'45+2

Свисток на перерыв! Хозяева активно начали встречу и заслуженно открыли счёт на 12-й минуте — Мостовой забил свой первый мяч за сочинцев. «Ахмат» во второй половине тайма ожил, стал создавать моменты у ворот после стандартов, но Джанаев свои ворота оставил в неприкосновенности.