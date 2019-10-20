'45+3

Прозвучал свисток на перерыв! Событийным получил первый тайм встречи в Туле! Сочинцы в стартовый отрезок игры открыли счёт — Мостовой отличился, после этого преимущество перешло к тулякам. Ломовицкий заработал два пенальти: первый из них не реализовал Луценко, но за второй взялся уже сам пострадавший, пробивший без шансов для Джанаева. Боевая ничья на табло — 1:1!