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Арсенал Сочи

Спастись от зоны вылета: «Арсенал» отыгрался у «Сочи». LIVE

Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Арсенал» — «Сочи». ОНЛАЙН

Тульский «Арсенал» на своем поле принимает «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   20 октября 16:30   |  перерыв
Арсенал
1:1
Сочи
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Луценко 27' (незабитый пенальти)
Луценко 31'
Бауэр 42'
Ломовицкий 43' (пен)
Заболотный 1'
Мостовой 6'
Кудряшов 42'
Калугин 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
4 (з)   Роберт Бауэр 42'
71 (з)   Александр Денисов
9 (з)   Кирилл Комбаров
21 (з)   Виктор Альварес
6 (з)   Максим Беляев
11 (п)   Сергей Ткачёв
23 (п)   Игорь Горбатенко
27 (п)   Александр Ломовицкий 43'
10 (н)   Эванс Кангва
48 (н)   Евгений Луценко 27' 31'
35 (в)   Сослан Джанаев
32 (з)   Миха Мевля
45 (з)   Иван Миладинович
13 (з)   Фёдор Кудряшов 42'
26 (з)   Никита Калугин 45'
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
17 (п)   Андрей Мостовой 6'
16 (п)   Кристиан Нобоа
18 (п)   Никита Бурмистров
5 (п)   Алексей Померко
9 (н)   Антон Заболотный 1'
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
13 (з)   Максим Володько
14 (з)   Анри Хагуш
5 (з)   Александр Довбня
20 (п)   Горан Чаушич
25 (п)   Кингз Кангва
7 (п)   Кантемир Берхамов
70 (п)   Георги Костадинов
22 (п)   Даниил Лесовой
30 (н)   Александру Тудорие
17 (н)   Гурам Аджоев
19 (в)   Евгений Фролов
12 (в)   Николай Заболотный
34 (з)   Тимофей Маргасов
20 (з)   Игорь Юрганов
24 (з)   Эльмир Набиуллин
90 (з)   Павел Шакуро
8 (п)   Nikita Koldunov
77 (п)   Дмитрий Полоз
87 (н)   Александр Карапетян
Удары
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Удары
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Трансляция
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'45+3
Прозвучал свисток на перерыв! Событийным получил первый тайм встречи в Туле! Сочинцы в стартовый отрезок игры открыли счёт — Мостовой отличился, после этого преимущество перешло к тулякам. Ломовицкий заработал два пенальти: первый из них не реализовал Луценко, но за второй взялся уже сам пострадавший, пробивший без шансов для Джанаева. Боевая ничья на табло — 1:1!
'45+3
Разыграли туляки корнер, Горбатенко обыграл защитника, ворвался в штрафную и набросил мяч точно га голову Беляеву, удар которого пришёлся в штангу!
'45+2
Горбатенко со стандарта подачу выполнил в штрафную, но мяч был выбит на угловой.
'45+1
Калугин у края штрафной «Сочи» в подкате сбил Луценко — очередная жёлтая карточка.
'45+1
Три минуты добавлено к первой половине матча.
'43
ГОЛ! Ломовицкий пробил в один угол ворот, а Джанаев не угадал направление удара! Реализован пенальти!
'42
Кудряшов тоже получил «горчичник» за свои эмоции.
'42
Бауэр повздорил с Кудряшовым. Судья полез в кармашек за карточкой.
'41
После просмотра судья указал на «точку»! Второй пенальти Ломовицкий заработал для своей команды!
'40
Ломовицкий вновь через край ворвался в штрафную гостей, а там в борьбе с Мостовым упал! Судья сразу не дал свисток, но после этого отправился смотреть эпизод с помощью VAR. Ждём решения!
'39
Хороший проникающий пас Нобоа прошёл на край штрафной Арсенала", но не обработал Бурмистров мяч, упустив его за лицевую линию.
'37
Чуть ослабили туляки атакующую хватку. Сочинцы получили свободу с контролем мяча на чужой половине поля.
'35
Провели гости смелую атаку большими силами. Цаллагов вырезал подачу к штрафной хозяев, откуда Мостовой несильно пробил головой — мимо ворот.
'33
Продолжают туляки проводить время в позиционных атаках. Сочинцы пока даже про контрвыпады забыли.
'31
Вновь Луценко на авансцене. На этот раз Евгению за грубую игру показана жёлтая карточка.
'29
У Луценко украли шедевр! Кангва головой скинул мяч к линии вратарской, откуда Луценко через себя пробил точно в цель! Но гол был отменён — зафиксирована опасная игра со стороны форварда «Арсенала»!
'27
Луценко с 11-метровой отметки пробил в правый от себя угол ворот, но Джанаев в прыжке мяч парировал! Второй тур подряд Сослан отражает удар с «точки»!
'26
Ломовицкий правым краем ворвался в штрафную «Сочи» и получил по ногам от Кудряшова — пенальти!
'25
«Арсенал» владеет игровым преимуществом. «Сочи» сосредоточился на обороне.
'24
Неплохо туляки комбинировали у чужой штрафной, но увлеклись красотой передач, забыв нанести удар по воротам.
'22
Денисов забросил мяч в штрафную «Сочи», после чего Джанаев и Мевля неудачно столкнулись. Ломовицкий в этой борьбе успел сфолить.
'20
Провели сочинцы контратаку, в которой Мостовой на левом краю взял игру на себя, но упустил мяч за лицевую линию.
'18
Не получился у туляков розыгрыш корнера. Джанаев неспешно готовит ввод мяча в игру.
'17
Кудряшов неудачную скидку головой сделал на своего вратаря — угловой получили хозяева.
'15
Горбатенко со стандарта навес сделал в гостевую штрафную, Заболотный помог своей обороне и выбил головой мяч от ворот.
'14
Ломовицкий у правого края сочинской штрафной получил по ногам — хорошая позиция для стандарта.
'12
Бауэр с центра поля сделал подачу к штрафной «Сочи», Ломовицкий первым касанием мяч принял, а со второго с лёта пробил по воротам — Джанаев справился!
'10
Альварес с левого фланга выполнил кросс в штрафную гостей, но очень внимательно у своих ворот сыграл Миладинович.
'8
«Арсенал» сразу получает контроль над мячом, а «Сочи» смотрит, что может предложить соперник.
'6
ГОЛ! Бурмистров в центре поля совершил перехват, далее Бурмистров по центру разогнал сочинскую атаку и отпасовал на левый край штрафной Мостовому, который сместился чуть в центр и пробил низом, а мяч от рук вратаря залетел в дальний угол ворот! Второй гол Андрея в этом сезоне.
'5
Луценко с левого края тульской атаки пытался сделать передачу к линии штрафной, но Мевля здорово сыграл на перехвате.
'3
Сочинцы начали атаку длинным забросом к чужой штрафной, но Левашов вышел из ворот и мяч забрал.
'1
Заболотный при верховой борьбе за мяч попал локтем в лицо Бауэру — быстрая жёлтая карточка показана форварду «Сочи».
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.