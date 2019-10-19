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Спартак Рубин

Дебют Тедеско: «Спартак» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Спартак» — «Рубин». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» во главе с новым главным тренером Доменико Тедеско принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   19 октября 16:30   |  1 тайм
Спартак
0:0
Рубин
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
2 (з)   Самуэль Жиго
6 (з)    Айртон
54 (п)   Наиль Умяров
10 (п)   Зелимхан Бакаев
33 (п)   Алекс Крал
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
8 (п)   Гус Тиль
20 (п)   Андре Шюррле
22 (в)   Юрий Дюпин
29 (з)   Виталий Денисов
33 (з)   Олег Данченко 18'
3 (з)   Константин Плиев
5 (з)   Филип Уремович
11 (п)   Зурико Давиташвили
12 (п)   Александр Зуев
18 (п)   Павел Могилевец
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
10 (п)   Игорь Коновалов
8 (н)   Видар Кьяртанссон
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
21 (з)   Малькольм Баду
7 (п)   Аяз Гулиев
22 (п)   Михаил Игнатов
9 (п)   Резиуан Мирзов
15 (п)   Максим Глушенков
49 (п)   Джано Ананидзе
19 (н)   Эсекьель Понсе
23 (н)   Джордан Ларссон
23 (в)   Иван Коновалов
80 (з)   Егор Сорокин 18'
71 (з)   Николай Поярков
69 (з)   Данил Степанов
70 (п)   Николай Кипиани
6 (п)   Евгений Башкиров
99 (п)   Камиль Закиров
26 (н)   Бека Микелтадзе
20 (н)   Евгений Марков
Самоечитаемое
Трансляция
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'37

Продолжает в целом «Спартак» владеть территорией. Характер игры понятен, но непонятно, кому он более выгоден — «Рубин» по первой половине ничуть не менее остро действует.

'35

Подача в штрафную «Спартака» с левого фланга, Максименко выходит и левым кулаком выбивает мяч, но Плиев лупит с подбора в касание с 25 метров — неточно.

'34

Тедеско устраивает мини-совещание с половиной состава, пока поле медленно вместе с врачами покидал Жиго. Правда, похоже, что травмы нет у спартаковского капитана в сегодняшнем матче, и он в игру вернется.

'33

МОМЕНТ! Классная атака «Спартака». Тиль сыграл налево, оттуда Шюррле в штрафную покатил на Мельгарехо. Защитники вынесли, но прямо на набежавшего Тиля, который вместо могучего удара из убойного положения просто покатил мяч, и Дюпин спокойной поймал, завалившись на газон.

'32

Бакаев на фланге технично обыгрывал Зуева, но тот успел подставить ногу, и мяч к тому же еще от спартаковца за лицевую укатился.

'31

Снова «Спартак» забирает мяч и медленно начинает его контролировать, готовя атаку.

'30

Опять затишье на поле. Поатаковал «Рубин», но ничего не создал.

'28

Зевнул «Рубин» очень опасную контратаку хозяев. Шюррле был с мячом один в центре поля, но не поверил в свою скорость, тем не менее немец все сделал классно. Убрал мяч под себя и покатил на ход Бакаеву за спины защитникам. На счастье гостей Дюпин прочитал, рванул наперерез и чуточку опередил Зелимхана, вынеся мяч у линии штрафной подальше.

'27

«Рубин» заработал угловой, но Жиго легко перепрыгнул Кьяртанссона в спартаковской штрафной.

'25

В интересной роли сегодня действует Зелимхан Бакаев. Он не особенно привязан к позиции и ищет свободные зоны и мяч по всему полю. Пока, правда, не нашел ничего интересного.

'24

Айртон подает из глубины слева в штрафную, но Дюпин первый на выходе.

'22

Тиль лупит с линии штрафной с подбора по скачущему мячу, но ему там мешал защитник, и удар улетел выше.

'21

«Спартак» снова забрал мяч под контроль, но позиционные атаки стоят в центре, потому что «Рубин» очень компактен на своей половине поля и не дает пространства и шансов.

'19

Штрафной был у «Спартака», и подачей из глубины на дальней штанге нашли Жиго! Однако удар у новоиспеченного капитана не получился. Это был шанс.

'17

Замена у «Рубина». Получил травму Олег Данченко, и вместо него на поле вышел Егор Сорокин.

