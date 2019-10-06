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Краснодар Спартак

Братья по несчастью: «Спартак» пропустил от «Краснодара». LIVE

РПЛ. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак». ОНЛАЙН

«Спартак» на выезде встречается с «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
12-й тур  |   06 октября 19:00   |  1 тайм
Краснодар
1:0
Спартак
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Берг 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
14 (п)   Кристофер Ольссон
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Руслан Камболов
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
33 (н)   Маркус Берг 3'
9 (н)    Ари
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
29 (з)   Илья Кутепов
14 (з)   Георгий Джикия
92 (з)   Николай Рассказов
49 (п)   Джано Ананидзе
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
54 (п)   Наиль Умяров
9 (п)   Резиуан Мирзов
33 (п)   Алекс Крал
23 (н)   Джордан Ларссон
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
66 (в)   Денис Адамов
3 (з)   Йон Гудни
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
31 (п)   Кайо Панталеан
47 (п)   Даниил Уткин
21 (п)   Юнес Намли
99 (п)   Мануэл Фернандеш
98 (в)   Александр Максименко
86 (в)   Артём Поплевченков
56 (з)   Илья Гапонов
39 (з)   Павел Маслов
17 (п)   Солтмурад Бакаев
15 (п)   Максим Глушенков
8 (п)   Гус Тиль
7 (п)   Аяз Гулиев
19 (н)   Эсекьель Понсе
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`11

А теперь и «быки» сбавили темп. Но гости этим не пользуются, обозначая пассивный прессинг и давление.

`9

Скучает в своей рамке вратарь хозяев Сафонов — практически не доходит до него мяч в первые десять минут.

`7

Рамиресу позволили хлестко прострелить с фланга в штрафную, и хорошо было, но игроков «Краснодара» там не оказалось.

`5

Было подозрение, что Берг подыграл себе рукой, но видеоассистенты главного рефери поводов для пересмотра момента не нашли.

`3

ГОЛ! На дальней штанге удачно сыграл Маркус Берг, обыграв Крала, и мягко вонзил мяч в ближний угол. 1:0 — «Краснодар» повел.

`1

Матч начался!

18:55

Обе команды сейчас переживают не лучший период. «Спартак» после четвертого поражения подряд уволил с поста главного тренера Олега Кононова, а «быки» не только дважды проиграли в Лиге Европы, но и уступили ЦСКА в прошлом туре. Хозяева занимают пятое место с 23 набранными очками, москвичи — десятое место при 14 баллах.

18:50

Стартовый состав москвичей! «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Ананидзе, Мирзов, Мельгарехо, Умяров, Крал, Ларссон.

18:45

Стартовые состав хозяев! «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг.

18:40

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

18:30

Добрый воскресный вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак».