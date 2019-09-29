Владение мячом 53 на 47 в пользу «Спартака», игра абсолютно равная. В первые несколько минут преимуществом больше владели игроки «Оренбурга», а потом в атаку пошел «Спартак». Однако пока все еще ничего интересного. Фол в атаке у ЗОбнина.