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А теперь и «быки» сбавили темп. Но гости этим не пользуются, обозначая пассивный прессинг и давление.
Скучает в своей рамке вратарь хозяев Сафонов — практически не доходит до него мяч в первые десять минут.
Рамиресу позволили хлестко прострелить с фланга в штрафную, и хорошо было, но игроков «Краснодара» там не оказалось.
Было подозрение, что Берг подыграл себе рукой, но видеоассистенты главного рефери поводов для пересмотра момента не нашли.
Обе команды сейчас переживают не лучший период. «Спартак» после четвертого поражения подряд уволил с поста главного тренера Олега Кононова, а «быки» не только дважды проиграли в Лиге Европы, но и уступили ЦСКА в прошлом туре. Хозяева занимают пятое место с 23 набранными очками, москвичи — десятое место при 14 баллах.
Стартовый состав москвичей! «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Ананидзе, Мирзов, Мельгарехо, Умяров, Крал, Ларссон.
Стартовые состав хозяев! «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Добрый воскресный вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак».