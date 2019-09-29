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Спартак Оренбург

Оправдаться за прошлое: «Спартак» играет с «Оренбургом». LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Спартак» — «Оренбург». ОНЛАЙН

На своем поле московский «Спартак» принимает «Оренбург» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
11-й тур  |   29 сентября 16:30   |  1 тайм
Спартак
0:0
Оренбург
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Кутепов 6'
Терехов 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
6 (з)    Айртон
29 (з)   Илья Кутепов 6'
92 (з)   Николай Рассказов
7 (п)   Аяз Гулиев
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
8 (п)   Гус Тиль
19 (н)   Эсекьель Понсе
38 (в)   Андрей Климович
31 (з)   Виталий Шахов
4 (з)   Урош Радакович
13 (з)   Сергей Терехов 21'
12 (з)   Андрей Малых
15 (з)   Георгий Зотов
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Рикарду Алвеш
7 (п)   Филип Рогич
5 (н)   Тимур Аюпов
9 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
56 (з)   Илья Гапонов
38 (з)   Андрей Ещенко
15 (п)   Максим Глушенков
49 (п)   Джано Ананидзе
9 (п)   Резиуан Мирзов
33 (п)   Алекс Крал
54 (п)   Наиль Умяров
23 (н)   Джордан Ларссон
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
3 (з)   Михаил Сиваков
42 (з)   Иван Лапшов
17 (п)   Жига Шкофлек
19 (п)   Владимир Москвичев
77 (п)   Никита Маляров
32 (п)   Артём Кулишев
29 (п)   Вадим Афонин
20 (н)   Джоэль Фамейе
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30

А вот снова спасение от Климовича! Опасно бил по воротам Понсе, но вратарь на месте, счет в матче открыть он не позволил.

29

Положение вне игры у «Оренбурга». Завершился отрезок, когда давил «Спартак», сейчас инициатива больше отошла к «Оренбургу».

27

Был назначен стандарт после того, как Кутепов был вынужден нарушить правила в своей штрафной. Пробил Алвеш, мяч попал в стенку, а затем «Спартак» выбил мяч из штрафной.

25

Давит «Спартак» в последние несколько минут, нанесли несколько ударов по воротам. Бил, кстати, снова и Айртон, но там уже было не так опасно.

23

Штанга спасает «Оренбург»! Здорово сыграли между собой Айртон и Мельгарехо, что позволило первому очень опасно пробить по воротам, но... штанга.

22

А вот и первая желтая карточка. Терехов получает предупреждение за срыв быстрой атаки.

21

Аюпов в одно касание по воротам «Спартака», но блокируют его удар. Однако на этом атака гостей продолжалась, засели они у штрафной хозяев.

19

А вот тут было опасно! Понсе после хорошей позиционной атаки пробил, но вратарь «Оренбурга» на месте, отражает он сильный удар.

18

Бил по воротам Джикия, издали, и мимо штанги пролетел мяч. Ничего опасного.

16

Удар по воротам «Спартака»! Слишком легко позволили москвичи удар по своим воротам, но здорово сыграл Максименко. Затем был назначен угловой, который ни к чему опасному не привел.

14

Владение мячом 53 на 47 в пользу «Спартака», игра абсолютно равная. В первые несколько минут преимуществом больше владели игроки «Оренбурга», а потом в атаку пошел «Спартак». Однако пока все еще ничего интересного. Фол в атаке у ЗОбнина.

12

Перевел «Спартак» игру на чужую половину поля, но ничего опасного не создают игроки московской команды. Пытаются пройти к воротам и как-то обострить, но не выходит.

10

Контролирует мяч на чужой половине поля «Оренбург». За прошедшие десять минут почти что ничего не позволили «Спартаку» создать. Однако Гулиев прорывается в штрафную соперников, там Айртон бил по воротам. но мимо.

8

Судя по прошедшим минутам, «Оренбург» не планирует садиться в глубокую оборону, даже наоборот. Навязывают свою игру «Спартаку» оренбургские футболисты.

6

После штрафного удара мяч остался на половине поля «Спартака», но затем произошла небольшая путаница. В итоге — удар от ворот.

5

Неплохо, кстати, в первые минуты прессингует «Ореньург» на чужой половине поля. Пока что игра проходит на половине поля московской команды.

3

Деспотович прорывается в штрафную соперника, там его тормозит Джикия. Почти сразу же бросается «Спартак» в контратаку, тут «Оренбург» был вынужден фолить.

1

«Оренбург» приехал в Москву обороняться и сыграть вторым номером, однако не стоит забивать, что команда сильна в быстрых контратаках.

0

Звучит стартовый свисток, поехали! Стартовый удар нанес болельщик «Спартака», который болеет за команду с 1959 года!

16:30

Команды уже на поле, до стартового свистка осталось совсем немного.

16:25

Стоит отметить, что после 10 туров «Спартак» имеет в активе 14 очков и занимает 9 позицию. «Оренбург» расположился на предпоследнем месте, набрав 8 очков.

16:20

А вот в таком составе выйдет сегодня «Оренбург»: «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович. Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичев, Шкофлек, Фамейе.

16:15

Ну а теперь к составам команд. Начнем с хозяев, сегодня матч проходит в Москве.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе. Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Умяров, Глушенков, Крал, Ларссон.

16:10

Перед тем, как рассказать о составах команд, отметим, что два основных игрока «Спартака» не помогут команде в этом матче». Защитник Самюэль Жиго и хавбек Андре Шюррле не смогут сыграть из-за проблем со здоровьем.

Жиго получил мышечное повреждение в матче Кубка России с «КАМАЗом» (2:1) и пропустит сегодняшнюю встречу по рекомендации медицинского штаба. Шюррле не попал в заявку на игру из-за простуды, сообщает пресс-служба московского клуба.

16:05

Матч запланирован на 16.30 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург».