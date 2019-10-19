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Подняться со дна: «Тамбов» против «Урала». LIVE

Футбол. РПЛ. 13-й туре. «Тамбов» — «Урал». ОНЛАЙН

«Тамбов» принимает «Урал» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
13-й тур  |   19 октября 14:00   |  1 тайм
Тамбов
0:0
Урал
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
30 (з)   Сослан Таказов
55 (з)   Максим Осипенко
27 (з)   Алексей Грицаенко
2 (з)   Алексей Рыбин
3 (з)   Гурам Тетрашвили
92 (п)   Валерий Чуперка
8 (п)   Антон Килин
77 (н)   Михаил Костюков
19 (н)   Георгий Мелкадзе
13 (н)   Владимир Обухов
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
19 (з)   Денис Поляков
15 (п)   Денис Кулаков
58 (п)   Отман Эль-Кабир
17 (п)   Николай Димитров
6 (п)   Рафал Аугустыняк
44 (п)   Андрей Егорычев
10 (н)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин
Запасной состав
50 (в)   Владимир Сугробов
6 (п)   Владислав Кулик
7 (п)   Олег Чернышов
23 (п)   Данил Клёнкин
25 (п)   Павел Карасев
11 (п)   Олабиран Муйва
15 (п)   Усман Мухаммед
17 (п)   Хетаг Хосонов
14 (н)   Хызыр Аппаев
48 (н)   Андрей Часовских
9 (н)   Хасан Мамтов
77 (в)   Олег Баклов
2 (з)   Шамсиддин Шанбиев
4 (з)   Артём Мамин
21 (з)   Исламжан Насыров
80 (п)   Чингиз Магомадов
57 (п)   Артём Фидлер
14 (п)   Юрий Бавин
13 (п)   Петрюс Бумаль
69 (п)   Артём Шаболин
88 (н)   Павел Погребняк
20 (н)   Андрей Панюков
79 (н)   Артём Юсупов
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Трансляция
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'7
Мелкадзе в штрафной гостей у лицевой линии попытался обыграть защитника, но упёрся в того. На падение Георгия рефери никак не отреагировал.
'5
Стандарт от правой бровки позволил тамбовчанам большими силами сходить в штрафную соперника, но мяч не задержался у ворот «Урала».
'3
На первых минутах игры идёт борьба за инициативу. Пока без подходов к воротам.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли екатеринбуржцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.