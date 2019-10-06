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ЦСКА Ростов

Чемпионская гонка: ЦСКА пропустил от «Ростова». LIVE

РПЛ. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов». ОНЛАЙН

Лидирующий в турнирной таблице ЦСКА на своем поле бьется с «Ростовом» в рамках 12-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
12-й тур  |   06 октября 16:30   |  перерыв
ЦСКА
0:2
Ростов
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Фернандес 30'
Байрамян 11'
Глебов 12'
Байрамян 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
78 (з)   Игорь Дивеев
27 (з)   Седрик Гогуа
31 (з)   Звонимир Шарлия
2 (з)   Марио Фернандес 30'
7 (п)   Ильзат Ахметов
98 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Никола Влашич
20 (п)   Константин Кучаев
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Егор Бабурин
78 (з)   Дмитрий Чистяков
28 (з)   Евгений Чернов
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
34 (з)   Алексей Козлов
19 (п)   Хорен Байрамян 11' 44'
17 (п)   Матиас Норманн
8 (п)   Ивелин Попов
15 (п)   Данил Глебов 12'
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
49 (в)   Владислав Тороп
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
53 (з)   Максим Елеев
62 (з)   Вадим Карпов
29 (п)   Яка Бийол
11 (п)   Лукас Сантос
25 (п)   Кристиян Бистрович
71 (п)   Наяир Тикнизян
87 (п)   Константин Марадишвили
19 (н)   Такума Нисимура
30 (в)   Сергей Песьяков
79 (в)   Даниил Фролкин
4 (з)   Данила Ведерников
22 (з)   Кирилл Маляров
25 (з)   Арсений Логашов
3 (з)   Мацей Вилюш
26 (п)   Александр Саплинов
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
13 (н)   Данила Прошляков
47 (н)   Александр Долгов
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Трансляция
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'45+3
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме игры Хорен Байрамян оформил дубль, обеспечив «Ростову» лидерство в счёте. Атака ЦСКА пока спит, но Виктор Гончаренко в раздевалке сейчас взбодрит своих подопечных. С нетерпением ждем продолжения встречи!
'45+2
ЦСКА держит мяч, но лишь потому, что «Ростов» позволяет это делать сопернику.
'45+1
Три минуты добавлено к первому тайму.
'44
ГОЛ! Быструю атаку с ходу провели ростовчане, Шомуродов низом покатил мяч к штрафной на Байрамяна, который ударом с левой ноги нашёл в дальнем углу ворот свой дубль!
'43
Ионов не зацепился мяч на левом краю атаки «Ростова». Пока Алексей в этой игре почти не заметен.
'41
Обляков от углового флажка закрутил мяч во вратарскую, верховая борьба ничем опасным не завершилась — отбились ростовчане.
'40
Шарлия на краю штрафной «Ростова» выпрашивал фол за свое падение, но арбитр порадовал ЦСКА лишь назначением углового.
'38
Шомуродов у края чужой штрафной толкнул Гогуа в спину — судья зафиксировал фол в атаке, что вызвало бурю негодования у Валерия Карпина.
'37
Шомуродов ушёл на фланг и оттуда выполнил мягкий заброс в штрафную, Попов в борьбе пробил головой, но в створ мяч не пошел.
'35
Плохо у москвичей держится мяч. Ростовчане уверенно заиграли на половине поля соперника.
'33
Активно начали разминаться запасные ЦСКА, а вот резерв «Ростова» дружно расположился на лавке.
'31
Фернандес грубо сыграл против Чернова — железный повод у рефери достать «горчичник».
'30
Попов откровенно придержал соперника за футболку, признав после этого свой фол.
'29
Продолжают хозяева много ошибаться. Очередной перехват гостями привёл к атаке, но мяч был потерян у штрафной.
'27
Гогуа ошибся в передаче на своей половине поля, но Глебов не смог исполнить точную поперечную передачу в штрафную на Шомуродова.
'26
Корнер хозяев не стал проблемой для соперника. Влашич с подбора из-за штрафной несильный удар нанёс — Бабурин на месте.
'24
У Влашича не получился удар из пределов чужой штрафной. Ответили гости контратакой, Байрамян на ход Шомуродову отдал передачу, но была фора у Дивеева — первым на мяче оказался «армейский» защитник.
'23
Обляков с левого фланга подал мяч в ростовскую штрафную, Чалов сыграл на опережение и пробил головой — выше ворот.
'22
Шомуродов без скорости получил мяч в чужой штрафной, но продвинуться к воротам бомбардиру «Ростова» не позволили.
'21
Всей командой сейчас «Ростов» расположился за линией мяча. Пошли затяжные позиционные атаки ЦСКА.
'19
Влашич головой сбросил мяч в штрафную гостей, но туда никто не рванул — Чалов и Сигурдссон не прочитали задумку партнера.
'18
«Армейцы» продолжают начинать атаки за счёт длинных забросов, но пока такая тактика не работает.
'16
Сигурдссон подобрал мяч у чужой штрафной и попытался исполнить тонкий пас на ход Чалову, но получилось слишком сильно.
'14
Хаджикадунич легко снял верх в ростовской штрафной, перехватив фланговую подачу Ахметова с левого фланга.
'12
Глебов нарвался на довольно ранний «горчичник».
'11
ГОЛ! Подача Норманна от угла поля нашла в центре штрафной ЦСКА свободного Байрамяна, который в падении с лёта пробил точно в угол ворот!
'10
Чалов попался в положение вне игры после заброса на него из глубины поля.
'8
Теперь уже Влашич со стандартного положения загрузил мяч в штрафную «Ростова», но вновь оборона южан сработала надёжно.
'7
Обляков за счёт стандарта доставил мяч в штрафную гостей, но там здорово головой сыграл Хаджикадунич.
'6
Попов продвинулся к воротам ЦСКА и нанёс плотный удар — Акинфеев справился!
'5
Ростовчане заработали первый штрафной удар на чужой половине поля — Обляков сбил Глебова.
'3
Чернов достойно вышел из-под прессинга, отыгравшись через Фернандеса — аут в пользу гостей.
'1
Чалов получил передачу в штрафной «Ростова» и от лицевой линии сделал навес — мяч прокатился по перекладине!
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли москвичи.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.