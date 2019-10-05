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Трансляция
С конца
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'45
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме игры «Рубин» владел инициативой, что привело к двух забитым мячам в ворота «Тамбова» — Коновалов и Давиташвили отличились.
'45
Осипенко не стал пробивать из-за штрафной, а проникающий пас к воротам «Рубина» не прошёл.
'43
Уремович сыграл на перехвате в центре поля, протащил мяч по центру в штрафную, убрал на замахе соперника и пробил по воротам — выше цели!
'41
Чуперка с дальнего стандарта навесил мяч в штрафную, но уверенная игра Дюпина на выходе из ворот оставила атаку «Тамбова» без удара по воротам.
'39
Ташаев слишком высокую подачу выполнил в гостевую вратарскую — лёгкий мяч для вратаря.
'38
Казанцы чуть потерпели в обороне, а теперь вновь взялись за старое — за контроль мяча на чужой половине поля.
'36
Первый тамбовский корнер завершился неточным ударом головой в исполнении Чуперки.
'34
«Тамбов» принялся за затяжную атаку. Костюков прострелил к воротам, но Чернышову не дали пробить из выгодной позиции.
'32
'31
'29
Могилевец ушёл на левым край атаки, а затем навесил мяч к дальнему углу вратарской — получилось без адресата.
'27
'26
Оживилась игра «Тамбова». После фланговой подачи Килина мяч нашёл голову Обухова, но удар получился в спину казанскому защитнику.
'25
Хорошую контратаку провели тамбовчане. Мелкадзе начал забег со своей половины поля, прошёл защитника и пробил с линии штрафной — Дюпин отразил мяч!
'23
Ташаев казалось подготовил удар из-за штрафной, но мяч отправился в сторону от ворот.
'22
Костюков теперь уже в чужой штрафной боролся за верховой мяч, но пробить головой ему не позволили.
'20
Здорово казанцы разыграли стеночку на правом краю, Давиташвили прострелил в центр, а Костюков пробил по своим воротам — Шелия ногой мяч парировал!
'18
Давиташвили получил пас на правом краю штрафной и прострелил во вратарскую «Тамбова», но Кьяртанссону не позволили сыграть на опережении.
'17
Тамбовчане провели атаку правым краем, но она завершилась фолом Чернышова.
'15
Казанцы двигают мяч на чужой половине поля, но не так быстро, как хотелось бы.
'13
Данченко с правого фланга исполнил кросс в штрафную гостей, но после серии отскоков мяч прилетел в руки вратарю.
'11
«Рубин» забрал мяч под свой контроль. «Тамбов» пока без атаки.
'9
Подберёзкин из глубины сделал классную подачу в центр штрафной гостей, Кьяртанссон практически без помех пробил головой — рядом со штангой!
'7
Могилевец с подбора из-за штрафной пробил в направлении дальнего угла ворот «Тамбова» — чуть неточно!
'5
Попали хозяева под высокий прессинг соперника, пришлось играть через вратаря.
'4
'3
Право на первый угловой получил «Рубин». Коновалов выполнил подачу на ближнюю штангу, но там никто из партнёров за мяч не зацепился.
'2
Перехватили казанцы мяч в центре поля, но разогнать атаку левым краем не удалось — Чернышов здорово сыграл в отборе.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли тамбовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Рубин» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.