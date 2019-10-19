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Трансляция
С конца
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'7
Мелкадзе в штрафной гостей у лицевой линии попытался обыграть защитника, но упёрся в того. На падение Георгия рефери никак не отреагировал.
'5
Стандарт от правой бровки позволил тамбовчанам большими силами сходить в штрафную соперника, но мяч не задержался у ворот «Урала».
'3
На первых минутах игры идёт борьба за инициативу. Пока без подходов к воротам.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли екатеринбуржцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.