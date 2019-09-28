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Трансляция
С конца
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'46
'46
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! В первой тайме игры «Крылья Советов» владели инициативой, больше угрожали воротам «Тамбова», но мяч так и не оказался в воротах. Ждём продолжения встречи!
'45+2
'45+1
Две минуты добавлено! Перерыв больше нужен тамбовчанам.
'45
Опасно! Кабутов на правом фланге качнул защитника и навесил во вратарскую, Соболев оторвался от оппонентов и пробил в касание — выше перекладины!
'45
«Крылья Советов» за счёт высоко прессинга заставили соперника выбить мяч в аут.
'44
Зиньковский легко на фланге обыграл Рыбина и низом прострелил в штрафную гостей, но вновь чётко по мячу сыграл Грицаенко.
'42
Кабутов с правого фланга сделал передачу к штрафной, Соболев чуть ушёл в центр и пробил — в нескольких метрах от ворот!
'40
Грицаенко прервал прострел Анюкова к ближнему углу ворот, на который выскакивал Мияйлович.
'39
'37
'36
Кабутов был близок к перехвату у штрафной гостей, но мяч попал в руку.
'35
Вновь игра перешла ближе к центру поля. Рыбин получил повреждение. Медики уже рядом.
'33
Разыграли хозяева угловой, Кабутов от края штрафной пробил в нижний угол ворот — Шелия на месте.
'32
Пас Зиньковского от лицевой не прошел, но угловой «Крылья» выжали из фланговой атаки.
'31
Костюков получил свободу и пробил из-за штрафной — неточная попытка.
'30
Самарцы взялись за игру первым номером. Анюков с фланга навесил мяч в штрафную, но Соболев не смог подстроиться под удар с лёта.
'28
Зиньковский готов был откликнуться на подачу Кабутова, но подтолкнул соперника в спину — очередной фол в атаке.
'26
Теперь уже «Тамбов» уверенно себя чувствует с мячом на чужой половине поля.
'24
Настырно тамбовчане грузили мяч в штрафную соперника, но до удара по воротам дело не дошло.
'23
Соболев пытался продавить защитника у чужой штрафной, но залез за рамки правил.
'22
Первый тамбовский корнер плавно перешёл во второй. Справилась оборона самарцев с этими стандартами от угла поля.
'21
Таказов с дальнего дистанции зарядил — Рыжиков в прыжке перевёл мяч на угловой!
'20
Мелкадзе сделал передачу к штрафной хозяев, Костюков развернулся к воротам и несильно низом пробил — Рыжиков размялся.
'18
«Тамбов» провёл атаку большими силами, но первая же передача в штрафную получилась в ноги сопернику.
'16
Кабутов сначала искал партнёров в тамбовской штрафной, но мяч вернулся к нему, а прямой удар уже заблокировали!
'14
Антон перестарался при борьбе за мяч — фол в атаке не прошёл мимо глаз главного арбитра.
'12
Момент! Подача от флажка завершилась ударом с линии штрафной, мяч ушёл к углу гостевых ворот, Анюков туда набежал и в подкате замнул атаку, но попал в дальнюю штангу!
'11
Анюков подключился в атаку и после прострела заработал для хозяев угловой.
'10
Контратаку по центру провели гости. Мелкадзе пытался сделать обостряющий пас на ход Обухову, но тому мяч попал в руку — фол в атаке.
'9
«Крылья Советов» в позиционной атаке долго контролировали мяч, но проникнуть в чужую штрафную не смогли.
'7
'6
Костюков пытался на скорости ворваться в самарскую штрафную, но его остановил Чернов в подкате.
'4
Мелкадзе при верховой борьбе с Анюковым нарушил правила. Судья ограничился беседой.
'2
После стандарта от правого края мяч был доставлен в центр штрафной «Тамбова», Соболев выиграл верх и пробил головой — Шелия в прыжке отбил мяч у самой штанги!
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли тамбовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.