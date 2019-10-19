Еще пара интересных нюансов. С капитанской повязкой в отсутствие Джикии, Зобнина и оставшегося в запасе Реброва команду выведет Самюэль Жиго. Максимально логичное решение — француз стал лидером команды.

А еще при Тедеско первом скамейка запасных хозяев на «Открытие Арене» будет расположена не справа, а слева. Дело, как говорит сам специалист, не в суеверии. Он хочет, чтобы скамейка была ближе к фанатской трибуне, а еще так ему не будет визуально мешать резервный арбитр.