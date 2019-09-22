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Арсенал Урал

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РПЛ. 10-й тур. «Арсенал» - «Урал». ОНЛАЙН

Тульский «Арсенал» принимает екатеринбургский «Урал» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   22 сентября 16:30   |  2 тайм
Арсенал
1:1
Урал
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Горбатенко 3'
Бауэр 25'
Аугустыняк 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
4 (з)   Роберт Бауэр 25'
8 (з)   Гиа Григалава
9 (з)   Кирилл Комбаров
6 (з)   Максим Беляев
70 (п)   Георги Костадинов
23 (п)   Игорь Горбатенко 3'
11 (п)   Сергей Ткачёв
27 (п)   Александр Ломовицкий
10 (н)   Эванс Кангва
48 (н)   Евгений Луценко 57'
31 (в)   Ярослав Годзюр
19 (з)   Денис Поляков
27 (з)   Михаил Меркулов
15 (п)   Денис Кулаков
8 (п)   Роман Емельянов
58 (п)   Отман Эль-Кабир
6 (п)   Рафал Аугустыняк 48'
17 (п)   Николай Димитров
14 (п)   Юрий Бавин 46'
11 (н)   Владимир Ильин
20 (н)   Андрей Панюков
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
14 (з)   Анри Хагуш
71 (з)   Александр Денисов
5 (з)   Александр Довбня
26 (з)   Бакари Коне
21 (з)   Виктор Альварес
13 (з)   Максим Володько
7 (п)   Кантемир Берхамов
22 (п)   Даниил Лесовой
25 (п)   Кингз Кангва
30 (н)   Александру Тудорие 57'
17 (н)   Гурам Аджоев
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Артём Мамин
21 (з)   Исламжан Насыров
44 (п)   Андрей Егорычев 46'
18 (п)   Михал Кухарчик
69 (п)   Артём Шаболин
57 (п)   Артём Фидлер
10 (н)   Эрик Бикфалви
88 (н)   Павел Погребняк
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
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'59
Прошла скидка в штрафную гостей, Кангва попытался пробить в касание, но махнул ногой мимо мяча.
'57
Тудорие вышел вместо Луценко.
'57
Замена у «Арсенала».
'55
Димитров подключился к атаке, обыграл защитника и пробил с дальней дистанции! Левашов без проблем забрал мяч
'53
Луценко откликнулся на подачу с фланга и сделал скидку во вратарскую — мяч прилетел к Годзюру.
'52
Горбатенко рванул в свободную зону и пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета улетел на угловой.
'50
Меркулов в центре поля сбил разогнавшегося Ткачёва. Но обошлось без карточки.
'48
ГОЛ! Эль-Кабир с углового навесил в центр штрафной, Аугустыняк выиграл позицию и в касание переправил мяч в угол ворот!
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Егорычев вышел вместо Бавина.
'46
Замену в перерыве провёл Дмитрий Парфёнов.
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Арсенала» после 45 минут. Туляки владели преимуществом в первом тайме, а единственный гол забил Бауэр. У гостей только ближе к перерыву стали возникать подходы к штрафной. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.
'44
Момент! Горбатенко по центру вошёл в штрафную, качнул защитника и пробил низом — Емельянов заблокировал.
'43
Угловой заработали гости. Левашов вышел из ворот и снял мяч после подачи Димитрова.
'41
В ответной атаке туляки заработали стандарт. Ткачёв вырезал подачу на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'39
Бавина сбили на левом фланге. Меркулов выполнил подачу, но мяч перелетел через всех и ушёл за лицевую.
'37
Эль-Кабир ускорился по флангу и прострелил низом в штрафную — Костадинов вернулся в оборону и перехватил мяч.
'35
Костадинов сделал заброс к штрафной, но Луценко поторопился и залез в офсайд.
'33
В центр поля переместилась борьба. Уральцы стали больше владеть мячом, но нет подходов к чужой штрафной.
'31
Ещё одна затяжная атака «Арсенала», Кангва приложился с дальней дистанции — мяч улетел в сторону.
'29
Горбатенко сместился к центру и плотно приложился низом — мяч от ноги Августиняка улетел в сторону.
'27
«Арсенал» продолжает комбинировать возле чужой штрафной — совсем не держится мяч у «Урала».
'25
ГОЛ! Ткачёв с левого края дошёл до штрафной и сделал скидку на Бауэра, тот мощно пробил в верхний угол — мяч от перекладины отскочил за нию ворот!
'23
Ломовицкий открылся перед штрафной, качнул защитника и пробил в нижний угол — Годзюр в падении дотянулся до мяча!
'21
Меркулов навесил с углового, мяч заметался по штрафной, туляки выиграли борьбу и отбились.
'19
Контратакой ответили гости, Ильин в окружении трёх соперников заработал угловой.
'17
Уральцы провели атаку левым флангом. Эль-Кабир накрутил защитника, но подача получилась неудачной.
'15
Ткачёв подкараулил отскок и пробил в касание — мяч улетел далеко в сторону.
'13
Хороший темп держат команды. «Арсенал» больше владеет мячом на первых минутах.
'11
Горбатенко разогнал атаку и сделал проникающую передачу в штрафную, Луценко с острого угла не попал по воротам.
'9
Панюков пошёл в борьбу и во вратарской врезался в Левашова. Фол в атаке у «Урала».
'7
Кангва ворвался в штрафную, пробил низом и попал в спину Меркулову. Угловой для «Арсенала».
'5
Бавин из глубины сделал длинный заброс вперёд, Левашов выбежал из ворот и забрал мяч.
'3
Горбатенко грубо встретил Аугустыняка и получил «горчичник».
'2
Момент у «Арсенала»! Горбатенко с дальней дистанции пробил в верхний угол ворот, Годзюр в красивом броске спас команду.
'1
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Арсенал» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.