онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Уфа Спартак

Отставка Кононова близка? «Спартак» проигрывает «Уфе». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Уфа» — «Спартак». ОНЛАЙН

«Уфа» принимает московский «Спартак» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   20 сентября 17:30   |  2 тайм
Уфа
1:0
Спартак
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Рассказов 13' (авт)
Тилл 26'
Жиго 16'
Гулиев 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
2 (з)   Данил Круговой
15 (з)   Александр Пуцко
55 (з)   Джемал Табидзе
4 (з)   Алексей Никитин
33 (з)   Александр Сухов
74 (п)   Даниил Фомин
10 (п)   Оливье Тилл 26'
8 (п)   Кэтэлин Карп
23 (н)   Данила Емельянов
57 (н)   Вячеслав Кротов
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов 13'
2 (з)   Самуэль Жиго 16'
29 (з)   Илья Кутепов
6 (з)    Айртон
8 (п)   Гус Тиль
7 (п)   Аяз Гулиев 58' 33'
20 (п)   Андре Шюррле
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев
19 (н)   Эсекьель Понсе
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
5 (з)   Боян Йокич
3 (з)   Павел Аликин
9 (з)   Денис Терентьев
22 (з)   Артём Голубев
77 (п)   Азер Алиев
13 (п)   Кирилл Фольмер
17 (н)   Николай Гиоргобиани
32 (н)   Андрес Вомбергар
11 (н)   Ловро Бизяк
99 (н)   Андрей Козлов
27 (в)   Тимур Акмурзин
32 (в)   Артём Ребров
56 (з)   Илья Гапонов
38 (з)   Андрей Ещенко
39 (з)   Павел Маслов
33 (п)   Алекс Краль 58'
17 (п)   Солтмурад Бакаев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
54 (п)   Наиль Умяров
49 (п)   Джано Ананидзе
79 (н)   Александр Руденко
23 (н)   Джордан Ларссон
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'59
Шюррле ускорился по центру и пробил из-за пределов штрафной — Беленов без проблем забрал мяч.
'58
Краль вышел вместо Гулиева.
'58
Замена у «Спартака».
'56
Понсе открылся и получил мяч в штрафной, но Табидзе вернулся назад и помешал сопернику пробить по воротам.
'54
Момент! Бакаев получил передачу перед штрафной, полез в обводку на трёх соперников и пробил! Мяч прошёл в метре от штанги — Беленов контролировал.
'52
Уфимцы разыграли перед штрафной, Жиго бросился под мяч и заблокировал удар Емельянова.
'51
Круговой подключился к атаке и навесил на дальнюю штангу, Кутепов снял мяч с головы Емельянова.
'49
Прошла подача в штрафную москвичей, Кротов поборолся и пробил головой — мимо!
'47
Понсе ушёл от соперника и пробил с дальней дистанции — мяч улетел намного выше перекладины.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Уфы» после первого тайма. Хозяева вышли вперёд благодаря автоголу Рассказова. Спартаковцы владели мячом, были подходы к штрафной, но по-настоящему голевых моментов у ворот Беленова не возникало.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Айртон с левого края прострелил в центр штрафной, Понсе не сумел зацепиться за мяч. Отбились хозяева.
'43
Гулиев сделал передачу к штрафной, Шюррле немного продвинулся вперёд и пробил низом! Никитин заблокировал.
'41
Круговой приложился с дальней дистанции после скидки партнёра — получилось неудачно.
'39
По ударам в створ преимущество у «Спартака» — 3:0. Хозяева не нанесли ни одного удара в створ, зато ведут в счёте. А могли и два забить — ещё была штанга.
'37
Шюррле развернулся у штрафной и навесил в центр, но там Понсе нарушил правила в борьбе с Никитиным.
'35
Уфимцы пошли в прессинг и отобрали мяч. Сухов вошёл в штрафную и сделал передачу в центр, Кротов пробил низом — мяч от ноги Жиго ушёл на угловой.
'33
Третья жёлтая карточка в игре. Гулиев в центре поля снёс Табидзе, сорвав контратаку «Уфы».
'32
Гулиев освободился от опеки и пробил из угла штрафной! Беленов на месте.
'30
Рассказов едва второй мяч в свои ворота не отправил! Николай подставил голову под подачу Тилла с углового — мяч попал в штангу и вылетел в поле.
'29
Понсе с дальней дистанции пробил по ворот! Беленов переместился и забрал мяч в руки.
'27
Контратаку организовали хозяева. Круговойвырезал подачу в центр штрафной, Емельянов выиграл борьбу и пробил головой — мяч прошёл в метре от штанги.
'26
Тилл выставил локоть и ударил Кутепова в верховой борьбе за мяч. Жёлтая карточка.
'25
Шюррле сделал заброс со штрафного, Кутепов скинул мяч во вратарскую, но Жиго оказался в офсайде.
'23
Зобнин достал мяч у лицевой и сделал скидку в штрафную, Карп заблокировал удар Бакаева!
'22
Карп получил повреждение в единоборстве с Понсе. Нужна помощь игроку «Уфы».
'20
Заброс прошёл к штрафной «Спартака», Кротов мог убежать один на один, но Жиго вернулся и накрыл удар форварда!
'18
Уфимцы провели быструю атаку три в три, Кутепов успел накрыть прострел Тилла.
'16
Тилл сделал длинный заброс в штрафную, спартаковцы выиграли верховую борьбу и выбили мяч.
'15
Жиго выставил локоть и в верховой борьбе за мяч ударил Тилла. Жёлтая карточка.
'13
ГОЛ! У «Уфы» получился быстрый выход из обороны в атаку. Сухов сделал передачу вперёд, Кротов с правого края ворвался в штрафую и прострелил во вратарскую, а Рассказов срезал мяч в свои ворота!
'11
Бакаев навесил с углового, Понсе сделал скидку во вратарскую, но у Кутепова не получился удар с нескольких метров!
'9
Зобнин сделал передачу в штрафную, Шюррле красиво развернулся в окружении двух соперников, но Пуцко в подкате выбил мяч у немца.
'7
Москвичи ответили контратакой и заработали угловой. Но не получилась подача у Бакаева — спокойно отбились хозяева.
'5
Момент! Тилл прострелил в штрафную, Кротов получил мяч и пробил в ближний угол — мимо!
'4
Кротов рванул по правому флангу и Айртону пришлось сбить соперника. Перспективный штрафной для хозяев.
'3
Долго оказывают помощь Кутепову — Илья в сопровождении медиков покинул пределы поля. Не могут остановить ему кровь.
'1
Сразу же последовал заброс к штрафной москвичей, Кротов высоко задрал ногу и ударил Кутепова по носу.
'1
Матч стартовал! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Уфа» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.