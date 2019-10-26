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РПЛ. 14-й тур. «Ростов» — «Сочи». ОНЛАЙН

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» Валерия Карпина после унизительного поражения от «Зенита» в предыдущем туре принимает «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
14-й тур  |   26 октября 19:00   |  1 тайм
Ростов
0:0
Сочи
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Егор Бабурин
78 (з)   Дмитрий Чистяков
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
28 (з)   Евгений Чернов
34 (з)   Алексей Козлов
8 (п)   Ивелин Попов
17 (п)   Матиас Норманн
7 (п)   Роман Ерёменко
19 (п)   Хорен Байрамян
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
35 (в)   Сослан Джанаев
32 (з)   Миха Мевля
24 (з)   Эльмир Набиуллин
26 (з)   Никита Калугин
20 (з)   Игорь Юрганов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
5 (п)   Алексей Померко
18 (п)   Никита Бурмистров
16 (п)   Кристиан Нобоа
17 (п)   Андрей Мостовой
9 (н)   Антон Заболотный
Запасной состав
46 (в)   Денис Попов
30 (в)   Сергей Песьяков
3 (з)   Мацей Вилюш
25 (з)   Арсений Логашов
22 (з)   Кирилл Маляров
4 (з)   Данила Ведерников
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
26 (п)   Александр Саплинов
15 (п)   Данил Глебов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
19 (в)   Евгений Фролов
12 (в)   Николай Заболотный
90 (з)   Павел Шакуро
8 (п)   Nikita Koldunov
94 (п)   Душан Лагатор
77 (п)   Дмитрий Полоз
21 (п)   Акмаль Бахтияров
87 (н)   Александр Карапетян
Самоечитаемое
Трансляция
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'8
Попытались ростовчане подёргать оборону соперника, но одна из диагоналей получилась за боковую линию.
'7
Байрамян за чужой штрафной убрал мяч под левую ногу и нанёс удар — намного выше ворот.
'6
Первый свой угловой заработали сочинцы. Подача Нобоа к вратарской заставила ростовского вратаря сыграть на выходе из ворот.
'6
Попов со стандарта загрузил мяч во вратарскую, Мевля вновь выиграл верх, выбив мяч за штрафную «Сочи».
'5
Чернов на левом краю атаки получил по ногам после того, как пытался сместиться в центр.
'4
Ионов принял мяч в штрафной гостей, но скидку в расчёте на Шомуродова выполнил неудачную.
'3
Сразу восемь футболистов в сочинском составе, которые в разные годы играли за «Ростов».
'2
Первый заброс из глубины прошёл в штрафную «Сочи», но Мевля уверенно головой выбил мяч к бровке.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли ростовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ростов» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.