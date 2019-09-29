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Рубин Уфа

Всплыть со дна: «Рубин» сражается с «Уфой». LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Рубин» — «Уфа». ОНЛАЙН

Казанский «Рубин» на своем поле играет с «Уфой» в матче 11-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11-й тур  |   29 сентября 14:00   |  Матч не начался
Рубин
0:0
Уфа
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
3 (з)   Константин Плиев
33 (з)   Олег Данченко
29 (з)   Виталий Денисов
5 (з)   Филип Уремович
88 (п)   Александр Ташаев
18 (п)   Павел Могилевец
10 (п)   Игорь Коновалов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
12 (п)   Александр Зуев
20 (н)   Евгений Марков
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
15 (з)   Александр Пуцко
4 (з)   Алексей Никитин
2 (з)   Данил Круговой
55 (з)   Джемал Табидзе
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Кэтэлин Карп
10 (п)   Оливье Тилл
23 (н)   Данила Емельянов
57 (н)   Вячеслав Кротов
Запасной состав
23 (в)   Иван Коновалов
2 (з)   Карл Старфельт
80 (з)   Егор Сорокин
71 (з)   Николай Поярков
99 (п)   Камиль Закиров
70 (п)   Николай Кипиани
11 (п)   Зурико Давиташвили
6 (п)   Евгений Башкиров
77 (п)   Роман Акбашев
21 (п)   Хвича Кварацхелия
8 (н)   Видар Кьяртанссон
26 (н)   Бека Микелтадзе
16 (в)   Юрий Шафинский
22 (з)   Артём Голубев
3 (з)   Павел Аликин
9 (з)   Денис Терентьев
77 (п)   Азер Алиев
13 (п)   Кирилл Фольмер
17 (н)   Николай Гиоргобиани
32 (н)   Андрес Вомбергар
11 (н)   Ловро Бизяк
99 (н)   Андрей Козлов
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Рубин» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.