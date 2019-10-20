Эта игра станет особенной для «Динамо» по двум причинам. Во-первых, команда впервые выйдет на матч без Дмитрия Хохлова, которого уволили с поста главного тренера 5 октября за неудовлетворительные результаты. Исполняющим обязанности назначен Кирилл Новиков.

Во-вторых, на этом матче бело-голубые заранее отпразднуют грядущее 90-летие со дня рождения своей легенды — вратаря Льва Яшина (он родился 22 октября).

Сегодня до встречи уже была проведена церемония возложения цветов к памятнику легендарного вратаря возле стадиона «Динамо».