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Трансляция
С конца
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'59
Шюррле ускорился по центру и пробил из-за пределов штрафной — Беленов без проблем забрал мяч.
'58
'58
'56
Понсе открылся и получил мяч в штрафной, но Табидзе вернулся назад и помешал сопернику пробить по воротам.
'54
Момент! Бакаев получил передачу перед штрафной, полез в обводку на трёх соперников и пробил! Мяч прошёл в метре от штанги — Беленов контролировал.
'52
Уфимцы разыграли перед штрафной, Жиго бросился под мяч и заблокировал удар Емельянова.
'51
Круговой подключился к атаке и навесил на дальнюю штангу, Кутепов снял мяч с головы Емельянова.
'49
Прошла подача в штрафную москвичей, Кротов поборолся и пробил головой — мимо!
'47
Понсе ушёл от соперника и пробил с дальней дистанции — мяч улетел намного выше перекладины.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Уфы» после первого тайма. Хозяева вышли вперёд благодаря автоголу Рассказова. Спартаковцы владели мячом, были подходы к штрафной, но по-настоящему голевых моментов у ворот Беленова не возникало.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Айртон с левого края прострелил в центр штрафной, Понсе не сумел зацепиться за мяч. Отбились хозяева.
'43
Гулиев сделал передачу к штрафной, Шюррле немного продвинулся вперёд и пробил низом! Никитин заблокировал.
'41
Круговой приложился с дальней дистанции после скидки партнёра — получилось неудачно.
'39
По ударам в створ преимущество у «Спартака» — 3:0. Хозяева не нанесли ни одного удара в створ, зато ведут в счёте. А могли и два забить — ещё была штанга.
'37
Шюррле развернулся у штрафной и навесил в центр, но там Понсе нарушил правила в борьбе с Никитиным.
'35
Уфимцы пошли в прессинг и отобрали мяч. Сухов вошёл в штрафную и сделал передачу в центр, Кротов пробил низом — мяч от ноги Жиго ушёл на угловой.
'33
'32
Гулиев освободился от опеки и пробил из угла штрафной! Беленов на месте.
'30
Рассказов едва второй мяч в свои ворота не отправил! Николай подставил голову под подачу Тилла с углового — мяч попал в штангу и вылетел в поле.
'29
Понсе с дальней дистанции пробил по ворот! Беленов переместился и забрал мяч в руки.
'27
Контратаку организовали хозяева. Круговойвырезал подачу в центр штрафной, Емельянов выиграл борьбу и пробил головой — мяч прошёл в метре от штанги.
'26
'25
Шюррле сделал заброс со штрафного, Кутепов скинул мяч во вратарскую, но Жиго оказался в офсайде.
'23
Зобнин достал мяч у лицевой и сделал скидку в штрафную, Карп заблокировал удар Бакаева!
'22
Карп получил повреждение в единоборстве с Понсе. Нужна помощь игроку «Уфы».
'20
Заброс прошёл к штрафной «Спартака», Кротов мог убежать один на один, но Жиго вернулся и накрыл удар форварда!
'18
Уфимцы провели быструю атаку три в три, Кутепов успел накрыть прострел Тилла.
'16
Тилл сделал длинный заброс в штрафную, спартаковцы выиграли верховую борьбу и выбили мяч.
'15
'13
'11
Бакаев навесил с углового, Понсе сделал скидку во вратарскую, но у Кутепова не получился удар с нескольких метров!
'9
Зобнин сделал передачу в штрафную, Шюррле красиво развернулся в окружении двух соперников, но Пуцко в подкате выбил мяч у немца.
'7
Москвичи ответили контратакой и заработали угловой. Но не получилась подача у Бакаева — спокойно отбились хозяева.
'5
Момент! Тилл прострелил в штрафную, Кротов получил мяч и пробил в ближний угол — мимо!
'4
Кротов рванул по правому флангу и Айртону пришлось сбить соперника. Перспективный штрафной для хозяев.
'3
Долго оказывают помощь Кутепову — Илья в сопровождении медиков покинул пределы поля. Не могут остановить ему кровь.
'1
Сразу же последовал заброс к штрафной москвичей, Кротов высоко задрал ногу и ударил Кутепова по носу.
'1
Матч стартовал! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Уфа» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.