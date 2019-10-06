'45+3

Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме игры Хорен Байрамян оформил дубль, обеспечив «Ростову» лидерство в счёте. Атака ЦСКА пока спит, но Виктор Гончаренко в раздевалке сейчас взбодрит своих подопечных. С нетерпением ждем продолжения встречи!