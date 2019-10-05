'32

ГОЛ! Стандарт казанцы не использовали, а вот «позиционка» дала результат. Быстрый перепас в касание позволил Давиташвили принять мяч в штрафной, удар Зурико в дальний угол ворот не оставил шансов голкиперу на спасение!