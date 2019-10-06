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Урал Зенит

В погоне за ЦСКА: «Зенит» обыгрывает «Урал». LIVE

РПЛ. 12-й тур. «Урал» — «Зенит». ОНЛАЙН

«Урал» на своем поле играет с «Зенитом» в рамках 12-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12-й тур  |   06 октября 11:30   |  2 тайм
Урал
1:3
Зенит
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Шатов 58' (авт)
Иванович 3'
Оздоев 27'
Азмун 63'
Подробная статистика матча
Основные составы
77 (в)   Олег Баклов
19 (з)   Денис Поляков
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
15 (п)   Денис Кулаков
6 (п)   Рафал Аугустыняк
8 (п)   Роман Емельянов 55'
17 (п)   Николай Димитров 51'
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви
88 (н)   Павел Погребняк
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Вячеслав Караваев
3 (з)   Дуглас дос
4 (з)   Йордан Осорио
6 (з)   Бранислав Иванович 3'
24 (з)   Эмануэль Маммана 14'
18 (п)   Юрий Жирков 65'
27 (п)   Магомед Оздоев 27'
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун 63'
Запасной состав
31 (в)   Ярослав Годзюр
21 (з)   Исламжан Насыров
44 (п)   Андрей Егорычев 55'
69 (п)   Артём Шаболин
57 (п)   Артём Фидлер
80 (п)   Чингиз Магомадов
14 (п)   Юрий Бавин
13 (п)   Петрюс Бумаль
11 (н)   Владимир Ильин 51'
20 (н)   Андрей Панюков
78 (в)   Александр Васютин
99 (в)   Андрей Лунёв
87 (з)   Данила Прохин
17 (п)   Олег Шатов 14'
21 (п)   Александр Ерохин 65'
20 (п)   Роберт Мак
32 (п)   Матиас Краневиттер
91 (п)   Алексей Сутормин
84 (п)   Илья Воробьёв
Самоечитаемое
Трансляция
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'76
Не прошла быстрая атака по флангу у «Зенита» — Меркулов сбил Оздоева.
'74
Бикфалви принял пас в штрафной, качнул Караваева и пробил в дальний угол — мяч пролетел в нескольких метрах от штанги!
'73
Дзюба откликнулся на подачу с углового и сделал скидку во вратарскую, Иванович не дотянулся до мяча!
'71
Азмун! С радиуса штрафной пальнул в нижний угол — Баклов сложился и отразил мяч в сторону.
'69
Момент! Бикфалви сделал проникающую передачу в штрафную, Эль-Кабир выскочил на ворота и пробил низом — Иванович заблокировал!
'67
Аугустыняк с правого края навесил в штрафную, Эль-Кабир мощным ударом послал мяч на трибуну.
'65
Ерохин вышел вместо Жиркова.
'65
Замена от Сергея Семака.
'63
ГОЛ! Ошибся Баклов — голкипер на выходе не дотянулся до мяча после навеса с фланга, а Азмун без помех поразил головой пустые ворота!
'62
Момент! Эль-Кабир с фланга прострелил в штрафную, Ильин принял мяч и пробил низом — Кержаков среагировал.
'61
Бикфалви откликнулся на заброс из глубины, попытался по центру войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с тремя соперниками.
'60
Заметно прибавила команда Дмитрия Парфёнова. Во втором тайме игра идёт с преимуществом «Урала».
'58
ГОЛ! Эль-Кабир навесил с углового, Бикфалви сделал скидку во вратарскую, а Шатов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота!
'57
Эль-Кабир на фланге раскачал Жиркова и прострелил в штрафную, Ароян пробил низом и попал в защитника!
'55
Егорычев вышел вместо Емельянова.
'55
И вторая замена от Дмитрия Парфенова.
'53
Дуглас длинной передачей пытался бросить в прорыв по флангу Азмуна — в офсайд забрался иранец.
'51
Ильин вышел вместо Димитрова.
'51
Замена у «Урала».
'50
Аугустыняк с левого края навесил во вратарскую, Иванович выиграл позицию и вынес мяч в сторону.
'48
Эль-Кабир принял пас возле штрафной и пробил верхом! Мяч пролетел над перекладиной.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:0 в пользу «Зенита» после 45 минут. Команда Сергея Семака контролировала ход встречи, забитыми мячами отметились Иванович и Оздоев. У «Урала» были подходы к штрафной, но ничего опасного хозяева не создали.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Караваев рванул в свободную зону и выкатил мяч в центр штрафной! Уральцы перехватили мяч.
'41
Дзюба выиграл борьбу в штрафной и сделал скидку дальше, но Кулаков выиграл позицию и выбил мяч у Азмуна.
'39
Питерцы провели затяжную атаку, но всё закончилось неточной передачей Дугласа — Баклов забрал мяч.
'37
Погребняк зацепился за мяч в штрафной и выкатил мяч в центр, Бикфалви пробил выше перекладины!
'35
Забили уральцы! Димитров сделал заброс в центр штрафной, Бикфалви принял мяч и пробил с отскоком от газона мимо вратаря! Но гол не засчитан — офсайд был у Эрика.
'33
Димитров с фланга доставил мяч в штрафную, Погребняк принял мяч, пробил и заработал угловой.
'31
Уральцы провели атаку левым флангом, Кержаков справился с подачей Меркулова.
'29
«Урал» катает мяч в центре поля, но не получается хозяевам подобраться к воротам Кержакова.
'27
ГОЛ! Питерцы накрыли соперника прессингом и отобрали мяч. Тут же прошла атака по центру, Азмун с Оздоевым в две передачи разобрались с обороной «Урала», Сердар выкатил мяч Магомеду, который поразил пустые ворота!
'26
Уральцы совершили перехват. Бикфалви сделал заброс в расчёт на рывок Погребняка, но Кержаков опередил соперника.
'24
По владению мячом преимущество у «Урала» — 51% на 49%. А по ударам равенство — 2:2.
'22
Жирков и Шатов разыграли мяч в штрафной, прошёл прострел на ближнюю штангу — Баклов перехватил.
'20
Дуглас подключился по левому флангу и навесил — Баклов чётко сыграл на выходе.
'18
Дриусси с углового прострелил низом в штрафную, Азмун опередил опекуна, но пробил слишком неточно.
'16
Шатов сделал передачу на правый край, Караваев дошёл до лицевой, прострелил и заработал угловой.
'14
Шатов вышел вместо Мамманы.
'14
Вынужденная замена у «Зенита».
'12
Маммана получил повреждение в столкновении с Погребняком. За колено держится защитник «Зенита», не может подняться с газона.
'11
Караваев ускорился по правому флангу и мягко навесил на дальнюю штангу, Дзюба не добрался до мяча.
'9
Аугустыняк из-за пределов штрафной пальнул под перекладину! Кержаков неуверенно отразил мяч, но со второй попытки забрал его.
'7
Быстрая атака прошла у гостей, Азмун сделал передачу к штрафной, Оздоев завозился и потерял мяч в борьбе с Аугустыняком.
'5
«Зенит» держит мяч в районе центра поля. Не удаётся хозяевам отодвинуть игру от своих ворот.
'3
ГОЛ! Оздоев навесил с углового, Дзюба сделал скидку на дальнюю штангу, а Иванович оторвался от опекуна и с пяти метров расстрелял ворота «Урала»!
'1
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Зенит» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Урал» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.