'45

Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм игры получился не таким ярким, как хотелось бы, но главное — один забитый мяч мы увидели. Антон Заболотный великолепным ударом поразил динамовскую цель. С нетерпением ждём продолжения встречи!