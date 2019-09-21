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Трансляция
С конца
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'30
Роши исполнил передачу в чужую штрафную на Беришу, а тот лишь с нарушением правил сумел справиться в борьбе с Анюковым.
'28
'27
'25
Роши приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, на исполнение пробил, но отправил мяч не слишком сильно и прямо в руки Рыжикову.
'23
Глушаков отпасовал к чужой штрафной на Олега Иванова, но тот плохо мяч обработал и возможность для атаки была упущена.
'21
Зиньковский здорово прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и на исполнение попытался перебросить мяч через Городова, но отправил игровой снаряд чуть выше цели.
'19
Угловой заработали и разыграли хозяева поля, но после его розыгрыша уверенно на выходе в центре своей штрафной сыграл Рыжиков.
'17
Исмаэл Силва здорово исполнил удар со штрафного над стенкой из футболистов «Крыльев Советов» в ближний верхний угол ворот, но Рыжиков выручил свою команду.
'16
Иванов взял игру на себя поблизости от чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Чернова. Может быть опасное стандартное положение.
'14
Исмаэл Силва грубо въехал в ногу Зиньковскому. В этот раз арбитр ограничился устным предупреждением.
'12
'11
Бернард Бериша попытался на дриблинге самостоятельно прорваться к чужой штрафной, но в итоге быстро лишился мяча.
'9
Канунников забрался во вне игры в чужой штрафной во время быстрой атаки гостевой команды.
'7
Пока равная игра идет у нас на футбольном поле и мяч в основном находится в районе центрального круга.
'5
Роши прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил опасный прострел в центр, но там первым на мяче был один из соперников.
'3
Дмитрий Кабутов получил пас на правом краю чужой штрафной и на силу попытался пробить, но принял этот выстрел на себя один из защитников.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.