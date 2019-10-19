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Продолжает в целом «Спартак» владеть территорией. Характер игры понятен, но непонятно, кому он более выгоден — «Рубин» по первой половине ничуть не менее остро действует.
Тедеско устраивает мини-совещание с половиной состава, пока поле медленно вместе с врачами покидал Жиго. Правда, похоже, что травмы нет у спартаковского капитана в сегодняшнем матче, и он в игру вернется.
Бакаев на фланге технично обыгрывал Зуева, но тот успел подставить ногу, и мяч к тому же еще от спартаковца за лицевую укатился.
Снова «Спартак» забирает мяч и медленно начинает его контролировать, готовя атаку.
Опять затишье на поле. Поатаковал «Рубин», но ничего не создал.
«Рубин» заработал угловой, но Жиго легко перепрыгнул Кьяртанссона в спартаковской штрафной.
В интересной роли сегодня действует Зелимхан Бакаев. Он не особенно привязан к позиции и ищет свободные зоны и мяч по всему полю. Пока, правда, не нашел ничего интересного.
Айртон подает из глубины слева в штрафную, но Дюпин первый на выходе.
Тиль лупит с линии штрафной с подбора по скачущему мячу, но ему там мешал защитник, и удар улетел выше.
«Спартак» снова забрал мяч под контроль, но позиционные атаки стоят в центре, потому что «Рубин» очень компактен на своей половине поля и не дает пространства и шансов.
Невысок темп сейчас. Стартовой преимущество «Спартака» растаяло, «Рубин» инициативой не завладел, хотя создал пару моментов из ничего. В целом игра больше на половине поле хозяев сейчас.
Похожей, уж точно по результату, передачей в своей атаке отвечают казанцы.
Жиго перехватывает мяч на чужой половине поля, играет на Крала, который делает проникающую передачу в штрафную. Кому?
Мельгарехо в быстрой атаке отдал пяткой Шюррле, тот едва не убежал один на один. Защитник уже в отчаянном подкате остановил мяч. Пока все-таки непонятно по позициям. Парагваец и немец вместе в атаке чаще всего.
Кстати, Мельгарехо занял место на острие атаки, в то время как Шюррле на своей любимой позиции слева.
«Спартак» сразу же проводит атаку, и Шюррле наносит первый удар в створ ворот. Прямо в Дюпина.
Минута молчания из-за трагедии в Красноярске.
«Рубин», между прочим, не обыгрывал «Спартак» с 2013 года! Зато в первом круге этого чемпионата красно-белым уже забивал их воспитанник Александр Зуев. Тогда вингер, выйдя на замену, принес ничью «Ростову» в добавленное ко второму тайму время, теперь же он арендован казанцами и снова сыграет против родной команды, только уже в стартовом составе.
«Спартак» напроигрывал столько матчей подряд, что теперь они с «Рубином» имеют одинаковое количество очков — по 14 после 12-ти туров. Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.
Еще пара интересных нюансов. С капитанской повязкой в отсутствие Джикии, Зобнина и оставшегося в запасе Реброва команду выведет Самюэль Жиго. Максимально логичное решение — француз стал лидером команды.
А еще при Тедеско первом скамейка запасных хозяев на «Открытие Арене» будет расположена не справа, а слева. Дело, как говорит сам специалист, не в суеверии. Он хочет, чтобы скамейка была ближе к фанатской трибуне, а еще так ему не будет визуально мешать резервный арбитр.
Ну что же, давайте разбираться с составом «Спартака». Во-первых, информация о том, что Самюэль Жиго не восстановился после травмы, полученной в матче Кубка России, не подтвердилась. Он в стартовом составе вместе с Ильей Кутеповым в центре обороны, так как Георгий Джикия дисквалифицирован из-за удаления.
В атаке восстановившийся от повреждения Андре Шюррле, а не Эсекьель Понсе или Йордан Ларссон. Кроме того, бросаются в глаза еще две позиции: слева в полузащите/атаке вышел не особо жаловавшийся Олегом Кононовым Лоренсо Мельгарехо, а в центре поля вместе с Алексом Кралом расположится Наиль Умяров. Немец сразу показывает, что будет доверять молодому игроку, отлично умеющему двигать мяч. Не забываем, что Роман Зобнин травмирован, но Аяз Гулиев-то здоров.
А вот стартовый состав «Рубина» от Романа Шаронова, хотя номинально главным тренером по-прежнему является испанец Эдоардо Докампо:
Дюпин — Данченко, Уремович, Плиев, Денисов — Коновалов, Могилевец, Подберезкин — Давиташвили, Зуев, Кьяртанссон.
Сегодня в качестве главного тренера «Спартака» дебютирует 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско. Посмотрим, кого он выставил с первых минут:
Максименко — Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон — Умяров, Крал — Бакаев, Тиль, Мельгарехо — Шюррле.
Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Рубином».