'62

Два хороших момента было у «Оренбурга»! Сначала Радакович сбросил мяч во вратарскую на Аюпова, но тот в двух метрах от ворот не сумел попасть по мячу! А еще через секунд тридцать уже Рогич пробивал лета с левого края штрафной, но отправил мяч выше цели!