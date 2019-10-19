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Зенит Ростов

Встреча лидеров: «Зенит» принимает «Ростов». LIVE

Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов». ОНЛАЙН

«Зенит» на своем поле принимает «Ростов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13-й тур  |   19 октября 19:00   |  Матч не начался
Зенит
0:0
Ростов
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
44 (з)   Ярослав Ракицкий
3 (з)   Дуглас дос
6 (з)   Бранислав Иванович
15 (з)   Вячеслав Караваев
5 (п)   Вильмар Барриос
17 (п)   Олег Шатов
27 (п)   Магомед Оздоев
11 (н)   Себастьян Дриусси
7 (н)   Сердар Азмун
22 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Егор Бабурин
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
28 (з)   Евгений Чернов
78 (з)   Дмитрий Чистяков
34 (з)   Алексей Козлов
8 (п)   Ивелин Попов
19 (п)   Хорен Байрамян
17 (п)   Матиас Норманн
11 (п)   Алексей Ионов
7 (п)   Роман Ерёменко
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
78 (в)   Александр Васютин
99 (в)   Андрей Лунёв
4 (з)   Йордан Осорио
87 (з)   Данила Прохин
19 (з)   Игорь Смольников
32 (п)   Матиас Краневиттер
18 (п)   Юрий Жирков
91 (п)   Алексей Сутормин
20 (п)   Роберт Мак
21 (п)   Александр Ерохин
14 (п)   Далер Кузяев
79 (в)   Даниил Фролкин
30 (в)   Сергей Песьяков
3 (з)   Мацей Вилюш
4 (з)   Данила Ведерников
22 (з)   Кирилл Маляров
25 (з)   Арсений Логашов
26 (п)   Александр Саплинов
15 (п)   Данил Глебов
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.