- 608699 просмотров Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
- 443610 просмотров В Забайкальском крае военнослужащий застрелил восемь человек прямо в воинской части. Среди погибших...
- 206654 просмотра Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
- 174126 просмотров Британцы остались недовольны Меган и Гарри из-за принца Чарльза
- 150406 просмотров Трусова выиграла этап Гран-при в Канаде, Медведева — пятая
- 131113 просмотров Зеленский «не нашел понимания» у националистов в Донбассе
- 104867 просмотров Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'32
'30
Аюпов в центре поля врезал по ногам Сулейманову — фол, но без карточки.
'29
Рамирес устал от подач с фланга, решив нанести плотный дальний удар — Климович на месте.
'27
Петров от правого края вырезал передачу в центр штрафной, Уткин сыграл на опережение и пробил в касание — Климович сгруппировался и мяч внизу накрыл!
'25
«Краснодар» наращивает давление на ворота «Оренбурга»! Фернандеш в касание забросил мяч в штрафную, но Радакович опередил Ари, пробив через себя.
'23
Рамирес с фланга сделал мягкий заброс в центр штрафной гостей, Сулейманов проиграл верх и нарушил правила.
'21
Классную контратаку провели гости. Деспотович левым краем ворвался в штрафную, убрал защитника на замахе, далее покатил мяч в центр на Алвеша, удар Рикарду получился по центру ворот, где и расположился Сафонов!
'19
'18
Мартынович остановил контрвыпад «Оренбурга», который разогнал Зотов по левому краю.
'17
Заработали гости угловой, но после подачи в штрафную судья игру остановил, зафиксировав фол в атаке.
'16
Де Вильена издали зарядил — мимо дальнего угла ворот. Климович больше для подстраховки совершил прыжок.
'15
Оренбуржцы провели свою атаку. Малых с подбора из-за штрафной нанёс удар, но свалился мяч с ноги.
'13
Отбились гости и после повторной подачи Сулейманова. Шахов получил повреждение, но тут обошлось без серьёзных последствий.
'12
Сулейманов от углового флажка навес совершил, но Радакович в падении выбил мяч за лицевую — ещё один корнер у ворот «Оренбурга».
'11
Уткин по центру разгонял краснодарскую атаку с ходу, но пас на Ари выполнил слишком сильный.
'9
Терехов не позволил пройти забросу из глубины, который задумал де Вильена в расчёте на рывок Сулейманова.
'7
Рогич два прострела от правой бровки сделал в штрафную хозяев, но Мишкич не смог обработать жёсткий пас.
'5
Терехов неудачную скидку головой пытался сделать на своего вратаря — едва Сулейманов не перехватил мяч.
'3
Фернандеш от угла поля выполнил подачу, но прямо на голову Шахову, выбившего мяч из штрафной «Оренбурга». Мануэл сегодня проводит первый матч в стартовом составе «Краснодара».
'2
Атаку левым флангом провели хозяева. Прострел Рамиреса завершился назначением углового удара.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли краснодарцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.