- 383646 просмотров В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
- 292649 просмотров Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
- 272475 просмотров В МИД России прокомментировали новые санкции США
- 102382 просмотра Адвокат Кокорина и Давидыча Андрей Ромашов найден мертвым на своей даче
- 95718 просмотров Не прошло и недели со свадьбы: за что екатеринбуржец задушил супругу
- 94880 просмотров В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
- 92906 просмотров Александр Петров и Стася Милославская перестали скрывать свои чувства
НЕТ ГОЛА! Отменяет арбитр взятие ворот, поскольку в атаке Мариу все-таки нарушил правила на Дриусси. 0:0 счет по-прежнему.
Главный арбитр будет сейчас пересматривать момент с голом. Есть подозрение на нарушение правил.
Много борьбы и толкотни в последние минуты. Довольно агрессивно команды играют.
Баринов и Смолов не поняли друг друга на подходе к штрафной «Зенита», в итоге атака загнулась.
«Локомотив» забрал себе мяч, но преимущественно держит его в центре поля. «Зенит» вынужден довольствоваться контратаками.
Эталонно в отборе играют футболисты «Зенита» сегодня. Регулярно срывают атаки «железнодорожников».
Дриусси в прессинге переборщил и нарушил правила на Игнатьеве.
Крыховяк вырезал навес с угла штрафной, но Лунев уверенно вышел и забрал мяч.
«Локомотив» в центре поля контролирует мяч, пытаясь организовать подход к воротам соперника. Без особых успехов.
Смолов получил мяч возле штрафной «Зенита», но вновь нарушил правила, сыграв рукой. В обратной атаке Караваев здорово навес во владения Гилерме, но отбились «железнодорожники».
Жирков активничает на своем фланге, но без особых успехов. На этот раз боковой судья зафиксировал офсайд, когда защитник сине-бело-голубых искал одноклубников в штрафной «Локо».
Смолов нарушил правила в редкой атаке «Локомотива».
Пока совсем игра у «Локомотива» не клеится: мяч не держится, атаки не проходят. Справедливости ради, и петербуржцы осторожны.
И снова связка Дзюба-Азмун в деле. Артем выводил иранского форварда к воротам, но тот подыграл себе рукой.
Дзюба сделал скидку на одноклубников в штрафной «Локо» после дальнего заброса, но Азмун и Дриусси не успели к мячу.
Гости с первых минут активно пошли в атаку и забрали мяч под свой контроль. Не присматриваются друг к другу команды.
За всю новейшую историю России между собой команды провели 56 матчей. Причем статистика на сегодняшний день выглядит равной: и красно-зеленые, и сине-бело-голубые одержали по 16 побед, а еще 21 раз была зафиксирована ничья.
После десятого тура РПЛ «Зенит» остается лидером первенства, имя в своем активе 23 очка. «Локомотив» располагается на пятой строчке турнирной таблицы при 20-и баллах.
Начало встречи запланировано на 19.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Зенит».