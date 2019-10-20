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Оренбург Крылья Советов

Не упасть на дно: «Оренбург» против «Крыльев». LIVE

Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Оренбург» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

«Оренбург» принимает «Крылья Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   20 октября 11:30   |  2 тайм
Оренбург
0:1
Крылья Советов
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Рогич 45'
Алвеш 56'
Антон 18'
Канунников 27'
Антон 63'
Подробная статистика матча
Основные составы
38 (в)   Андрей Климович
12 (з)   Андрей Малых
13 (з)   Сергей Терехов
4 (з)   Урош Радакович
31 (з)   Виталий Шахов
10 (п)   Рикарду Алвеш 56'
8 (п)   Даниэль Мишкич
7 (п)   Филип Рогич 45'
5 (н)   Тимур Аюпов
11 (н)   Андреа Чуканов
9 (н)   Джордже Деспотович
1 (в)   Сергей Рыжиков
50 (з)   Максим Карпов
3 (з)   Никита Чернов
22 (з)   Александр Анюков
23 (з)   Дмитрий Комбаров
28 (п)   Паул Антон 18' 63'
17 (п)   Антон Зиньковский
8 (п)   Александр Гацкан
20 (п)   Срджан Мияйлович
99 (н)   Максим Канунников 27'
7 (н)   Александр Соболев
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
66 (з)   Савелий Козлов
42 (з)   Иван Лапшов
3 (з)   Михаил Сиваков
19 (п)   Владимир Москвичев
18 (п)   Данил Липовой
17 (п)   Жига Шкофлек
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
29 (п)   Вадим Афонин
20 (н)   Джоэль Фамейе
88 (н)   Артём Галаджан
81 (в)   Богдан Овсянников
2 (з)   Владимир Полуяхтов
5 (з)   Виталий Лысцов
44 (з)   Никита Чичерин
90 (з)   Тарас Бурлак
77 (п)   Дмитрий Кабутов
10 (п)   Антон Терехов
52 (п)   Данила Смирнов
78 (п)   Геннадий Киселёв
14 (п)   Раду Гынсарь
40 (п)   Артём Тимофеев
69 (н)   Егор Голенков
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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Владение мячом
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Самоечитаемое
Трансляция
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'63
Антон получил желтую карточку за фол против Терехова на правом фланге атаки своей команды.
'62
Два хороших момента было у «Оренбурга»! Сначала Радакович сбросил мяч во вратарскую на Аюпова, но тот в двух метрах от ворот не сумел попасть по мячу! А еще через секунд тридцать уже Рогич пробивал лета с левого края штрафной, но отправил мяч выше цели!
'61
Мишкич прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда мяч был вынесен Черновым на угловой.
'59
Зиньковский здорово сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной, на исполнение пробил метров с 25-ти, но вышло прямо в руки Климовичу.
'57
Рикарду Алвеш получил желтую карточку за фол против Антона поблизости от центра поля.
'56
Момент у «Оренбурга»! После подачи с углового с правого фланга здорово пробил в падении через себя Радакович из центра чужой штрафной, но выручил свою команду Рыжиков.
'54
Перекладина! Радакович сбил Соболева поблизости от своей штрафной. Дмитрий Комбаров здорово исполнил удар со стандартного положения, но попал в перекладину ворот Климовича!
'52
Снова Рикарду Алвеш получил передачу на линии чужой штрафной по центру, но удар сильным в этот раз не получился и мяч стал легкой добычей для Рыжикова.
'50
Штанга! Рикарду Алвеш получил пас от Чуканова на линии чужой штрафной и в касание на исполнение пробил, но попал в ближнюю штангу ворот Рыжикова!
'48
Аюпов получил передачу на линии чужой штрафной по центру и низом попытался пробить, но отправил мяч рядом со штангой ворот Рыжикова.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол после удачно разыгранного стандартного положения провел Антон. Пока не очень убедительно действуют в атаке футболисты «Оренбурга». Нужно им прибавлять после перерыва.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'45
Рогич получил желтую карточку за грубый фол против Дмитрия Комбарова на чужой половине поля.
'43
Рикарду Алвеш приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, но отдал неточную поперечную передачу в ноги сопернику.
'41
Рикарду Алвеш исполнил опасную подачу со штрафного с правого фланга атаки, после чего несколько раз пробовали пробить футболисты «Оренбурга», но все было безуспешно.
'39
Мияйлович не по правилам сыграл против Рогича на правом фланге атаки «Оренбурга».
'37
Малых исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Рогича, но вовремя вышел из ворот Рыжиков, уверенно забрав мяч в руки.
'35
После подачи со стандартного положения опасно прострелил с правого фланга атаки во вратарскую Анюков, но там первым на мяче был соперник.
'33
Зиньковский устремился в прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Аюпова.
'31
Терехов отдал передачу низом в центр к чужой штрафной на Деспотовича, но тот замешкался в окружении соперников и мяч потерял.
'29
Больше контролируют мяч хозяева в эти минуты матча. Но пока взломать гостевую оборону не получается.
'27
Канунников получил желтую карточку за грубый фол против Чуканова в центре поля.
'26
Чуканов решился на удар по чужим воротам метров с 30-ти, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'24
Канунников при помощи фола остановил Чуканова на левом фланге атаки «Оренбурга». Рикарду Алвеш навесил со стандартного положения, но первым на мяче был соперник.
'22
Аюпов вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на исполнение пробил, но вышло прямо в руки Рыжикову.
'20
Штанга! На кураже продолжают атаковать гости! Антон вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, мощно пробил и Климович кончиками пальцев перевел мяч в штангу!
'18
Гол! 0:1! Дмитрий Комбаров навесил со стандартного положения с правого фланга атаки во вратарскую, откуда мяч был вынесен прямо под удар Паулу Антону и тот выстрелом слета поразил левый угол чужих ворот.
'17
Деспотович отдал передачу назад в свою штрафную, где неосмотрительно на выходе сыграл Климович. Стандартное положение для гостей.
'15
Рикарду Алвеш получил передачу на правом краю чужой штрафной и попытался пробить, но принял этот выстрел на себя один из соперников.
'13
Зиньковский прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил в центр, но там Канунников нарушил правила в борьбе против Терехова.
'11
Зиньковский отпасовал с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной на Анюкова и тот в касание пробил, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'9
Удалось сейчас перейти на чужую половину поля и футболистам «Крыльев Советов». Но поко достаточно академично разыгрывают мяч гости.
'7
Рикарду Алвеш получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и тут же на исполнение пробил, но уверенно в рамке ворот сыграл Рыжиков.
'5
Рогич получил пас на линии чужой штрафной и попытался пробить, но после рикошета мяч ушел на угловой. Однако, подача с угла поля к опасности не привела.
'3
Команды обменялись энергичными атаками с подачами в чужую штрафную, но пока обходится без завершающего удара по чужим воротам.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.