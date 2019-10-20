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Динамо М Краснодар

Впервые без Хохлова: «Динамо» принимает «Краснодар». LIVE

РПЛ. 13-й тур. «Динамо» — «Краснодар». ОНЛАЙН

В матче 13-го тура «Динамо» впервые после отставки Дмитрия Хохлова принимает одного из лидеров чемпионата — «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   20 октября 19:00   |  Не начался
Динамо М
0:0
Краснодар
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
18 (з)   Иван Ордец
4 (з)   Владимир Рыков
3 (з)   Заурбек Плиев
2 (з)   Григорий Морозов
34 (з)   Константин Рауш
15 (з)   Роман Нойштедтер
77 (п)   Шарль Каборе
11 (п)   Себастьян Шиманьски
8 (н)   Кирилл Панченко
10 (н)   Сильвестр Игбун
39 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
5 (з)   Урош 
52 (п)   Тонни де
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
14 (п)   Кристофер Ольссон
21 (п)   Юнес Намли
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
9 (н)    Ари
33 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
35 (в)   Александр Шепляков
31 (в)   Игорь Лещук
24 (з)   Роман Евгеньев
13 (з)   Игорь Калинин
23 (п)   Антон Соснин
88 (п)   Оскар Хильемарк
7 (п)   Мигел Кардозу
20 (п)   Вячеслав Грулёв
99 (н)   Рамиль Шейдаев
90 (н)   Николай Обольский
1 (в)   Станислав Крицюк
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков
99 (п)   Мануэл Фернандеш
47 (п)   Даниил Уткин
77 (п)   Руслан Камболов
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19:00

Вратари команд — Антон Шунин и Матвей Сафонов — надели кепки, чтобы повторить фирменный стиль Яшина! Очень красивый жест.

18:58

Эта игра станет особенной для «Динамо» по двум причинам. Во-первых, команда впервые выйдет на матч без Дмитрия Хохлова, которого уволили с поста главного тренера 5 октября за неудовлетворительные результаты. Исполняющим обязанности назначен Кирилл Новиков.

Во-вторых, на этом матче бело-голубые заранее отпразднуют грядущее 90-летие со дня рождения своей легенды — вратаря Льва Яшина (он родился 22 октября).

Сегодня до встречи уже была проведена церемония возложения цветов к памятнику легендарного вратаря возле стадиона «Динамо».

18:55

На данный момент «Краснодар» с 26 очками занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги, а «Динамо» с десятью баллами в активе располагается лишь на 15-м — в зоне вылета из высшего дивизиона.

18:50

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон, Намли, де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.

18:45

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

18:35

Матч начнется в 19.00 мск.

18:30

Московское «Динамо» в первом после отставки Дмитрия Хохлова матче принимает «Краснодар» в рамках 13-го тура РПЛ. Вместе с вами за игрой будет наблюдать Эльвира Ондар.