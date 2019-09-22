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РПЛ. 10-й тур. «Оренбург» - «Локомотив». ОНЛАЙН

«Оренбург» принимает московский «Локомотив» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   22 сентября 11:30   |  1 тайм
Оренбург
0:1
Локомотив
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Баринов 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
38 (в)   Андрей Климович
13 (з)   Сергей Терехов
31 (з)   Виталий Шахов
4 (з)   Урош Радакович
12 (з)   Андрей Малых
15 (з)   Георгий Зотов
8 (п)   Даниэль Мишкич
17 (п)   Жига Шкофлек
7 (п)   Filip Rogic
10 (п)   Рикарду Алвеш
9 (н)   Джордже Деспотович
1 (в)   Маринато Гильерме
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
27 (з)    Мурило
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
23 (п)   Жоау Мариу
6 (п)   Дмитрий Баринов 10'
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
66 (з)   Савелий Козлов
3 (з)   Михаил Сиваков
42 (з)   Иван Лапшов
77 (п)   Никита Маляров
19 (п)   Владимир Москвичев
32 (п)   Артём Кулишев
29 (п)   Вадим Афонин
11 (н)   Андреа Чуканов
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия
69 (п)   Даниил Куликов
31 (п)   Мацей Рыбусь
67 (п)   Роман Тугарев
18 (п)   Александр Коломейцев
19 (н)   Антонио Эдер
22 (н)   Лука Джорджевич
Самоечитаемое
Трансляция
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'19
Рогичу помешали пробить головой. Это Живоглядов отработал после навеса с фланга. «Оренбург» играет в очень простой футбол — доставка мяча на фланг и навес. Пока это не работает.
'18
Мурило выстрелил с подбора — совсем мимо ворот.
'16
Баринов перехватил мяч и поспешил с пасом направо на Жемалетдинова, слабый прострел которого легко перехватили.
'14
Хёведес отметился слишком сильным забросом на ход Живоглядову.
'12
«Локомотив» сразу пошёл добивать соперника. Жемалетдинов неудачно открылся на обостряющий пас Баринова.
'10
ГОЛ! «Локо» вышел вперёд! Крыховяк открылся справа и навесил на забежавшего в штрафную Баринова, который легко пробил в угол ворот. Снова отличился Баринов, который несколькими днями ранее похоронил «Байер» в ЛЧ.
'7
Рикарду Алвеш не попал в створ дальним ударом.
'6
Баринов немного не успел за проникающим пасом Живоглядова.
'5
Опасно со штрафного навесил Жоау Мариу, но оборона «Оренбурга» справилась.
'4
Мурило побежал вперёд и заработал право на штрафной. Бразилец хорошо смотрится на позиции опорного, хотя начинал чемпионат центральным защитником.
'3
Хёведес перехватил опасный прострел! «Оренбург» бодро начинает.
'2
Жоау Мариу выиграл подбор перед своей штрафной. Хозяева сразу грузят мяч в штрафную «Локо».
'1
Игра началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Оренбург» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.