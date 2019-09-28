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Трансляция
С конца
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'6
Шиманьски уступил Чернову в борьбе, а мяч достался Бабурину.
'4
Ионов выпустил мяч за лицевую, не сумев продавить Плиева.
'2
Панченко не смог зацепиться за мяч впереди, а ведь пространства было много.
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Ростов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.