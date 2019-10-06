Обе команды сейчас переживают не лучший период. «Спартак» после четвертого поражения подряд уволил с поста главного тренера Олега Кононова, а «быки» не только дважды проиграли в Лиге Европы, но и уступили ЦСКА в прошлом туре. Хозяева занимают пятое место с 23 набранными очками, москвичи — десятое место при 14 баллах.