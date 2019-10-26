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Трансляция
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'8
Попытались ростовчане подёргать оборону соперника, но одна из диагоналей получилась за боковую линию.
'7
Байрамян за чужой штрафной убрал мяч под левую ногу и нанёс удар — намного выше ворот.
'6
Первый свой угловой заработали сочинцы. Подача Нобоа к вратарской заставила ростовского вратаря сыграть на выходе из ворот.
'6
Попов со стандарта загрузил мяч во вратарскую, Мевля вновь выиграл верх, выбив мяч за штрафную «Сочи».
'5
Чернов на левом краю атаки получил по ногам после того, как пытался сместиться в центр.
'4
Ионов принял мяч в штрафной гостей, но скидку в расчёте на Шомуродова выполнил неудачную.
'3
Сразу восемь футболистов в сочинском составе, которые в разные годы играли за «Ростов».
'2
Первый заброс из глубины прошёл в штрафную «Сочи», но Мевля уверенно головой выбил мяч к бровке.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли ростовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ростов» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.