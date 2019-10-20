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Трансляция
С конца
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'63
'62
Два хороших момента было у «Оренбурга»! Сначала Радакович сбросил мяч во вратарскую на Аюпова, но тот в двух метрах от ворот не сумел попасть по мячу! А еще через секунд тридцать уже Рогич пробивал лета с левого края штрафной, но отправил мяч выше цели!
'61
Мишкич прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда мяч был вынесен Черновым на угловой.
'59
Зиньковский здорово сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной, на исполнение пробил метров с 25-ти, но вышло прямо в руки Климовичу.
'57
'56
Момент у «Оренбурга»! После подачи с углового с правого фланга здорово пробил в падении через себя Радакович из центра чужой штрафной, но выручил свою команду Рыжиков.
'54
Перекладина! Радакович сбил Соболева поблизости от своей штрафной. Дмитрий Комбаров здорово исполнил удар со стандартного положения, но попал в перекладину ворот Климовича!
'52
Снова Рикарду Алвеш получил передачу на линии чужой штрафной по центру, но удар сильным в этот раз не получился и мяч стал легкой добычей для Рыжикова.
'50
Штанга! Рикарду Алвеш получил пас от Чуканова на линии чужой штрафной и в касание на исполнение пробил, но попал в ближнюю штангу ворот Рыжикова!
'48
Аюпов получил передачу на линии чужой штрафной по центру и низом попытался пробить, но отправил мяч рядом со штангой ворот Рыжикова.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол после удачно разыгранного стандартного положения провел Антон. Пока не очень убедительно действуют в атаке футболисты «Оренбурга». Нужно им прибавлять после перерыва.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'45
'43
Рикарду Алвеш приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, но отдал неточную поперечную передачу в ноги сопернику.
'41
Рикарду Алвеш исполнил опасную подачу со штрафного с правого фланга атаки, после чего несколько раз пробовали пробить футболисты «Оренбурга», но все было безуспешно.
'39
Мияйлович не по правилам сыграл против Рогича на правом фланге атаки «Оренбурга».
'37
Малых исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Рогича, но вовремя вышел из ворот Рыжиков, уверенно забрав мяч в руки.
'35
После подачи со стандартного положения опасно прострелил с правого фланга атаки во вратарскую Анюков, но там первым на мяче был соперник.
'33
Зиньковский устремился в прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Аюпова.
'31
Терехов отдал передачу низом в центр к чужой штрафной на Деспотовича, но тот замешкался в окружении соперников и мяч потерял.
'29
Больше контролируют мяч хозяева в эти минуты матча. Но пока взломать гостевую оборону не получается.
'27
'26
Чуканов решился на удар по чужим воротам метров с 30-ти, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'24
Канунников при помощи фола остановил Чуканова на левом фланге атаки «Оренбурга». Рикарду Алвеш навесил со стандартного положения, но первым на мяче был соперник.
'22
Аюпов вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на исполнение пробил, но вышло прямо в руки Рыжикову.
'20
Штанга! На кураже продолжают атаковать гости! Антон вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, мощно пробил и Климович кончиками пальцев перевел мяч в штангу!
'18
'17
Деспотович отдал передачу назад в свою штрафную, где неосмотрительно на выходе сыграл Климович. Стандартное положение для гостей.
'15
Рикарду Алвеш получил передачу на правом краю чужой штрафной и попытался пробить, но принял этот выстрел на себя один из соперников.
'13
Зиньковский прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил в центр, но там Канунников нарушил правила в борьбе против Терехова.
'11
Зиньковский отпасовал с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной на Анюкова и тот в касание пробил, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'9
Удалось сейчас перейти на чужую половину поля и футболистам «Крыльев Советов». Но поко достаточно академично разыгрывают мяч гости.
'7
Рикарду Алвеш получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и тут же на исполнение пробил, но уверенно в рамке ворот сыграл Рыжиков.
'5
Рогич получил пас на линии чужой штрафной и попытался пробить, но после рикошета мяч ушел на угловой. Однако, подача с угла поля к опасности не привела.
'3
Команды обменялись энергичными атаками с подачами в чужую штрафную, но пока обходится без завершающего удара по чужим воротам.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.