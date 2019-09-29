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Краснодар Арсенал

Войти в тройку: «Краснодар» забил «Арсеналу». LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Краснодар» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Краснодар» на своем поле принимает тульский «Арсенал» в рамках 11-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
11-й тур  |   29 сентября 19:00   |  перерыв
Краснодар
1:0
Арсенал
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Ари 38' (пен)
Ольссон 45'
Ломовицкий 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
3 (з)   Йон Гудни
14 (п)   Кристофер Ольссон 45'
52 (п)   Тонни де
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
9 (н)    Ари 38'
33 (н)   Маркус Берг
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
6 (з)   Максим Беляев
4 (з)   Роберт Бауэр
8 (з)   Гиа Григалава
23 (п)   Игорь Горбатенко
70 (п)   Георги Костадинов
11 (п)   Сергей Ткачёв
22 (п)   Даниил Лесовой
27 (п)   Александр Ломовицкий 43'
10 (н)   Эванс Кангва
Запасной состав
66 (в)   Денис Адамов
1 (в)   Станислав Крицюк
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
99 (п)   Мануэл Фернандеш
47 (п)   Даниил Уткин
31 (п)   Кайо Панталеан
21 (п)   Юнес Намли
77 (п)   Руслан Камболов
1 (в)   Артур Нигматуллин
71 (з)   Александр Денисов
13 (з)   Максим Володько
5 (з)   Александр Довбня
9 (з)   Кирилл Комбаров
14 (з)   Анри Хагуш
7 (п)   Кантемир Берхамов
25 (п)   Кингз Кангва
48 (н)   Евгений Луценко
29 (н)   Ламек Банда
17 (н)   Гурам Аджоев
30 (н)   Александру Тудорие
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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Владение мячом
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  • Угловые
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  • Нарушения
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Трансляция
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'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме игры «Краснодар» много позиционно атаковал, но забить с игры не сумел. На выручку хозяевам пришёл стандарт — Ари заработал пенальти и сам его и реализовал. «Арсенал» в передней линии был мало заметен.
'45+1
Де Вильена продолжает издали заряжать. Мяч после удара Тонни прошёл намного выше ворот «Арсенала».
'45+1
Две минуты арбитр накинул к первому тайму.
'45
Ольссон тянулся к мячу, но попал сзади по ногам Ткачёву — жёлтая карточка досталась шведу.
'44
Сулейманов со стандарта навес исполнил в штрафную «Арсенала», Ари выпрыгнул, но мяч его голову не нашёл.
'42
«Краснодар» и не думает отказываться от игры первым номером. Ломовицкий у левого края штрафной двинул по ногам Рамиреса — «горчичник» в руках арбитра.
'40
«Арсенал» практически весь тайм просидел в обороне, но теперь тулякам необходимо перестраиваться на атакующую игру.
'38
ГОЛ! Ари ударом с «точки» развёл мяч и вратаря по разным углам ворот!
'37
Ари в чужой штрафной красиво перекинул мяч через Альвареса, потерял испанец позицию и сбил соперника — пенальти!
'36
Петров мягкий навес в штрафную гостей исполнил, Стоцкий попытался пробить через себя, но махнул мимо мяча.
'35
Стандарт краснодарцев от угла поля завершился ударом Сулейманова с подбора — выше ворот.
'34
Рамирес привычно подключился в атаку по левому краю и после прострела в штрафную заработал угловой для хозяев.
'32
Всей командой «Арсенал» находится на своей половине поля. «Краснодар» в позиционном нападении.
'30
Ари и Сулейманов пытались разыграть стенку в чужой штрафной, но ответный пас на Шапи получился слишком сильный.
'29
Ещё один дальний удар де Вильены! Левашов справился с этим выстрелом Тонни.
'28
Де Вильена ушёл с центра на левый край и навесил мяч в штрафную «Арсенала», но там Григалава уверенно сыграл головой.
'26
Корнер «Краснодара» остался без внимания к воротам гостей.
'26
Де Вильена по центру из-за штрафной низом пробил — Левашов в прыжке мяч отправил на угловой.
'25
Лесовой подобрал мяч в штрафной хозяев, развернулся к воротам и нанёс удар — прямо в защитника.
'23
Середина тайма уже, а пока игра не радует интересными моментами у ворот.
'21
Ари проникающий пас в штрафную «Арсенала» задумал с расчётом на Стоцкого, но Бауэр перехватил мяч.
'19
Сулейманов низом выполнил передачу от угла поля, но туляки быстро выбили мяч из своей штрафной.
'18
Де Вильена продемонстрировал свой дальний удар — голкипер на месте.
'16
Левашов забрал мяч в руки, опередив Сулейманова, который был готов откликнуться на заброс в штрафную гостей.
'14
Прошёл проникающий пас Ольссона в штрафную «Арсенала», Берг из-под защитника пробил в направлении ближнего угла — мяч попал в сетку, но с внешней стороны ворот.
'12
Неудачно краснодарцы разыграли угловой. Кангва выбежал в контратаку, но из пределов штрафной пробить ему Петров не позволил.
'10
Рамирес с левого фланга загрузил мяч в штрафную «Арсенала», Ари в борьбе с соперником не смог зацепиться за момент у ворот.
'8
Несколько подряд свистков от рефери, зафиксировавший мелкие фолы.
'6
Ломовицкий на правом фланге тульской атаки так и не придумал, что делать с мячом, в итоге уткнулся в Стоцкого.
'4
Горбатенко со стандарта доставил мяч в штрафную «Краснодара», но там Рамирес не позволил тулякам нанести удар с близкого расстояния.
'2
Прошла подача в штрафную «Арсенала», мяч после серии отскоков нашёл руки голкипера.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли туляки.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.