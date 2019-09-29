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Вырваться в лидеры: ЦСКА забил «Уралу». LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Урал» — ЦСКА. ОНЛАЙН

«Урал» на своем поле принимает московский ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
11-й тур  |   29 сентября 11:30   |  перерыв
Урал
0:1
ЦСКА
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Магнуссон 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
77 (в)   Олег Баклов
19 (з)   Денис Поляков
27 (з)   Михаил Меркулов
15 (п)   Денис Кулаков
8 (п)   Роман Емельянов
17 (п)   Николай Димитров
6 (п)   Рафал Аугустыняк
58 (п)   Отман Эль-Кабир
44 (п)   Андрей Егорычев
11 (н)   Владимир Ильин
20 (н)   Андрей Панюков
35 (в)   Игорь Акинфеев
31 (з)   Звонимир Шарлия
23 (з)   Хёрдур Магнуссон 17'
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
20 (п)   Константин Кучаев
7 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
98 (п)   Иван Обляков
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
31 (в)   Ярослав Годзюр
3 (з)   Вараздат Ароян
21 (з)   Исламжан Насыров
4 (з)   Артём Мамин
18 (п)   Михал Кухарчик
57 (п)   Артём Фидлер
14 (п)   Юрий Бавин
10 (н)   Эрик Бикфалви
88 (н)   Павел Погребняк
49 (в)   Владислав Тороп
1 (в)   Илья Помазун
53 (з)   Максим Елеев
62 (з)   Вадим Карпов
29 (п)   Яка Бийол
87 (п)   Константин Марадишвили
71 (п)   Наяир Тикнизян
11 (п)   Лукас Сантос
25 (п)   Кристиян Бистрович
19 (н)   Такума Нисимура
Самоечитаемое
Трансляция
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'45
Перерыв! 1:0 в пользу ЦСКА после 45 минут. Первый тайм прошёл с преимуществом «армейцев» — они владели мячом и больше били по воротам, а единственный гол забил Магнуссон после подачи Влашича.
'44
Эль-Кабир убежал по левому флангу, легко обыграл Шарлию и пробил с острого угла! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
'42
Много владеют мячом «армейцы» в концовке тайма. Уральцам никак не удаётся отодвинуть игру от своих ворот.
'40
Обляков сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной! Емельянов заблокировал.
'38
Димитров с фланга вырезал подачу на дальнюю штангу, Акинфеев выбежал и снял мяч с головы Ильина.
'36
Сигурдссон набрал скорость, ворвался в штрафную, но оступился и потерял мяч. Отбились уральцы.
'34
Влашич выдержал паузу и сделал проникающую передачу в штрафную — Поляков опередил Фернандеса и вынес мяч в сторону.
'32
Уральцы отбились после углового и попытались организовать контратаку, но у Панюкова не прошёл заброс на Димитрова.
'30
Ильин в борьбе выставил руку и попал по лицу Шарлии. Небольшая пауза возникла.
'29
«Армейцы» разыграли комбинацию по левому флангу. Обляков навесил, но Чалов не дотянулся до мяча.
'27
По владению мячом преимущество у ЦСКА — 66% на 34%. И по ударам впереди москвичи — 8(3):3(2).
'25
Аугустыняк развернулся и мощно пробил с 27 метров! Акинфеев переместился и забрал мяч.
'23
Обляков навесил с углового, Фернандес принял мяч в штрафной, но пробил выше перекладины.
'21
Длинный заброс прошёл к штрафной ЦСКА, Акинфеев выбежал из ворот и опередил Эль-Кабира.
'19
Москвичи провели атаку правым флангом, Фернандес вошёл в штрафную и пробил в дальний угол — мяч улетел в сторону.
'17
ГОЛ! «Армейцы» разыграли угловой, Влашич выполнил подачу во вратарскую, Магнуссон опередил Ильина и вколотил мяч под перекладину!
'16
Аугустыняк сыграл на подборе и пробил с дальней дистанции! Мяч прикатился в руки Акинфееву.
'15
«Армейцы» перешли в позиционную атаку. Обляков пробил с дальней дистанции и попал в защитника.
'13
Без центра поля идёт игра на первых минутах. Хороший темп поддерживают команды.
'11
Уральцы много грузят мяч в штрафную в расчёте на Ильина. Но «армейцы» внимательно опекают форварда.
'9
Кучаев прорвался по левому флангу и доставил мяч в штрафную, но Влашич немного не успел.
'8
Кулаков верхом грузит мяч в штрафную! «Армейцы» выиграли борьбу и не пустили Ильина к мячу.
'6
Кулаков подключился к атаке и прострелил низом в центр штрафной — Шарлия перехватил мяч.
'4
Контратака «Урала»! Димитров дошёл до штрафной, убрал на замахах трёх соперников и пробил — мяч улетел выше перекладины.
'2
Чалов откликнулся на заброс из глубины, вошёл в штрафную и пробил низом — Баклов сложился и забрал мяч.
'1
Москвичи сразу пошли в атаку! Сигурдссон получил передачу в штрафной, затянул и не сумел пробить по воротам.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Урал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.