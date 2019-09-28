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Крылья Советов Тамбов

Битва аутсайдеров: «Крылья Советов» сражаются с «Тамбовом». LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Крылья Советов» — «Тамбов». ОНЛАЙН

Самарские «Крылья Советов» на своем поле принимают «Тамбов» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11-й тур  |   28 сентября 14:00   |  перерыв
Крылья Советов
0:0
Тамбов
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Антон 39'
Анюков 45+2'
Тетрашвили 7'
Рыбин 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
22 (з)   Александр Анюков 45'
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Максим Карпов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
17 (п)   Антон Зиньковский
28 (п)   Паул Антон 39'
8 (п)   Александр Гацкан
77 (п)   Дмитрий Кабутов
20 (п)   Срджан Мияйлович
7 (н)   Александр Соболев
88 (в)   Гиорги Шелия
55 (з)   Максим Осипенко
2 (з)   Алексей Рыбин 37'
58 (з)   Адесойе Ойеволе
30 (з)   Сослан Таказов
27 (з)   Алексей Грицаенко
3 (з)   Гурам Тетрашвили 7'
25 (п)   Павел Карасев
77 (н)   Михаил Костюков
19 (н)   Георгий Мелкадзе
13 (н)   Владимир Обухов
Запасной состав
81 (в)   Богдан Овсянников
90 (з)   Тарас Бурлак
44 (з)   Никита Чичерин
5 (з)   Виталий Лысцов
6 (п)   Денис Якуба
40 (п)   Артём Тимофеев
10 (п)   Антон Терехов
14 (п)   Раду Гынсарь
78 (п)   Геннадий Киселёв
52 (п)   Данила Смирнов
99 (н)   Максим Канунников
9 (н)   Деян Радоньич
50 (в)   Владимир Сугробов
8 (п)   Антон Килин
11 (п)   Олабиран Муйва
7 (п)   Олег Чернышов
70 (п)   Салли Муниру
6 (п)   Владислав Кулик
15 (п)   Усман Мухаммед
48 (н)   Андрей Часовских
9 (н)   Хасан Мамтов
14 (н)   Хызыр Аппаев
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Удары
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Владение мячом
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'46
Килин вышел на поле вместо Рыбина.
'46
Замена у «Тамбова».
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! В первой тайме игры «Крылья Советов» владели инициативой, больше угрожали воротам «Тамбова», но мяч так и не оказался в воротах. Ждём продолжения встречи!
'45+2
Ещё одна опасная атака «Крыльев»! После скидки во вратарскую Гацкану в борьбе не удалось протолкнуть мяч в ворота! Вдобавок Анюков нарвался на карточку за разговоры.
'45+1
Две минуты добавлено! Перерыв больше нужен тамбовчанам.
'45
Опасно! Кабутов на правом фланге качнул защитника и навесил во вратарскую, Соболев оторвался от оппонентов и пробил в касание — выше перекладины!
'45
«Крылья Советов» за счёт высоко прессинга заставили соперника выбить мяч в аут.
'44
Зиньковский легко на фланге обыграл Рыбина и низом прострелил в штрафную гостей, но вновь чётко по мячу сыграл Грицаенко.
'42
Кабутов с правого фланга сделал передачу к штрафной, Соболев чуть ушёл в центр и пробил — в нескольких метрах от ворот!
'40
Грицаенко прервал прострел Анюкова к ближнему углу ворот, на который выскакивал Мияйлович.
'39
Зиньковский со штрафного мягкий навес к вратарской исполнил, мяч от головы Осипенко ушёл за лицевую. Судья ошибочно назначил удар от ворот. Антон начал возмущаться, за что получил «горчичник».
'37
Рыбин у угла штрафной «Тамбова» сбил Зиньковского — железный повод для карточки.
'36
Кабутов был близок к перехвату у штрафной гостей, но мяч попал в руку.
'35
Вновь игра перешла ближе к центру поля. Рыбин получил повреждение. Медики уже рядом.
'33
Разыграли хозяева угловой, Кабутов от края штрафной пробил в нижний угол ворот — Шелия на месте.
'32
Пас Зиньковского от лицевой не прошел, но угловой «Крылья» выжали из фланговой атаки.
'31
Костюков получил свободу и пробил из-за штрафной — неточная попытка.
'30
Самарцы взялись за игру первым номером. Анюков с фланга навесил мяч в штрафную, но Соболев не смог подстроиться под удар с лёта.
'28
Зиньковский готов был откликнуться на подачу Кабутова, но подтолкнул соперника в спину — очередной фол в атаке.
'26
Теперь уже «Тамбов» уверенно себя чувствует с мячом на чужой половине поля.
'24
Настырно тамбовчане грузили мяч в штрафную соперника, но до удара по воротам дело не дошло.
'23
Соболев пытался продавить защитника у чужой штрафной, но залез за рамки правил.
'22
Первый тамбовский корнер плавно перешёл во второй. Справилась оборона самарцев с этими стандартами от угла поля.
'21
Таказов с дальнего дистанции зарядил — Рыжиков в прыжке перевёл мяч на угловой!
'20
Мелкадзе сделал передачу к штрафной хозяев, Костюков развернулся к воротам и несильно низом пробил — Рыжиков размялся.
'18
«Тамбов» провёл атаку большими силами, но первая же передача в штрафную получилась в ноги сопернику.
'16
Кабутов сначала искал партнёров в тамбовской штрафной, но мяч вернулся к нему, а прямой удар уже заблокировали!
'14
Антон перестарался при борьбе за мяч — фол в атаке не прошёл мимо глаз главного арбитра.
'12
Момент! Подача от флажка завершилась ударом с линии штрафной, мяч ушёл к углу гостевых ворот, Анюков туда набежал и в подкате замнул атаку, но попал в дальнюю штангу!
'11
Анюков подключился в атаку и после прострела заработал для хозяев угловой.
'10
Контратаку по центру провели гости. Мелкадзе пытался сделать обостряющий пас на ход Обухову, но тому мяч попал в руку — фол в атаке.
'9
«Крылья Советов» в позиционной атаке долго контролировали мяч, но проникнуть в чужую штрафную не смогли.
'7
Тетрашвили грубо сыграл против Мияйловича — первая жёлтая карточка в матче показана.
'6
Костюков пытался на скорости ворваться в самарскую штрафную, но его остановил Чернов в подкате.
'4
Мелкадзе при верховой борьбе с Анюковым нарушил правила. Судья ограничился беседой.
'2
После стандарта от правого края мяч был доставлен в центр штрафной «Тамбова», Соболев выиграл верх и пробил головой — Шелия в прыжке отбил мяч у самой штанги!
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли тамбовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.