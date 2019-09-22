'45

Перерыв! 1:0 в пользу «Арсенала» после 45 минут. Туляки владели преимуществом в первом тайме, а единственный гол забил Бауэр. У гостей только ближе к перерыву стали возникать подходы к штрафной. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва.