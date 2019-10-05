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Трансляция
С конца
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'56
'56
'54
Роши вошёл в штрафную и мощно пробил — мяч попал в грудь Табидзе.
'52
Кротов сместился на левый край и выполнил подачу, но мяч свалился с ноги и улетел в сторону.
'50
Уфимцы ответили быстрой атакой. Кротов сделал скидку в штрафную, но у Вомбергара не получился удар в касание.
'48
Глушаков принял мяч в штрафной, развернулся и пробил в ближний угол! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Грозненцы вышли вперёд благодаря курьёзному голу Анхеля. Уфимцы владели мячом, но ничего опасного не создали. А ближе к перерыву отличный момент был у Бериши, который пробил в перекладину.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Опасно! Бериша выбрался на свободное пространство и пробил с линии штрафной — мяч попал в перекладину и вылетел в поле.
'42
Исмаэл со штрафного навесил на дальнюю штангу, Беленов кулаками перевёл мяч на угловой.
'40
'38
Глушаков на фланге сбил Кротова. Тилл навесил со штрафного — Вомбергар немного не дотянулся!
'36
Много фолов стало. В центр поля идёт борьба за мяч.
'34
Грозненцы провели быструю атаку по правому флангу! Уциев дошёл до лицевой и прострелил в центр штрафной — Бериша не сумел пробить в касание.
'32
'31
'31
'29
Гиоргобиани захромал — сказывается тот самый стык с Глушаковым. Вынужденная замена будет у «Уфы».
'27
Тилл из центрального круга сделал заброс вперёд, Анхель поставил корпус и не пустил Кротова к мячу.
'25
'24
Семёнов нарушил правила на фланге. Прошла подача в центр штрафной, но гости выиграли борьбу в воздухе и выбили мяч.
'22
По владению мячом преимущество у «Уфы» — 55% на 45%. А по ударам впереди грозненцы — 4:1.
'20
У «Уфы» есть подходы к штрафной, но не хватает последней передачи. Нет моментов у ворот Городова.
'18
Иванов сделал скидку в штрафную, Понсе попытался пробить и попал в защитника. Мяч прикатился к Беленову.
'16
Бериша в борьбе за мяч столкнулся с соперником, присел на газон и схватился за ногу. Нужна помощь медиков.
'15
Фомин из центрального круга сделал заброс к штрафной, Городов выбежал из ворот и опередил Кротова.
'13
Гиоргобиани убежал по правому флангу и заработал угловой. Но гости спокойно справились с подачей в штрафную.
'11
Гиоргобиани получил пас на ход и пробил со входа в штрафную — Городов всё контролировал.
'9
'8
Роши подобрал отскок и пробил низом с 25 метров! Беленов в падении забрал мяч.
'6
Тилл сместился к центру и попытался сделать передачу на ход Круговому, но грозненцы перехватили мяч.
'4
«Ахмат» много владеет мячом на первых минутах. Мусалов из глубины сделал заброс вперёд, Понсе не сумел зацепиться.
'2
Бериша с левого края вырезал подачу в центр штрафной — Никитин выбил мяч в сторону, а Исмаэл после подбора пробил слишком неудачно.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Уфа» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.