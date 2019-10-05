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Уфа Ахмат

Надежда на Глушакова: «Ахмат» обыгрывает «Уфу». LIVE

РПЛ. 12-й тур. «Уфа» — «Ахмат». ОНЛАЙН

«Уфа» дома бьется с грозненским «Ахматом» в 12-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
12-й тур  |   05 октября 11:30   |  2 тайм
Уфа
0:1
Ахмат
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Вомбергар 32'
Анхель 9'
Глушаков 25'
Понсе 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
27 (з)   Йонуц Неделчяру
2 (з)   Данил Круговой
33 (з)   Александр Сухов
4 (з)   Алексей Никитин
55 (з)   Джемал Табидзе
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Кэтэлин Карп
10 (п)   Оливье Тилл
17 (н)   Николай Гиоргобиани 31'
57 (н)   Вячеслав Кротов 56'
16 (в)   Евгений Городов
5 (з)   Магомед Мусалов
40 (з)   Ризван Уциев
15 (з)   Андрей Семёнов
4 (з)   Уилкер Анхель 9'
88 (п)   Денис Глушаков 25'
77 (п)   Бернард Бериша
21 (п)   Одисе Роши
11 (п)    Исмаэл
19 (п)   Олег Иванов
18 (н)   Андрес Понсе 40'
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
15 (з)   Александр Пуцко
9 (з)   Денис Терентьев
5 (з)   Боян Йокич
22 (з)   Артём Голубев
3 (з)   Павел Аликин
77 (п)   Азер Алиев
13 (п)   Кирилл Фольмер
32 (н)   Андрес Вомбергар 31' 32'
11 (н)   Ловро Бизяк 56'
99 (н)   Андрей Козлов
23 (н)   Данила Емельянов
42 (в)   Александр Мелихов
20 (з)   Зоран Нижич
6 (п)   Михаил Гащенков
10 (п)   Халид Кадыров
8 (п)   Дамиан Шиманьски
9 (п)   Конрад Михаляк
13 (п)   Роланд Гиголаев
59 (п)   Евгений Харин
95 (н)   Абубакар Кадыров
7 (н)   Магомед Митришев
17 (н)   Аблайе Мбенге
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Трансляция
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'56
Бизяк вышел вместо Кротова.
'56
Замена от Вадима Евсеева.
'54
Роши вошёл в штрафную и мощно пробил — мяч попал в грудь Табидзе.
'52
Кротов сместился на левый край и выполнил подачу, но мяч свалился с ноги и улетел в сторону.
'50
Уфимцы ответили быстрой атакой. Кротов сделал скидку в штрафную, но у Вомбергара не получился удар в касание.
'48
Глушаков принял мяч в штрафной, развернулся и пробил в ближний угол! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Грозненцы вышли вперёд благодаря курьёзному голу Анхеля. Уфимцы владели мячом, но ничего опасного не создали. А ближе к перерыву отличный момент был у Бериши, который пробил в перекладину.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Опасно! Бериша выбрался на свободное пространство и пробил с линии штрафной — мяч попал в перекладину и вылетел в поле.
'42
Исмаэл со штрафного навесил на дальнюю штангу, Беленов кулаками перевёл мяч на угловой.
'40
Понсе в верховой борьбе за мяч влетел в Карпа. «Горчичник» для форварда гостей.
'38
Глушаков на фланге сбил Кротова. Тилл навесил со штрафного — Вомбергар немного не дотянулся!
'36
Много фолов стало. В центр поля идёт борьба за мяч.
'34
Грозненцы провели быструю атаку по правому флангу! Уциев дошёл до лицевой и прострелил в центр штрафной — Бериша не сумел пробить в касание.
'32
Вомбергар сразу включился в игру и грубо влетел в Уциева. Жёлтая карточка.
'31
Вомбергар вошёл в игру.
'31
Гиоргобиани заменён.
'29
Гиоргобиани захромал — сказывается тот самый стык с Глушаковым. Вынужденная замена будет у «Уфы».
'27
Тилл из центрального круга сделал заброс вперёд, Анхель поставил корпус и не пустил Кротова к мячу.
'25
Глушаков сфолил, сбив Гиоргобиани в центре поля. Жёлтая карточка.
'24
Семёнов нарушил правила на фланге. Прошла подача в центр штрафной, но гости выиграли борьбу в воздухе и выбили мяч.
'22
По владению мячом преимущество у «Уфы» — 55% на 45%. А по ударам впереди грозненцы — 4:1.
'20
У «Уфы» есть подходы к штрафной, но не хватает последней передачи. Нет моментов у ворот Городова.
'18
Иванов сделал скидку в штрафную, Понсе попытался пробить и попал в защитника. Мяч прикатился к Беленову.
'16
Бериша в борьбе за мяч столкнулся с соперником, присел на газон и схватился за ногу. Нужна помощь медиков.
'15
Фомин из центрального круга сделал заброс к штрафной, Городов выбежал из ворот и опередил Кротова.
'13
Гиоргобиани убежал по правому флангу и заработал угловой. Но гости спокойно справились с подачей в штрафную.
'11
Гиоргобиани получил пас на ход и пробил со входа в штрафную — Городов всё контролировал.
'9
ГОЛ! Грозненцы разыграли комбинацию на левом фланге, Анхель вместо подачи забросил мяч за шиворот вышедшему из ворот Беленову! Грубая ошибка вратаря.
'8
Роши подобрал отскок и пробил низом с 25 метров! Беленов в падении забрал мяч.
'6
Тилл сместился к центру и попытался сделать передачу на ход Круговому, но грозненцы перехватили мяч.
'4
«Ахмат» много владеет мячом на первых минутах. Мусалов из глубины сделал заброс вперёд, Понсе не сумел зацепиться.
'2
Бериша с левого края вырезал подачу в центр штрафной — Никитин выбил мяч в сторону, а Исмаэл после подбора пробил слишком неудачно.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Уфа» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.