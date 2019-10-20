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Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Уфа» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Московский ЦСКА встречается с «Уфой» в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   20 октября 14:00   |  1 тайм
Уфа
0:0
ЦСКА
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
27 (з)   Йонуц Неделчяру
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Александр Пуцко
9 (з)   Денис Терентьев
33 (з)   Александр Сухов
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Кэтэлин Карп
10 (п)   Оливье Тилл
32 (н)   Андрес Вомбергар
11 (н)   Ловро Бизяк
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
62 (з)   Вадим Карпов
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
7 (п)   Ильзат Ахметов
98 (п)   Иван Обляков
20 (п)   Константин Кучаев
8 (п)   Никола Влашич
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
4 (з)   Алексей Никитин
3 (з)   Павел Аликин
22 (з)   Артём Голубев
2 (з)   Данил Круговой
13 (п)   Кирилл Фольмер
77 (п)   Азер Алиев
17 (н)   Николай Гиоргобиани
57 (н)   Вячеслав Кротов
23 (н)   Данила Емельянов
99 (н)   Андрей Козлов
1 (в)   Илья Помазун
31 (з)   Звонимир Шарлия
27 (з)   Седрик Гогуа
42 (з)   Георгий Щенников
11 (п)   Лукас Сантос
29 (п)   Яка Бийол
25 (п)   Кристиян Бистрович
19 (н)   Такума Нисимура
Самоечитаемое
Трансляция
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'25
Кучаев решился на удар по воротам метров с 25-ти, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'23
Влашич получил пас в центральной зоне у чужой штрафной, на силу попытался пробить, но после рикошета от соперника мяч полетел мимо створа ворот.
'21
Длинная диагональная передача была исполнена на правый край штрафной «Уфы», откуда Марио Фернандес попробовал головой сбросить мяч в центр, но вышло в руки Беленову.
'19
Магнуссон приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и попытался пробить, но отправил мяч далеко от цели.
'17
Влашич получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение нанес удар, но вышло не в самый угол ворот, что дало возможность Беленову среагировать.
'15
Длинная передача была исполнена из глубины поля на левый фланг атаки в направлении Бизяка, но надежно сыграл на перехвате в этом моменте Карпов.
'13
Сигурдссон попытался убежать в контратаку к чужой штрафной, но надежно сыграл против него в отборе Сухов.
'11
Пока достаточно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'9
Больше контролируют мяч футболисты ЦСКА на чужой половине поля, но пока взломать оборону хозяев не удается.
'7
Кучаев отпасовал с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной на Сигурдссона и тот на исполнение пробил, но вышло прямо в руки Беленову.
'5
Пуцко жестко сыграл в отборе против Облякова. Досталось тут хавбеку ЦСКА.
'3
Тилль исполнил слишком низкую подачу со штрафного с левого фланга атаки во владения Акинфеева. Уверенно на перехвате сыграл соперник.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Уфа» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.