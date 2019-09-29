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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Уфа» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Рубин» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.