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Гильерме снова уверенно играет на выходе, забирая мяч после навеса Мбенге.
Обменялись команды угловыми, но опасности организовать не удалось.
Преимущественно в центре поля проходит игры. Об опасных моментах и вовсе говорить не приходится.
У «Локо» совсем не получается контролировать мяч. Изредка отнимают, однако все заканчивается на нескольких передачах.
Не опекали гости Роши, тот получил мяч и решился на удар с края штрафной, но Гильерме сыграл надежно.
Много работают команды флангами. Живоглядов теперь делал навес в штрафную «Ахмата», где хозяева сыграли уверенно.
И снова активничают грозненцы. На этот раз Уцией хорошо навесил в штрафную — Чорлука выбил.
И первый момент мог быть! Бериша хорошо ворвался в штрафную гостей и оказался на ударной позиции, но свалился у него мяч с ноги.
В последний раз команды встречались в апреле. Тогда матч завершился победой «Локомотива». В целом же «Ахмат» не обыгрывал «железнодорожников» с марта 2016 года.
Матч «Ахмат» — «Локомотив» открывает 13-й тур РПЛ. В турнирной таблице «железнодорожники» занимают первое место (26 очков), а «Ахмат» находится на 14-й строчке (12 очков), находясь в переходной зоне.
Состав «железнодорожников»: Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Магкеев, Мариу, Джорджевич, Эдер.
Состав грозненского клуба: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Мбенге.
Начало встречи запланировано на 19.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив».