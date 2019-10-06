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Трансляция
С конца
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'76
Не прошла быстрая атака по флангу у «Зенита» — Меркулов сбил Оздоева.
'74
Бикфалви принял пас в штрафной, качнул Караваева и пробил в дальний угол — мяч пролетел в нескольких метрах от штанги!
'73
Дзюба откликнулся на подачу с углового и сделал скидку во вратарскую, Иванович не дотянулся до мяча!
'71
Азмун! С радиуса штрафной пальнул в нижний угол — Баклов сложился и отразил мяч в сторону.
'69
Момент! Бикфалви сделал проникающую передачу в штрафную, Эль-Кабир выскочил на ворота и пробил низом — Иванович заблокировал!
'67
Аугустыняк с правого края навесил в штрафную, Эль-Кабир мощным ударом послал мяч на трибуну.
'65
'65
'63
'62
Момент! Эль-Кабир с фланга прострелил в штрафную, Ильин принял мяч и пробил низом — Кержаков среагировал.
'61
Бикфалви откликнулся на заброс из глубины, попытался по центру войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с тремя соперниками.
'60
Заметно прибавила команда Дмитрия Парфёнова. Во втором тайме игра идёт с преимуществом «Урала».
'58
'57
Эль-Кабир на фланге раскачал Жиркова и прострелил в штрафную, Ароян пробил низом и попал в защитника!
'55
'55
'53
Дуглас длинной передачей пытался бросить в прорыв по флангу Азмуна — в офсайд забрался иранец.
'51
'51
'50
Аугустыняк с левого края навесил во вратарскую, Иванович выиграл позицию и вынес мяч в сторону.
'48
Эль-Кабир принял пас возле штрафной и пробил верхом! Мяч пролетел над перекладиной.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:0 в пользу «Зенита» после 45 минут. Команда Сергея Семака контролировала ход встречи, забитыми мячами отметились Иванович и Оздоев. У «Урала» были подходы к штрафной, но ничего опасного хозяева не создали.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Караваев рванул в свободную зону и выкатил мяч в центр штрафной! Уральцы перехватили мяч.
'41
Дзюба выиграл борьбу в штрафной и сделал скидку дальше, но Кулаков выиграл позицию и выбил мяч у Азмуна.
'39
Питерцы провели затяжную атаку, но всё закончилось неточной передачей Дугласа — Баклов забрал мяч.
'37
Погребняк зацепился за мяч в штрафной и выкатил мяч в центр, Бикфалви пробил выше перекладины!
'35
Забили уральцы! Димитров сделал заброс в центр штрафной, Бикфалви принял мяч и пробил с отскоком от газона мимо вратаря! Но гол не засчитан — офсайд был у Эрика.
'33
Димитров с фланга доставил мяч в штрафную, Погребняк принял мяч, пробил и заработал угловой.
'31
Уральцы провели атаку левым флангом, Кержаков справился с подачей Меркулова.
'29
«Урал» катает мяч в центре поля, но не получается хозяевам подобраться к воротам Кержакова.
'27
'26
Уральцы совершили перехват. Бикфалви сделал заброс в расчёт на рывок Погребняка, но Кержаков опередил соперника.
'24
По владению мячом преимущество у «Урала» — 51% на 49%. А по ударам равенство — 2:2.
'22
Жирков и Шатов разыграли мяч в штрафной, прошёл прострел на ближнюю штангу — Баклов перехватил.
'20
Дуглас подключился по левому флангу и навесил — Баклов чётко сыграл на выходе.
'18
Дриусси с углового прострелил низом в штрафную, Азмун опередил опекуна, но пробил слишком неточно.
'16
Шатов сделал передачу на правый край, Караваев дошёл до лицевой, прострелил и заработал угловой.
'14
'14
'12
Маммана получил повреждение в столкновении с Погребняком. За колено держится защитник «Зенита», не может подняться с газона.
'11
Караваев ускорился по правому флангу и мягко навесил на дальнюю штангу, Дзюба не добрался до мяча.
'9
Аугустыняк из-за пределов штрафной пальнул под перекладину! Кержаков неуверенно отразил мяч, но со второй попытки забрал его.
'7
Быстрая атака прошла у гостей, Азмун сделал передачу к штрафной, Оздоев завозился и потерял мяч в борьбе с Аугустыняком.
'5
«Зенит» держит мяч в районе центра поля. Не удаётся хозяевам отодвинуть игру от своих ворот.
'3
'1
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Урал» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.