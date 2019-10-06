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Трансляция
С конца
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'45+3
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме игры Хорен Байрамян оформил дубль, обеспечив «Ростову» лидерство в счёте. Атака ЦСКА пока спит, но Виктор Гончаренко в раздевалке сейчас взбодрит своих подопечных. С нетерпением ждем продолжения встречи!
'45+2
ЦСКА держит мяч, но лишь потому, что «Ростов» позволяет это делать сопернику.
'45+1
Три минуты добавлено к первому тайму.
'44
'43
Ионов не зацепился мяч на левом краю атаки «Ростова». Пока Алексей в этой игре почти не заметен.
'41
Обляков от углового флажка закрутил мяч во вратарскую, верховая борьба ничем опасным не завершилась — отбились ростовчане.
'40
Шарлия на краю штрафной «Ростова» выпрашивал фол за свое падение, но арбитр порадовал ЦСКА лишь назначением углового.
'38
Шомуродов у края чужой штрафной толкнул Гогуа в спину — судья зафиксировал фол в атаке, что вызвало бурю негодования у Валерия Карпина.
'37
Шомуродов ушёл на фланг и оттуда выполнил мягкий заброс в штрафную, Попов в борьбе пробил головой, но в створ мяч не пошел.
'35
Плохо у москвичей держится мяч. Ростовчане уверенно заиграли на половине поля соперника.
'33
Активно начали разминаться запасные ЦСКА, а вот резерв «Ростова» дружно расположился на лавке.
'31
'30
Попов откровенно придержал соперника за футболку, признав после этого свой фол.
'29
Продолжают хозяева много ошибаться. Очередной перехват гостями привёл к атаке, но мяч был потерян у штрафной.
'27
Гогуа ошибся в передаче на своей половине поля, но Глебов не смог исполнить точную поперечную передачу в штрафную на Шомуродова.
'26
Корнер хозяев не стал проблемой для соперника. Влашич с подбора из-за штрафной несильный удар нанёс — Бабурин на месте.
'24
У Влашича не получился удар из пределов чужой штрафной. Ответили гости контратакой, Байрамян на ход Шомуродову отдал передачу, но была фора у Дивеева — первым на мяче оказался «армейский» защитник.
'23
Обляков с левого фланга подал мяч в ростовскую штрафную, Чалов сыграл на опережение и пробил головой — выше ворот.
'22
Шомуродов без скорости получил мяч в чужой штрафной, но продвинуться к воротам бомбардиру «Ростова» не позволили.
'21
Всей командой сейчас «Ростов» расположился за линией мяча. Пошли затяжные позиционные атаки ЦСКА.
'19
Влашич головой сбросил мяч в штрафную гостей, но туда никто не рванул — Чалов и Сигурдссон не прочитали задумку партнера.
'18
«Армейцы» продолжают начинать атаки за счёт длинных забросов, но пока такая тактика не работает.
'16
Сигурдссон подобрал мяч у чужой штрафной и попытался исполнить тонкий пас на ход Чалову, но получилось слишком сильно.
'14
Хаджикадунич легко снял верх в ростовской штрафной, перехватив фланговую подачу Ахметова с левого фланга.
'12
'11
'10
Чалов попался в положение вне игры после заброса на него из глубины поля.
'8
Теперь уже Влашич со стандартного положения загрузил мяч в штрафную «Ростова», но вновь оборона южан сработала надёжно.
'7
Обляков за счёт стандарта доставил мяч в штрафную гостей, но там здорово головой сыграл Хаджикадунич.
'6
Попов продвинулся к воротам ЦСКА и нанёс плотный удар — Акинфеев справился!
'5
Ростовчане заработали первый штрафной удар на чужой половине поля — Обляков сбил Глебова.
'3
Чернов достойно вышел из-под прессинга, отыгравшись через Фернандеса — аут в пользу гостей.
'1
Чалов получил передачу в штрафной «Ростова» и от лицевой линии сделал навес — мяч прокатился по перекладине!
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли москвичи.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.