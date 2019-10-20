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Вратари команд — Антон Шунин и Матвей Сафонов — надели кепки, чтобы повторить фирменный стиль Яшина! Очень красивый жест.
Эта игра станет особенной для «Динамо» по двум причинам. Во-первых, команда впервые выйдет на матч без Дмитрия Хохлова, которого уволили с поста главного тренера 5 октября за неудовлетворительные результаты. Исполняющим обязанности назначен Кирилл Новиков.
Во-вторых, на этом матче бело-голубые заранее отпразднуют грядущее 90-летие со дня рождения своей легенды — вратаря Льва Яшина (он родился 22 октября).
Сегодня до встречи уже была проведена церемония возложения цветов к памятнику легендарного вратаря возле стадиона «Динамо».
На данный момент «Краснодар» с 26 очками занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги, а «Динамо» с десятью баллами в активе располагается лишь на 15-м — в зоне вылета из высшего дивизиона.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон, Намли, де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Матч начнется в 19.00 мск.
Московское «Динамо» в первом после отставки Дмитрия Хохлова матче принимает «Краснодар» в рамках 13-го тура РПЛ. Вместе с вами за игрой будет наблюдать Эльвира Ондар.