Фернандеш
14 (п)   Кристофер Ольссон
47 (п)   Даниил Уткин
52 (п)   Тонни де
9 (н)    Ари
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
38 (в)   Андрей Климович
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
31 (з)   Виталий Шахов
4 (з)   Урош Радакович
15 (з)   Георгий Зотов
10 (п)   Рикарду Алвеш
8 (п)   Даниэль Мишкич
7 (п)   Филип Рогич
5 (н)   Тимур Аюпов
9 (н)   Джордже Деспотович 19'
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
5 (з)   Урош 
21 (п)   Юнес Намли
77 (п)   Руслан Камболов
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
31 (п)   Кайо Панталеан
33 (н)   Маркус Берг
17 (н)   Иван Игнатьев
56 (в)   Александр Довбня
66 (з)   Савелий Козлов
3 (з)   Михаил Сиваков
29 (п)   Вадим Афонин
77 (п)   Никита Маляров
22 (п)   Фёдор Черных
19 (п)   Владимир Москвичев
32 (п)   Артём Кулишев
18 (п)   Данил Липовой
20 (н)   Джоэль Фамейе
88 (н)   Артём Галаджан
11 (н)   Андреа Чуканов
Удары
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Владение мячом
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Удары
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Владение мячом
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'32
ГОЛ!
'30
Аюпов в центре поля врезал по ногам Сулейманову — фол, но без карточки.
'29
Рамирес устал от подач с фланга, решив нанести плотный дальний удар — Климович на месте.
'27
Петров от правого края вырезал передачу в центр штрафной, Уткин сыграл на опережение и пробил в касание — Климович сгруппировался и мяч внизу накрыл!
'25
«Краснодар» наращивает давление на ворота «Оренбурга»! Фернандеш в касание забросил мяч в штрафную, но Радакович опередил Ари, пробив через себя.
'23
Рамирес с фланга сделал мягкий заброс в центр штрафной гостей, Сулейманов проиграл верх и нарушил правила.
'21
Классную контратаку провели гости. Деспотович левым краем ворвался в штрафную, убрал защитника на замахе, далее покатил мяч в центр на Алвеша, удар Рикарду получился по центру ворот, где и расположился Сафонов!
'19
Деспотович наступил на ногу де Вильене. Судья посчитал, что это нарушение правил потянуло на карточку.
'18
Мартынович остановил контрвыпад «Оренбурга», который разогнал Зотов по левому краю.
'17
Заработали гости угловой, но после подачи в штрафную судья игру остановил, зафиксировав фол в атаке.
'16
Де Вильена издали зарядил — мимо дальнего угла ворот. Климович больше для подстраховки совершил прыжок.
'15
Оренбуржцы провели свою атаку. Малых с подбора из-за штрафной нанёс удар, но свалился мяч с ноги.
'13
Отбились гости и после повторной подачи Сулейманова. Шахов получил повреждение, но тут обошлось без серьёзных последствий.
'12
Сулейманов от углового флажка навес совершил, но Радакович в падении выбил мяч за лицевую — ещё один корнер у ворот «Оренбурга».
'11
Уткин по центру разгонял краснодарскую атаку с ходу, но пас на Ари выполнил слишком сильный.
'9
Терехов не позволил пройти забросу из глубины, который задумал де Вильена в расчёте на рывок Сулейманова.
'7
Рогич два прострела от правой бровки сделал в штрафную хозяев, но Мишкич не смог обработать жёсткий пас.
'5
Терехов неудачную скидку головой пытался сделать на своего вратаря — едва Сулейманов не перехватил мяч.
'3
Фернандеш от угла поля выполнил подачу, но прямо на голову Шахову, выбившего мяч из штрафной «Оренбурга». Мануэл сегодня проводит первый матч в стартовом составе «Краснодара».
'2
Атаку левым флангом провели хозяева. Прострел Рамиреса завершился назначением углового удара.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли краснодарцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.