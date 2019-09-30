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Трансляция
С конца
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'45+2
Свисток на перерыв! Хозяева активно начали встречу и заслуженно открыли счёт на 12-й минуте — Мостовой забил свой первый мяч за сочинцев. «Ахмат» во второй половине тайма ожил, стал создавать моменты у ворот после стандартов, но Джанаев свои ворота оставил в неприкосновенности.
'45+2
А тайм завершается спасением Городова! Удар с лёта от угла штрафной в прыжке парировал голкипер!
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму, концовка которого остается явно за грозненцами.
'45
Нобоа пытался вырезать сложный пас на Заболотного, но мяч в центр штрафной «Ахмата» не прошёл.
'43
«Ахмат» высоко встречает соперника, но иногда переходит грань футбольных правил.
'41
Сумбур в обороне хозяев! Кудряшов пытался выбить мяч у соперника, но в итоге попал в перекладину своих ворот!
'41
'40
Роши с правого фланга подал мяч в штрафную «Сочи», Глушаков сыграл на опережение и пробил головой — мяч прошёл вдоль ворот!
'39
Нобоа и Мостовой обменялись короткими передачами в чужой штрафной, Кристиан в итоге пробил по воротам, но мяч был заблокирован!
'37
Опасно было после дальнего грозненского стандарта, мяч заметался по вратарской, но Джанаев лучше всех разобрался в ситуации.
'35
«Ахмат» добавил в активности. Мяч стал чаще бывать в штрафной «Сочи».
'33
'32
Подача от угла поля в центр штрафной «Сочи» нашла голову Анхеля, но удар из борьбы получился выше ворот.
'31
Атаку с ходу провели гости, Мидадинович прервал прострел Иванова — ещё один корнер у ворот хозяев.
'30
И вновь опасно у ворот «Сочи»! Анхель пробил под самую перекладину — Джанаев не без труда мяч парировал!
'29
Подача Иванова от угла поля была не так опасна, а вот удар Исмаэля с подбора был хорош — Джанаев дотянулся до мяча у самой штанги!
'28
«Ахмат» взялся за владение мячом на половине поля соперника. Право на угловой получили грозненцы.
'26
Нобоа высокую подачу в центр штрафной исполнил, Померко без помех головой пробил — Городов из-под перекладины мяч вытащил!
'25
Мостовой в быстром контрвыпаде левым краем заработал угловой для хозяев.
'23
Джанаев получил небольшое повреждение, но оно не привело к серьезным последствиям. Голкипер «Сочи» готов продолжить встречу.
'21
После длинного заброса в штрафную «Сочи» Мусалов в борьбе с Калугиным упал на газон — без повода указать на «точку».
'20
Момент! Кудряшов от левой бровки навесил мяч в центр штрафной, Семёнов и Нижич не разобрались кому идти на перехват, в итоге отскок мяча получился на Нобоа, удар которого из убойной позиции поучился рядом со штангой!
'18
Цаллагов хороший проникающий пас задумал на Заболотного, но мяч не прошёл за спины защитникам «Ахмата».
'16
Мостовой по центру протащил мяч и далее отпасовал на левый край штрафной, Заболотный после обработки низом нанёс удар — Городов на месте.
'14
«Ахмат» после пропущенного гола получает мяч, но пока лишь на своей половине поля.
'12
'11
Больше левым краем атакует «Сочи». Очередная фланговая подача в штрафную гостей прошла, Цаллагов головой не дотянулся до мяча.
'9
Кудряшов подключился в атаку, получил передачу в лицевую и прострелил в центр штрафной, Померко из борьбы пробил в касание — Городов успел сгруппироваться и мяч поймал!
'7
«Ахмат» старается наладить контроль над мячом на чужой половине поля. Пока без продвижения к воротам Джанаева.
'5
Нобоа со стандарта навесил мяч к чужим воротам, удар Померко с подбора с линии штрафной не стал проблемой для гостей.
'4
Атака грозненцев остановлена свистком рефери — Роши забрался в положение вне игры.
'2
Мостовой левым краем ворвался в штрафную «Ахмата», но Уциев успел помешать сопернику сделать прострел во вратарскую.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Сочи» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Сочи» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.