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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Первый тайм прошёл с преимуществом «армейцев» — они владели мячом и больше били по воротам, а единственный гол забил Магнуссон после подачи Влашича.
'44
Эль-Кабир убежал по левому флангу, легко обыграл Шарлию и пробил с острого угла! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
'42
Много владеют мячом «армейцы» в концовке тайма. Уральцам никак не удаётся отодвинуть игру от своих ворот.
'40
Обляков сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной! Емельянов заблокировал.
'38
Димитров с фланга вырезал подачу на дальнюю штангу, Акинфеев выбежал и снял мяч с головы Ильина.
'36
Сигурдссон набрал скорость, ворвался в штрафную, но оступился и потерял мяч. Отбились уральцы.
'34
Влашич выдержал паузу и сделал проникающую передачу в штрафную — Поляков опередил Фернандеса и вынес мяч в сторону.
'32
Уральцы отбились после углового и попытались организовать контратаку, но у Панюкова не прошёл заброс на Димитрова.
'30
Ильин в борьбе выставил руку и попал по лицу Шарлии. Небольшая пауза возникла.
'29
«Армейцы» разыграли комбинацию по левому флангу. Обляков навесил, но Чалов не дотянулся до мяча.
'27
По владению мячом преимущество у ЦСКА — 66% на 34%. И по ударам впереди москвичи — 8(3):3(2).
'25
Аугустыняк развернулся и мощно пробил с 27 метров! Акинфеев переместился и забрал мяч.
'23
Обляков навесил с углового, Фернандес принял мяч в штрафной, но пробил выше перекладины.
'21
Длинный заброс прошёл к штрафной ЦСКА, Акинфеев выбежал из ворот и опередил Эль-Кабира.
'19
Москвичи провели атаку правым флангом, Фернандес вошёл в штрафную и пробил в дальний угол — мяч улетел в сторону.
'17
'16
Аугустыняк сыграл на подборе и пробил с дальней дистанции! Мяч прикатился в руки Акинфееву.
'15
«Армейцы» перешли в позиционную атаку. Обляков пробил с дальней дистанции и попал в защитника.
'13
Без центра поля идёт игра на первых минутах. Хороший темп поддерживают команды.
'11
Уральцы много грузят мяч в штрафную в расчёте на Ильина. Но «армейцы» внимательно опекают форварда.
'9
Кучаев прорвался по левому флангу и доставил мяч в штрафную, но Влашич немного не успел.
'8
Кулаков верхом грузит мяч в штрафную! «Армейцы» выиграли борьбу и не пустили Ильина к мячу.
'6
Кулаков подключился к атаке и прострелил низом в центр штрафной — Шарлия перехватил мяч.
'4
Контратака «Урала»! Димитров дошёл до штрафной, убрал на замахах трёх соперников и пробил — мяч улетел выше перекладины.
'2
Чалов откликнулся на заброс из глубины, вошёл в штрафную и пробил низом — Баклов сложился и забрал мяч.
'1
Москвичи сразу пошли в атаку! Сигурдссон получил передачу в штрафной, затянул и не сумел пробить по воротам.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Урал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.