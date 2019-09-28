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Ростов Динамо М

Подняться со дна: «Динамо» гостит у «Ростова». LIVE

РПЛ, 11-й тур. «Ростов» — «Динамо». ОНЛАЙН

«Ростов» на своем поле принимает московское «Динамо» в рамках 11-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11-й тур  |   28 сентября 16:30   |  1 тайм
Ростов
0:0
Динамо М
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Егор Бабурин
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
28 (з)   Евгений Чернов
78 (з)   Дмитрий Чистяков
34 (з)   Алексей Козлов
11 (п)   Алексей Ионов
8 (п)   Ивелин Попов
17 (п)   Матиас Норманн
7 (п)   Роман Ерёменко
19 (п)   Хорен Байрамян
14 (н)   Эльдор Шомуродов
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Заурбек Плиев
24 (з)   Роман Евгеньев
44 (з)   Тони Шуньич
77 (п)   Шарль Каборе
22 (п)    Жоаозиньо
6 (п)   Артур Юсупов
11 (п)   Себастьян Шиманьски
10 (н)   Сильвестр Игбун
8 (н)   Кирилл Панченко
Запасной состав
79 (в)   Даниил Фролкин
30 (в)   Сергей Песьяков
22 (з)   Кирилл Маляров
25 (з)   Арсений Логашов
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
4 (з)   Данила Ведерников
3 (з)   Мацей Вилюш
26 (п)   Александр Саплинов
15 (п)   Данил Глебов
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
1 (в)   Антон Шунин
34 (з)   Константин Рауш
4 (з)   Владимир Рыков
15 (з)   Роман Нойштедтер
18 (з)   Иван Ордец
17 (з)   Сергей Паршивлюк
88 (п)   Оскар Хильемарк
20 (п)   Вячеслав Грулёв
5 (н)   Максимилиан Филипп
9 (н)   Клинтон Н'Жье
99 (н)   Рамиль Шейдаев
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Трансляция
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'6
Шиманьски уступил Чернову в борьбе, а мяч достался Бабурину.
'4
Ионов выпустил мяч за лицевую, не сумев продавить Плиева.
'2
Панченко не смог зацепиться за мяч впереди, а ведь пространства было много.
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Ростов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.