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Трансляция
С конца
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'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме игры «Краснодар» много позиционно атаковал, но забить с игры не сумел. На выручку хозяевам пришёл стандарт — Ари заработал пенальти и сам его и реализовал. «Арсенал» в передней линии был мало заметен.
'45+1
Де Вильена продолжает издали заряжать. Мяч после удара Тонни прошёл намного выше ворот «Арсенала».
'45+1
Две минуты арбитр накинул к первому тайму.
'45
'44
Сулейманов со стандарта навес исполнил в штрафную «Арсенала», Ари выпрыгнул, но мяч его голову не нашёл.
'42
'40
«Арсенал» практически весь тайм просидел в обороне, но теперь тулякам необходимо перестраиваться на атакующую игру.
'38
'37
Ари в чужой штрафной красиво перекинул мяч через Альвареса, потерял испанец позицию и сбил соперника — пенальти!
'36
Петров мягкий навес в штрафную гостей исполнил, Стоцкий попытался пробить через себя, но махнул мимо мяча.
'35
Стандарт краснодарцев от угла поля завершился ударом Сулейманова с подбора — выше ворот.
'34
Рамирес привычно подключился в атаку по левому краю и после прострела в штрафную заработал угловой для хозяев.
'32
Всей командой «Арсенал» находится на своей половине поля. «Краснодар» в позиционном нападении.
'30
Ари и Сулейманов пытались разыграть стенку в чужой штрафной, но ответный пас на Шапи получился слишком сильный.
'29
Ещё один дальний удар де Вильены! Левашов справился с этим выстрелом Тонни.
'28
Де Вильена ушёл с центра на левый край и навесил мяч в штрафную «Арсенала», но там Григалава уверенно сыграл головой.
'26
Корнер «Краснодара» остался без внимания к воротам гостей.
'26
Де Вильена по центру из-за штрафной низом пробил — Левашов в прыжке мяч отправил на угловой.
'25
Лесовой подобрал мяч в штрафной хозяев, развернулся к воротам и нанёс удар — прямо в защитника.
'23
Середина тайма уже, а пока игра не радует интересными моментами у ворот.
'21
Ари проникающий пас в штрафную «Арсенала» задумал с расчётом на Стоцкого, но Бауэр перехватил мяч.
'19
Сулейманов низом выполнил передачу от угла поля, но туляки быстро выбили мяч из своей штрафной.
'18
Де Вильена продемонстрировал свой дальний удар — голкипер на месте.
'16
Левашов забрал мяч в руки, опередив Сулейманова, который был готов откликнуться на заброс в штрафную гостей.
'14
Прошёл проникающий пас Ольссона в штрафную «Арсенала», Берг из-под защитника пробил в направлении ближнего угла — мяч попал в сетку, но с внешней стороны ворот.
'12
Неудачно краснодарцы разыграли угловой. Кангва выбежал в контратаку, но из пределов штрафной пробить ему Петров не позволил.
'10
Рамирес с левого фланга загрузил мяч в штрафную «Арсенала», Ари в борьбе с соперником не смог зацепиться за момент у ворот.
'8
Несколько подряд свистков от рефери, зафиксировавший мелкие фолы.
'6
Ломовицкий на правом фланге тульской атаки так и не придумал, что делать с мячом, в итоге уткнулся в Стоцкого.
'4
Горбатенко со стандарта доставил мяч в штрафную «Краснодара», но там Рамирес не позволил тулякам нанести удар с близкого расстояния.
'2
Прошла подача в штрафную «Арсенала», мяч после серии отскоков нашёл руки голкипера.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли туляки.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.