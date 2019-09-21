'27

Гол! 1:0! Бериша исполнил классный заброс за головы защитникам в чужую штрафную на Понсе и тот головой отправил мяч в сетку ворот, но арбитр сначала зафиксировал офсайд. А потом свое решение отменил из-за рикошета мяча от защитника «Крыльев Советов» в момент передачи.