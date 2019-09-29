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Положение вне игры у «Оренбурга». Завершился отрезок, когда давил «Спартак», сейчас инициатива больше отошла к «Оренбургу».
Был назначен стандарт после того, как Кутепов был вынужден нарушить правила в своей штрафной. Пробил Алвеш, мяч попал в стенку, а затем «Спартак» выбил мяч из штрафной.
Давит «Спартак» в последние несколько минут, нанесли несколько ударов по воротам. Бил, кстати, снова и Айртон, но там уже было не так опасно.
Аюпов в одно касание по воротам «Спартака», но блокируют его удар. Однако на этом атака гостей продолжалась, засели они у штрафной хозяев.
Бил по воротам Джикия, издали, и мимо штанги пролетел мяч. Ничего опасного.
Удар по воротам «Спартака»! Слишком легко позволили москвичи удар по своим воротам, но здорово сыграл Максименко. Затем был назначен угловой, который ни к чему опасному не привел.
Владение мячом 53 на 47 в пользу «Спартака», игра абсолютно равная. В первые несколько минут преимуществом больше владели игроки «Оренбурга», а потом в атаку пошел «Спартак». Однако пока все еще ничего интересного. Фол в атаке у ЗОбнина.
Перевел «Спартак» игру на чужую половину поля, но ничего опасного не создают игроки московской команды. Пытаются пройти к воротам и как-то обострить, но не выходит.
Контролирует мяч на чужой половине поля «Оренбург». За прошедшие десять минут почти что ничего не позволили «Спартаку» создать. Однако Гулиев прорывается в штрафную соперников, там Айртон бил по воротам. но мимо.
Судя по прошедшим минутам, «Оренбург» не планирует садиться в глубокую оборону, даже наоборот. Навязывают свою игру «Спартаку» оренбургские футболисты.
После штрафного удара мяч остался на половине поля «Спартака», но затем произошла небольшая путаница. В итоге — удар от ворот.
Неплохо, кстати, в первые минуты прессингует «Ореньург» на чужой половине поля. Пока что игра проходит на половине поля московской команды.
Деспотович прорывается в штрафную соперника, там его тормозит Джикия. Почти сразу же бросается «Спартак» в контратаку, тут «Оренбург» был вынужден фолить.
«Оренбург» приехал в Москву обороняться и сыграть вторым номером, однако не стоит забивать, что команда сильна в быстрых контратаках.
Звучит стартовый свисток, поехали! Стартовый удар нанес болельщик «Спартака», который болеет за команду с 1959 года!
Команды уже на поле, до стартового свистка осталось совсем немного.
Стоит отметить, что после 10 туров «Спартак» имеет в активе 14 очков и занимает 9 позицию. «Оренбург» расположился на предпоследнем месте, набрав 8 очков.
А вот в таком составе выйдет сегодня «Оренбург»: «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович. Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичев, Шкофлек, Фамейе.
Ну а теперь к составам команд. Начнем с хозяев, сегодня матч проходит в Москве.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе. Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Умяров, Глушенков, Крал, Ларссон.
Перед тем, как рассказать о составах команд, отметим, что два основных игрока «Спартака» не помогут команде в этом матче». Защитник Самюэль Жиго и хавбек Андре Шюррле не смогут сыграть из-за проблем со здоровьем.
Жиго получил мышечное повреждение в матче Кубка России с «КАМАЗом» (2:1) и пропустит сегодняшнюю встречу по рекомендации медицинского штаба. Шюррле не попал в заявку на игру из-за простуды, сообщает пресс-служба московского клуба.
Матч запланирован на 16.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург».