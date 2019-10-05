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Трансляция
С конца
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'51
'51
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на отдых команды. Очень быстро забили самарцы и в целом хорошо смотрелись. У «Сочи» не всегда получались переходы от обороны к атаке, но шансы отыграться всё равно были. Ждём второго тайма, а пока тоже отдохнём немного.
'45+2
Дальний удар Гацкана получился неточным, мяч улетел на трибуны.
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'43
Мияйлович оказался на подборе после выноса мяча из штрафной и резко пробил в ближний угол — Джанаев на месте!
'41
Уверенно забирает мяч в руки Рыжиков после очередного навеса с углового.
'39
Вернулся на поле Кудряшов, продолжит он игру.
'37
Зиньковский с левого фланга сместился к центру и нанёс удар, но попал в Калугин.
'35
В итоге всё-таки пришёл в себя Кудряшов и встал с помощью врачей. Уводят его за пределы поля.
'34
'33
Соболев и Кудряшов жёстко столкнулись. Александр в борьбе заехал Фёдору локтем по голове, а потом сам неудачно упал на газон.
'31
Теперь уже самарцы заработали угловой, но ничего опасного из него не извлекли.
'29
Рыжиков выбивает мяч кулаком после навеса Нобоа от угла поля.
'28
Удар Цаллагова от линии штрафной заблокирован. Угловой будет.
'26
Сейчас после навеса Нобоа со штрафного защитники выбили мяч. Бурмистров оказался на подборе и нанёс резкий удар — неточно получилось.
'24
Нобоа закрутил мяч к воротам, где Рыжиков уверенно сыграл, забрав мяч на выходе.
'22
'21
'19
Нобоа не смог пройти к штрафной по центру, отобрали у него мяч.
'17
Померко нанёс плотный удар из-за пределов штрафной, но мяч полетел прямо в руки Рыжикову.
'15
Комбаров со штрафного навесил к воротам — Миладинович в прыжке выбил мяч головой.
'13
А сейчас Бурмистров получил мяч от Нобоа, прошёл к штрафной и попытался уложить мяч в правый угол, но угодил в штангу!
'11
Бурмистров переборщил с силой прострела в штрафную с фланга, никто из партнёров за мяч зацепиться не смог.
'9
Удачно срикошетил мяч к Комбарову в штрафной сочинцев, тот пробил в касание, но получилось выше ворот.
'7
Из углового хозяева ничего опасного не извлекли.
'6
Неплохая ответная атака «Сочи»! Цаллагов получил мяч перед штрафной, прошёл вперёд и пробил — после рикошета мяч пролетел рядом с правой штангой!
'4
'3
Миладинович подыграл себе рукой при обработке мяча на правом фланге. Штрафной назначен.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Сочи» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.