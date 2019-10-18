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Новое испытание Глушакова: «Ахмат» против «Локомотива». LIVE

РПЛ. 13-й тур. «Ахмат» — «Локомотив». ОНЛАЙН

Грозненский «Ахмат» принимает московский «Локомотив» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13-й тур  |   18 октября 19:30   |  1 тайм
Ахмат
0:0
Локомотив
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Коломейцев 23'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
20 (з)   Зоран Нижич
5 (з)   Магомед Мусалов
15 (з)   Андрей Семёнов
40 (з)   Ризван Уциев
21 (п)   Одисе Роши
88 (п)   Денис Глушаков
77 (п)   Бернард Бериша
19 (п)   Олег Иванов
11 (п)    Исмаэл
17 (н)   Аблайе Мбенге
1 (в)   Маринато Гильерме
14 (з)   Ведран Чорлука
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
3 (з)   Брайан Идову
37 (з)   Станислав Магкеев
27 (з)    Мурило
18 (п)   Александр Коломейцев 23'
59 (п)   Алексей Миранчук
23 (п)   Жоау Мариу
19 (н)   Антонио Эдер
22 (н)   Лука Джорджевич
Запасной состав
42 (в)   Александр Мелихов
4 (з)   Уилкер Анхель
10 (п)   Халид Кадыров
9 (п)   Конрад Михаляк
6 (п)   Михаил Гащенков
59 (п)   Евгений Харин
13 (п)   Роланд Гиголаев
23 (п)   Антон Швец
22 (п)   Лечи Садулаев
18 (н)   Андрес Понсе
95 (н)   Абубакар Кадыров
7 (н)   Магомед Митришев
77 (в)   Антон Коченков
5 (з)   Бенедикт Хёведес
84 (з)   Михаил Лысов
33 (з)   Соломон Кверквелия
69 (п)   Даниил Куликов
67 (п)   Роман Тугарев
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
Самоечитаемое
Трансляция
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`23

ГОЛ! Александр Коломейцев открывает счет в матче!

`21

Гильерме снова уверенно играет на выходе, забирая мяч после навеса Мбенге.

`19

Живоглядов после стандарта пробивал из-за пределов штрафной — мяч прошел рядом со штангой!

`17

Обменялись команды угловыми, но опасности организовать не удалось.

`15

Преимущественно в центре поля проходит игры. Об опасных моментах и вовсе говорить не приходится.

`13

У «Локо» совсем не получается контролировать мяч. Изредка отнимают, однако все заканчивается на нескольких передачах.

`11

Не опекали гости Роши, тот получил мяч и решился на удар с края штрафной, но Гильерме сыграл надежно.

`9

Много работают команды флангами. Живоглядов теперь делал навес в штрафную «Ахмата», где хозяева сыграли уверенно.

`6

И снова активничают грозненцы. На этот раз Уцией хорошо навесил в штрафную — Чорлука выбил.

`3

И первый момент мог быть! Бериша хорошо ворвался в штрафную гостей и оказался на ударной позиции, но свалился у него мяч с ноги.

`1

Матч начался! Поехали!

19:25

В последний раз команды встречались в апреле. Тогда матч завершился победой «Локомотива». В целом же «Ахмат» не обыгрывал «железнодорожников» с марта 2016 года.

19:20

Матч «Ахмат» — «Локомотив» открывает 13-й тур РПЛ. В турнирной таблице «железнодорожники» занимают первое место (26 очков), а «Ахмат» находится на 14-й строчке (12 очков), находясь в переходной зоне.

19:15

Состав «железнодорожников»: Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Магкеев, Мариу, Джорджевич, Эдер.

19:10

Состав грозненского клуба: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Мбенге.

19:05

Начало встречи запланировано на 19.30 мск.

19:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив».