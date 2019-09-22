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Трансляция
С конца
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'59
Прошла скидка в штрафную гостей, Кангва попытался пробить в касание, но махнул ногой мимо мяча.
'57
'57
'55
Димитров подключился к атаке, обыграл защитника и пробил с дальней дистанции! Левашов без проблем забрал мяч
'53
Луценко откликнулся на подачу с фланга и сделал скидку во вратарскую — мяч прилетел к Годзюру.
'52
Горбатенко рванул в свободную зону и пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета улетел на угловой.
'50
Меркулов в центре поля сбил разогнавшегося Ткачёва. Но обошлось без карточки.
'48
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Арсенала» после 45 минут. Туляки владели преимуществом в первом тайме, а единственный гол забил Бауэр. У гостей только ближе к перерыву стали возникать подходы к штрафной. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.
'44
Момент! Горбатенко по центру вошёл в штрафную, качнул защитника и пробил низом — Емельянов заблокировал.
'43
Угловой заработали гости. Левашов вышел из ворот и снял мяч после подачи Димитрова.
'41
В ответной атаке туляки заработали стандарт. Ткачёв вырезал подачу на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'39
Бавина сбили на левом фланге. Меркулов выполнил подачу, но мяч перелетел через всех и ушёл за лицевую.
'37
Эль-Кабир ускорился по флангу и прострелил низом в штрафную — Костадинов вернулся в оборону и перехватил мяч.
'35
Костадинов сделал заброс к штрафной, но Луценко поторопился и залез в офсайд.
'33
В центр поля переместилась борьба. Уральцы стали больше владеть мячом, но нет подходов к чужой штрафной.
'31
Ещё одна затяжная атака «Арсенала», Кангва приложился с дальней дистанции — мяч улетел в сторону.
'29
Горбатенко сместился к центру и плотно приложился низом — мяч от ноги Августиняка улетел в сторону.
'27
«Арсенал» продолжает комбинировать возле чужой штрафной — совсем не держится мяч у «Урала».
'25
'23
Ломовицкий открылся перед штрафной, качнул защитника и пробил в нижний угол — Годзюр в падении дотянулся до мяча!
'21
Меркулов навесил с углового, мяч заметался по штрафной, туляки выиграли борьбу и отбились.
'19
Контратакой ответили гости, Ильин в окружении трёх соперников заработал угловой.
'17
Уральцы провели атаку левым флангом. Эль-Кабир накрутил защитника, но подача получилась неудачной.
'15
Ткачёв подкараулил отскок и пробил в касание — мяч улетел далеко в сторону.
'13
Хороший темп держат команды. «Арсенал» больше владеет мячом на первых минутах.
'11
Горбатенко разогнал атаку и сделал проникающую передачу в штрафную, Луценко с острого угла не попал по воротам.
'9
Панюков пошёл в борьбу и во вратарской врезался в Левашова. Фол в атаке у «Урала».
'7
Кангва ворвался в штрафную, пробил низом и попал в спину Меркулову. Угловой для «Арсенала».
'5
Бавин из глубины сделал длинный заброс вперёд, Левашов выбежал из ворот и забрал мяч.
'3
'2
Момент у «Арсенала»! Горбатенко с дальней дистанции пробил в верхний угол ворот, Годзюр в красивом броске спас команду.
'1
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Арсенал» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.