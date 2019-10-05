'45+2

Перерыв! 1:0 в пользу «Ахмата» после 45 минут. Грозненцы вышли вперёд благодаря курьёзному голу Анхеля. Уфимцы владели мячом, но ничего опасного не создали. А ближе к перерыву отличный момент был у Бериши, который пробил в перекладину.