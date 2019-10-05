'45+3

Отправляются на отдых команды. Очень быстро забили самарцы и в целом хорошо смотрелись. У «Сочи» не всегда получались переходы от обороны к атаке, но шансы отыграться всё равно были. Ждём второго тайма, а пока тоже отдохнём немного.