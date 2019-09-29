'45+2

Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме игры «Краснодар» много позиционно атаковал, но забить с игры не сумел. На выручку хозяевам пришёл стандарт — Ари заработал пенальти и сам его и реализовал. «Арсенал» в передней линии был мало заметен.