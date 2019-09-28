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Локомотив Зенит

Борьба за лидерство: «Локомотив» против «Зенита». LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Локомотив» - «Зенит». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» принимает петербургский «Зенит» в рамках 11-й тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
11-й тур  |   28 сентября 19:00   |  1 тайм
Локомотив
1:0
Зенит
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Крыховяк 20'
Смолов 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
27 (з)    Мурило
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
6 (п)   Дмитрий Баринов
7 (п)   Гжегож Крыховяк 20'
23 (п)   Жоау Мариу
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов 38'
99 (в)   Андрей Лунёв
15 (з)   Вячеслав Караваев
44 (з)   Ярослав Ракицкий
3 (з)   Дуглас дос
6 (з)   Бранислав Иванович
5 (п)   Вильмар Барриос
18 (п)   Юрий Жирков
27 (п)   Магомед Оздоев
11 (н)   Себастьян Дриусси
7 (н)   Сердар Азмун
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
33 (з)   Соломон Кверквелия
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
3 (з)   Брайан Идову
67 (п)   Роман Тугарев
76 (п)   Maksim Mukhin
18 (п)   Александр Коломейцев
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
69 (п)   Даниил Куликов
22 (н)   Лука Джорджевич
19 (н)   Антонио Эдер
41 (в)   Михаил Кержаков
78 (в)   Александр Васютин
24 (з)   Эмануэль Маммана
4 (з)   Йордан Осорио
19 (з)   Игорь Смольников
21 (п)   Александр Ерохин
20 (п)   Роберт Мак
17 (п)   Олег Шатов
14 (п)   Далер Кузяев
32 (п)   Матиас Краневиттер
91 (п)   Алексей Сутормин
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Удары
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В створ:
Владение мячом
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`41

НЕТ ГОЛА! Отменяет арбитр взятие ворот, поскольку в атаке Мариу все-таки нарушил правила на Дриусси. 0:0 счет по-прежнему.

`40

Главный арбитр будет сейчас пересматривать момент с голом. Есть подозрение на нарушение правил.

`38

ГОЛ! Мариу отобрал мяч у Дриусси, кажется, с нарушением правил, сделал мягкую закидушку в штрафную, на которую откликнулся Смолов, мягко переправив снаряд в ворота. 1:0 в пользу «Локо».

`36

Много борьбы и толкотни в последние минуты. Довольно агрессивно команды играют.

`34

Баринов и Смолов не поняли друг друга на подходе к штрафной «Зенита», в итоге атака загнулась.

`32

«Локомотив» забрал себе мяч, но преимущественно держит его в центре поля. «Зенит» вынужден довольствоваться контратаками.

`30

Эталонно в отборе играют футболисты «Зенита» сегодня. Регулярно срывают атаки «железнодорожников».

`28

Моментище! Мариу с линии штрафной в одно касание обработал мяч под скидки, а вторым пробивал хлестко под самую перекладину. Мяч попал в каркас ворот.

`27

Дриусси в прессинге переборщил и нарушил правила на Игнатьеве.

`25

Крыховяк вырезал навес с угла штрафной, но Лунев уверенно вышел и забрал мяч.

`22

«Локомотив» в центре поля контролирует мяч, пытаясь организовать подход к воротам соперника. Без особых успехов.

`20

Крыховяк на чужой половине поля сфолил на игроке «Зенита». Желтая карточка.

`18

Смолов получил мяч возле штрафной «Зенита», но вновь нарушил правила, сыграв рукой. В обратной атаке Караваев здорово навес во владения Гилерме, но отбились «железнодорожники».

`15

Чистый выход один на один был у Дзюбы, однако лайнсмен зафиксировал офсайд. Спорный эпизод.

`13

Жирков активничает на своем фланге, но без особых успехов. На этот раз боковой судья зафиксировал офсайд, когда защитник сине-бело-голубых искал одноклубников в штрафной «Локо».

`11

Смолов нарушил правила в редкой атаке «Локомотива».

`9

Пока совсем игра у «Локомотива» не клеится: мяч не держится, атаки не проходят. Справедливости ради, и петербуржцы осторожны.

`7

И снова связка Дзюба-Азмун в деле. Артем выводил иранского форварда к воротам, но тот подыграл себе рукой.

`5

Дзюба сделал скидку на одноклубников в штрафной «Локо» после дальнего заброса, но Азмун и Дриусси не успели к мячу.

`3

Гости с первых минут активно пошли в атаку и забрали мяч под свой контроль. Не присматриваются друг к другу команды.

`1

Матч начался! Поехали!

18:45

За всю новейшую историю России между собой команды провели 56 матчей. Причем статистика на сегодняшний день выглядит равной: и красно-зеленые, и сине-бело-голубые одержали по 16 побед, а еще 21 раз была зафиксирована ничья.

18:40

После десятого тура РПЛ «Зенит» остается лидером первенства, имя в своем активе 23 очка. «Локомотив» располагается на пятой строчке турнирной таблицы при 20-и баллах.

18:35

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Зенит».