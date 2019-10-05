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Трансляция
С конца
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'15
Оренбуржцы разыграли угловой, последовала подача в центр штрафной — Шунин выбежал и забрал мяч в руки.
'12
Деспотович подхватил мяч, попытался на скорости войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с соперником.
'10
Много борьбы в центре поля на стартовых минутах. Игра борьба за инициативу.
'8
Алвеш развернулся на фланге и сделал заброс в штрафную, мяч прикатился в руки Шунину.
'6
Морозов убежал по левому флангу и выполнил подачу, но мяч свалился с ноги и улетел за лицевую.
'4
Зотов получил повреждение в столкновении с Каборе. Небольшая пауза в игре.
'2
Каборе рванул в свободную зону и пробил с 25 метров! Мяч попал в защитника и отскочил в сторону.
'1
Матч начался! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.