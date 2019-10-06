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Трансляция
С конца
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'90+1
Финальный свисток! «Локомотив» в игре с «Арсеналом» одержал тяжелейшую победу — 2:1. Все забитые мячи пришлись на первый тайм. Туляки бились до конца, но вырвать ничью у уставших москвичей не удалось. На этом трансляцию завершаем. Увидимся на футболе!
'90+1
Всего минута добавлена! Лапочкин торопится домой?
'90
Кангва плохой удар нанёс — выше ворот. Напихали ему партнеры по команде за поспешное решение.
'89
«Арсенал» продолжает идти вперёд. «Локомотиву» тяжело даётся концовка матча.
'87
Эдер больше на удачу сделал передачу к правому флангу, но Миранчук ждал мяча в другой свободной зоне.
'85
'85
'85
'85
'83
Больше левым краем атакует «Арсенал». А «Локомотив» готовит замену.
'82
'81
Не смогли москвичи выйти в контратаку. Эдеру не дали принять мяч после паса Жоау Мариу.
'79
Не прошла у туляков длинная диагональ к левому краю атаки. Получают москвичи нужную передышку.
'77
Кангва пытался с фланга доставить мяч в штрафную хозяев, но попал в ближайшего защитника.
'75
«Арсенал» в позиционных атаках. «Локомотив» вынужден сейчас обороняться. Григалава пытался заработать корнер, но мяч от его ноги покинул поле.
'73
'72
Момент! Горбатенко великолепный пас исполнил к правому краю штрафной, Ткачёв мяч подработал грудью и пробил с лёта — Гильерме спас свою команду!
'71
Стандарт от флажка гостям ничего не принёс, но «позиционка» осталась за туляками.
'71
Горбатенко напомнил о своей левой ноге. Удар через рикошет привёл к назначению углового у ворот «Локомотива».
'70
Баринов в шикарном подкате выбил мяч в аут, затормозив проход Лесового по левому краю тульской атаки.
'68
Здорово вышли москвичи из обороны в атаку. Жоау Мариу по центру промчал, далее сделал передачу на левый край штрафной, Эдер вместо прострела решил пробить в касание — неточно.
'66
Левашов у штанги мяч забрал, справившись с несильным ударом головой в исполнении Магкеева.
'65
Миранчук пробил со штрафного, мяч рикошетом от тульской стенки отправился на угловой.
'64
'63
«Арсенал» предложил свою позиционную атаку, но у Кангвы мяч выбили из-под ног при приёме у штрафной площади.
'61
'59
Хорошую атаку с ходу провели гости, но в завершении удар Ломовицкого успели накрыть.
'57
Момент! Баринов здорово сработал в отборе на чужой половине поля, Жоау Мариу с радиуса штрафной прицельно пробил в угол ворот, Левашов мяч парировал, а Коломейцев не использовал шанс при добивании, зарядив выше ворот!
'55
Баринов от правой бровки передачу выполнил в штрафную «Арсенала», мяч прошёл вдоль ворот, но так и не нашёл адресата.
'54
Провели туляки контратаку, но пас на левый фланг получился в положение вне игры — Лесовой попался.
'52
Вносит погода коррективы в игру на поле. Пошли многочисленные фолы.
'50
'49
Жоау Мариу подготовил удар с радиуса штрафной и исполнил под перекладину — Левашов потащил!
'48
Снег пошёл. Вот такой он осенний футбол в России.
'46
Стартовал второй тайм матча!
'46
'46
'46
'46
'45+2
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме игры команды в дебюте обменялись забитыми мячами, затем интересные события на поле пропали, но в компенсированное время Алексей Миранчук, заменивший травмированного Смолова, заработал пенальти и уверенно его реализовал.
'45+2
'45+1
'45
С разных флангов москвичи доставляли мяч в штрафную туляков, но верх «канониры» не отдали.
'43
Погода окончательно испортилась. К дождю прибавился ещё и сильный ветер.
'42
«Арсенал» заглянул в атаку. Ткачёв искал в штрафной Кангву, но тому не дали принять мяч в выгодной позиции.
'40
Жоау Мариу взялся за штрафной удар, но мяч после его попытки прошёл чуть выше перекладины ворот!
'39
Эдер в нескольких метрах от штрафной «Арсенала» получил по ногам — перспективный стандарт.
'38
Левашов подстраховал защитников, вышел за штрафную и головой сыграл по мячу, не позволив Эдеру зацепиться за момент.
'37
Ещё одна потеря у гостей случилась на своей половине поля, но Жоау Мариу быстро накрыли.
'35
Луценко понимал, что находится в очевидном офсайде, поэтому не стал бежать за мячом после передачи к штрафной «Локо».
'33
Обрезались гости в центре поля, что привело к атаке хозяев три в три, но Миранчук выполнил плохой пас на правый фланг, где себя предлагал Коломейцев.
'31
Миранчук решился на очень дальний удар — мяч отправился намного выше тульской цели.
'29
Эдер от правого края гостевой штрафной прострел в центр исполнил, Баринов откликнулся, но его удар в касание блокировали туляки.
'27
Несколько успокоилась игра после весёлого стартового отрезка, за который уместились сразу два забитых мяча.
'25
«Локомотив» задержался на правом краю атаки, много игры через Миранчука, но Алексею надо время, чтобы включиться.
'23
'23
Кангва получил пас на ход к краю штрафной, удар с рикошетом мог стать проблемой для хозяев, но Чорлука выбил мяч на угловой, опередив во вратарской Луценко.
'22
«Арсенал» чуть больше владеет мячом, но это отражается лишь в цифрах, на поле этого преимущества не видно.
'20
'20
'18
Смолов лежит на газоне. Сразу пошли движения на лавке «Локомотива».
'18
Эдер пришёл в свою штрафную и выбил мяч подальше от ворот, прервав подачу от угла поля.
'17
Гильерме справился с ударом в ближний угол ворот — угловой в пользу туляков.
'15
Смолов ударом с центра поля решил перебросить вратаря «Арсенала», но не поднял мяч на нужную высоту.
'13
Больше для приличия москвичи поспорили с арбитром, но тут явно позиционно ошибся Чорлука.
'11
'9
'9
Баринов отыгрался в стеночку с Эдером и пробил из-за штрафной — большой промах.
'8
Ткачёв на скорости сместился в центр, задумал проникающий пас в штрафную «Локо», но Луценко мяч не принял.
'6
Право на угловой получил «Локомотив». Разыграли москвичи корнер, Игнатьев низом прострелил к дальней штанге, но Смолов запоздалый сделал рывок к мячу.
'4
Жоау Мариу со стандарта с левого края доставил мяч в штрафную гостей, Левашов справился.
'2
Прорыв Ломовицкого на правый фланг тульской атаки прервал свисток рефери — положение вне игры зафиксировано.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли туляки.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.