'15

Еще момент у «Рубина»! Подача на ближнюю штангу, и Кьяртанссон пробил в падении головой с отскока — Максименко потащил!

'14

Невысок темп сейчас. Стартовой преимущество «Спартака» растаяло, «Рубин» инициативой не завладел, хотя создал пару моментов из ничего. В целом игра больше на половине поле хозяев сейчас.

'11

«Рубин» расположился на чужой половине поля в позиционной атаке, и Коновалов вскрыл всю красно-белую оборону классной передачей низом. Вот только форвард опоздал с рывком и не дотянулся до мяча в подкате, а Максименко в падении смахнул рукой вперед, и дальше Кутепов вынес.

'9

Похожей, уж точно по результату, передачей в своей атаке отвечают казанцы.

'7

Жиго перехватывает мяч на чужой половине поля, играет на Крала, который делает проникающую передачу в штрафную. Кому?

'5

Момент! «Рубин» проводит первую атаку и бьет из-за штрафной. Жиго подставляет голову и попадает в штангу собственных ворот!

'4

Мельгарехо в быстрой атаке отдал пяткой Шюррле, тот едва не убежал один на один. Защитник уже в отчаянном подкате остановил мяч. Пока все-таки непонятно по позициям. Парагваец и немец вместе в атаке чаще всего.

'3

Кстати, Мельгарехо занял место на острие атаки, в то время как Шюррле на своей любимой позиции слева.

'2

«Спартак» сразу же проводит атаку, и Шюррле наносит первый удар в створ ворот. Прямо в Дюпина.

16:32

Минута молчания из-за трагедии в Красноярске.

'1

Поееееехали! Матч начался.

16:31

«Рубин», между прочим, не обыгрывал «Спартак» с 2013 года! Зато в первом круге этого чемпионата красно-белым уже забивал их воспитанник Александр Зуев. Тогда вингер, выйдя на замену, принес ничью «Ростову» в добавленное ко второму тайму время, теперь же он арендован казанцами и снова сыграет против родной команды, только уже в стартовом составе.

16:30

«Спартак» напроигрывал столько матчей подряд, что теперь они с «Рубином» имеют одинаковое количество очков — по 14 после 12-ти туров. Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

16:25

Еще пара интересных нюансов. С капитанской повязкой в отсутствие Джикии, Зобнина и оставшегося в запасе Реброва команду выведет Самюэль Жиго. Максимально логичное решение — француз стал лидером команды.

А еще при Тедеско первом скамейка запасных хозяев на «Открытие Арене» будет расположена не справа, а слева. Дело, как говорит сам специалист, не в суеверии. Он хочет, чтобы скамейка была ближе к фанатской трибуне, а еще так ему не будет визуально мешать резервный арбитр.

16:20

Ну что же, давайте разбираться с составом «Спартака». Во-первых, информация о том, что Самюэль Жиго не восстановился после травмы, полученной в матче Кубка России, не подтвердилась. Он в стартовом составе вместе с Ильей Кутеповым в центре обороны, так как Георгий Джикия дисквалифицирован из-за удаления.

В атаке восстановившийся от повреждения Андре Шюррле, а не Эсекьель Понсе или Йордан Ларссон. Кроме того, бросаются в глаза еще две позиции: слева в полузащите/атаке вышел не особо жаловавшийся Олегом Кононовым Лоренсо Мельгарехо, а в центре поля вместе с Алексом Кралом расположится Наиль Умяров. Немец сразу показывает, что будет доверять молодому игроку, отлично умеющему двигать мяч. Не забываем, что Роман Зобнин травмирован, но Аяз Гулиев-то здоров.

16:15

А вот стартовый состав «Рубина» от Романа Шаронова, хотя номинально главным тренером по-прежнему является испанец Эдоардо Докампо:

Дюпин — Данченко, Уремович, Плиев, Денисов — Коновалов, Могилевец, Подберезкин — Давиташвили, Зуев, Кьяртанссон.

16:10

Сегодня в качестве главного тренера «Спартака» дебютирует 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско. Посмотрим, кого он выставил с первых минут:

Максименко — Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон — Умяров, Крал — Бакаев, Тиль, Мельгарехо — Шюррле.

16:05

Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

16:00

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Рубином».