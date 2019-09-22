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Трансляция
С конца
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'45
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм игры получился не таким ярким, как хотелось бы, но главное — один забитый мяч мы увидели. Антон Заболотный великолепным ударом поразил динамовскую цель. С нетерпением ждём продолжения встречи!
'44
Рауш от левого края выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Игбун выиграл позицию и пробил головой — мимо цели!
'43
Шиманьски перехватил мяч в центре поля, сразу же пошла атака хозяев «три в три», но Миладинович у гостевой штрафной не позволил себя обыграть.
'41
Сразу два корнера получили хозяева в итоге. Повторная подача во вратарскую «Сочи» завершилась свистком рефери — фол на Джанаеве зафиксирован.
'40
Прострел Паршивлюка накрыл Кудряшов — угловой в пользу «Динамо».
'39
Опасный прострел! Полоз низом сделал передачу вдоль московских ворот, Мостовому не хватило буквально шага, чтобы замкнуть атаку на дальней штанге!
'37
Игбун перестарался в борьбе за мяч — фол в атаке против Мевли.
'35
Сочинцы заработали свой первый угловой в матче. Игбун помог обороне, выбив мяч головой подальше от ворот.
'33
Рауш с подбора из-за штрафной проверил свой удар, но мяч свалился с ноги и полетел в сторону от ворот.
'31
'30
Нобоа с дальнего стандарта навесил мяч к воротам, но Евгеньев головой сыграл здорово, отправив игру за штрафную «Динамо».
'29
Первый угловой москвичи разыграли, но до момента у ворот дело не дошло.
'28
А вот это уже интересно! Шиманьски от левого угла штрафной плотный удар нанёс — Джанаев вытащил мяч из-под перекладины!
'27
Новосельцев силовой кросс в центр штрафной «Динамо» исполнил, Нобоа сделал скидку в касание, но на ногу соперника.
'26
Кудряшов по левому краю прошёл и прострелил вдоль ворот, но все сочинцы ещё были за штрафной.
'24
Провели гости быструю атаку, но не хватило в ней точной передачи в переднюю линию — Евгеньев опередил Заболотного, перехватив мяч у линии штрафной.
'22
Кудряшов и Жоаозиньо сначала не поделили кому вводить мяч из-за боковой, а затем Фёдор снёс бразильца в подкате. Пошли эмоциональные разговоры.
'20
«Динамо» больше владеет мячом. «Сочи» уверенно ведёт оборону, при этом, конечно, не забывая про контратаки.
'18
Кудряшов легко разрушил атаку «Динамо», выбив мяч из штрафной. Пока этой игре не хватает взрывных моментов у ворот.
'16
Померко по центру за динамовской штрафной получил пас и нанёс удар — Лещук в центре ворот мяч без проблем поймал.
'14
Лагатор в центре поля казалось чисто забрал мяч у Каборе, но судья всё-таки зафиксировал фол.
'12
Игбун с левой ноги неудачно пробил по воротам — намного выше гостевой цели.
'11
Рауш немного сместился с фланга в центр и зарядил из-за штрафной — промах.
'10
Теперь уже Рауш от левой бровки силовую подачу выполнил к штрафной гостей, но и тут мяч нашёл голову Миладиновича.
'9
Паршивлюк с фланга вырезал передачу в штрафную «Сочи», но Миладинович не позволил Игбуну принять мяч.
'8
Накрыли сочинцы атаку соперника у своей штрафной, но вот выбежать в контратаку гости не смогли.
'6
Шуньич в классном подкате выбил мяч в аут, остановив порыв Заболотного по левому краю сочинской атаки.
'4
На первых минутах игры мяч держится чаще ближе к центру поля.
'2
Паршивлюк пролетел по правому флангу, не дождался партнёров в штрафной и решил пробить издали — мимо ворот.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Динамо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.