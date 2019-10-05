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Оренбург Динамо М

Прервать черную полосу: «Динамо» сражается с «Оренбургом». LIVE

РПЛ. 12-й тур. «Оренбург» — «Динамо». ОНЛАЙН

«Оренбург» принимает переживающее не лучшие времена московское «Динамо» в рамках 12-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12-й тур  |   05 октября 14:00   |  1 тайм
Оренбург
0:0
Динамо М
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
38 (в)   Андрей Климович
4 (з)   Урош Радакович
31 (з)   Виталий Шахов
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
15 (з)   Георгий Зотов
10 (п)   Рикарду Алвеш
7 (п)   Филип Рогич
5 (н)   Тимур Аюпов
20 (н)   Джоэль Фамейе
9 (н)   Джордже Деспотович
1 (в)   Антон Шунин
24 (з)   Роман Евгеньев
44 (з)   Тони Шуньич
2 (з)   Григорий Морозов
17 (з)   Сергей Паршивлюк
77 (п)   Шарль Каборе
6 (п)   Артур Юсупов
22 (п)    Жоаозиньо
11 (п)   Себастьян Шиманьски
8 (н)   Кирилл Панченко
10 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
3 (з)   Михаил Сиваков
42 (з)   Иван Лапшов
19 (п)   Владимир Москвичев
18 (п)   Данил Липовой
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
17 (п)   Жига Шкофлек
29 (п)   Вадим Афонин
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
31 (в)   Игорь Лещук
35 (в)   Александр Шепляков
34 (з)   Константин Рауш
15 (з)   Роман Нойштедтер
18 (з)   Иван Ордец
4 (з)   Владимир Рыков
88 (п)   Оскар Хильемарк
20 (п)   Вячеслав Грулёв
5 (н)   Максимилиан Филипп
99 (н)   Рамиль Шейдаев
Самоечитаемое
Трансляция
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'15
Оренбуржцы разыграли угловой, последовала подача в центр штрафной — Шунин выбежал и забрал мяч в руки.
'12
Деспотович подхватил мяч, попытался на скорости войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с соперником.
'10
Много борьбы в центре поля на стартовых минутах. Игра борьба за инициативу.
'8
Алвеш развернулся на фланге и сделал заброс в штрафную, мяч прикатился в руки Шунину.
'6
Морозов убежал по левому флангу и выполнил подачу, но мяч свалился с ноги и улетел за лицевую.
'4
Зотов получил повреждение в столкновении с Каборе. Небольшая пауза в игре.
'2
Каборе рванул в свободную зону и пробил с 25 метров! Мяч попал в защитника и отскочил в сторону.
'1
Матч начался! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.