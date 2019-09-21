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Ахмат Крылья Советов

Битва аутсайдеров: «Ахмат» против «Крыльев Советов». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Ахмат» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

Грозненский «Ахмат» принимает самарские «Крылья Советов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   21 сентября 14:00   |  1 тайм
Ахмат
1:0
Крылья Советов
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Уциев 12'
Понсе 27'
Роши 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
15 (з)   Андрей Семёнов
40 (з)   Ризван Уциев 12'
5 (з)   Магомед Мусалов
4 (з)   Уилкер Анхель
11 (п)    Исмаэл
88 (п)   Денис Глушаков
21 (п)   Одисе Роши 33'
77 (п)   Бернард Бериша
19 (п)   Олег Иванов
18 (н)   Андрес Понсе 27'
1 (в)   Сергей Рыжиков
3 (з)   Никита Чернов
22 (з)   Александр Анюков
50 (з)   Максим Карпов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
17 (п)   Антон Зиньковский
8 (п)   Александр Гацкан
77 (п)   Дмитрий Кабутов
28 (п)   Паул Антон
99 (н)   Максим Канунников
7 (н)   Александр Соболев
Запасной состав
42 (в)   Александр Мелихов
20 (з)   Зоран Нижич
9 (п)   Конрад Михаляк
10 (п)   Халид Кадыров
6 (п)   Михаил Гащенков
13 (п)   Роланд Гиголаев
22 (п)   Лечи Садулаев
59 (п)   Евгений Харин
8 (п)   Дамиан Шиманьски
7 (н)   Магомед Митришев
81 (в)   Богдан Овсянников
90 (з)   Тарас Бурлак
5 (з)   Виталий Лысцов
44 (з)   Никита Чичерин
40 (п)   Артём Тимофеев
6 (п)   Денис Якуба
20 (п)   Срджан Мияйлович
78 (п)   Геннадий Киселёв
52 (п)   Данила Смирнов
10 (п)   Антон Терехов
9 (н)   Деян Радоньич
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Трансляция
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'30
Роши исполнил передачу в чужую штрафную на Беришу, а тот лишь с нарушением правил сумел справиться в борьбе с Анюковым.
'28
Соболев получил желтую карточку за споры с арбитром.
'27
Гол! 1:0! Бериша исполнил классный заброс за головы защитникам в чужую штрафную на Понсе и тот головой отправил мяч в сетку ворот, но арбитр сначала зафиксировал офсайд. А потом свое решение отменил из-за рикошета мяча от защитника «Крыльев Советов» в момент передачи.
'25
Роши приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, на исполнение пробил, но отправил мяч не слишком сильно и прямо в руки Рыжикову.
'23
Глушаков отпасовал к чужой штрафной на Олега Иванова, но тот плохо мяч обработал и возможность для атаки была упущена.
'21
Зиньковский здорово прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и на исполнение попытался перебросить мяч через Городова, но отправил игровой снаряд чуть выше цели.
'19
Угловой заработали и разыграли хозяева поля, но после его розыгрыша уверенно на выходе в центре своей штрафной сыграл Рыжиков.
'17
Исмаэл Силва здорово исполнил удар со штрафного над стенкой из футболистов «Крыльев Советов» в ближний верхний угол ворот, но Рыжиков выручил свою команду.
'16
Иванов взял игру на себя поблизости от чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Чернова. Может быть опасное стандартное положение.
'14
Исмаэл Силва грубо въехал в ногу Зиньковскому. В этот раз арбитр ограничился устным предупреждением.
'12
Уциев получил желтую карточку за грубый фол против Канунникова на чужой половине поля.
'11
Бернард Бериша попытался на дриблинге самостоятельно прорваться к чужой штрафной, но в итоге быстро лишился мяча.
'9
Канунников забрался во вне игры в чужой штрафной во время быстрой атаки гостевой команды.
'7
Пока равная игра идет у нас на футбольном поле и мяч в основном находится в районе центрального круга.
'5
Роши прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил опасный прострел в центр, но там первым на мяче был один из соперников.
'3
Дмитрий Кабутов получил пас на правом краю чужой штрафной и на силу попытался пробить, но принял этот выстрел на себя один из защитников.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.