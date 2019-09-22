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Трансляция
С конца
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'19
Рогичу помешали пробить головой. Это Живоглядов отработал после навеса с фланга. «Оренбург» играет в очень простой футбол — доставка мяча на фланг и навес. Пока это не работает.
'18
Мурило выстрелил с подбора — совсем мимо ворот.
'16
Баринов перехватил мяч и поспешил с пасом направо на Жемалетдинова, слабый прострел которого легко перехватили.
'14
Хёведес отметился слишком сильным забросом на ход Живоглядову.
'12
«Локомотив» сразу пошёл добивать соперника. Жемалетдинов неудачно открылся на обостряющий пас Баринова.
'10
'7
Рикарду Алвеш не попал в створ дальним ударом.
'6
Баринов немного не успел за проникающим пасом Живоглядова.
'5
Опасно со штрафного навесил Жоау Мариу, но оборона «Оренбурга» справилась.
'4
Мурило побежал вперёд и заработал право на штрафной. Бразилец хорошо смотрится на позиции опорного, хотя начинал чемпионат центральным защитником.
'3
Хёведес перехватил опасный прострел! «Оренбург» бодро начинает.
'2
Жоау Мариу выиграл подбор перед своей штрафной. Хозяева сразу грузят мяч в штрафную «Локо».
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Оренбург» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.