онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Динамо М Сочи

Подняться со дна: «Сочи» против «Динамо». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Динамо» - «Сочи». ОНЛАЙН

Московское «Динамо» принимает «Сочи» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   22 сентября 14:00   |  перерыв
Динамо М
0:1
Сочи
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Заболотный 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Игорь Лещук
17 (з)   Сергей Паршивлюк
34 (з)   Константин Рауш
24 (з)   Роман Евгеньев
44 (з)   Тони Шуньич
77 (п)   Шарль Каборе
6 (п)   Артур Юсупов
22 (п)    Жоаозиньо
11 (п)   Себастьян Шиманьски
5 (н)   Максимилиан Филипп
10 (н)   Сильвестр Игбун
35 (в)   Сослан Джанаев
45 (з)   Иван Миладинович
32 (з)   Миха Мевля
13 (з)   Фёдор Кудряшов
25 (з)   Иван Новосельцев
16 (п)   Кристиан Нобоа
5 (п)   Алексей Померко
94 (п)   Душан Лагатор
17 (п)   Андрей Мостовой
77 (п)   Дмитрий Полоз
9 (н)   Антон Заболотный 31'
Запасной состав
1 (в)   Антон Шунин
13 (з)   Игорь Калинин
3 (з)   Заурбек Плиев
18 (з)   Иван Ордец
4 (з)   Владимир Рыков
2 (з)   Григорий Морозов
15 (з)   Роман Нойштедтер
88 (п)   Оскар Хильемарк
20 (п)   Вячеслав Грулёв
99 (н)   Рамиль Шейдаев
8 (н)   Кирилл Панченко
12 (в)   Николай Заболотный
19 (в)   Евгений Фролов
26 (з)   Никита Калугин
34 (з)   Тимофей Маргасов
24 (з)   Эльмир Набиуллин
90 (з)   Павел Шакуро
20 (з)   Игорь Юрганов
18 (п)   Никита Бурмистров
21 (п)   Акмаль Бахтияров
87 (н)   Александр Карапетян
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм игры получился не таким ярким, как хотелось бы, но главное — один забитый мяч мы увидели. Антон Заболотный великолепным ударом поразил динамовскую цель. С нетерпением ждём продолжения встречи!
'44
Рауш от левого края выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Игбун выиграл позицию и пробил головой — мимо цели!
'43
Шиманьски перехватил мяч в центре поля, сразу же пошла атака хозяев «три в три», но Миладинович у гостевой штрафной не позволил себя обыграть.
'41
Сразу два корнера получили хозяева в итоге. Повторная подача во вратарскую «Сочи» завершилась свистком рефери — фол на Джанаеве зафиксирован.
'40
Прострел Паршивлюка накрыл Кудряшов — угловой в пользу «Динамо».
'39
Опасный прострел! Полоз низом сделал передачу вдоль московских ворот, Мостовому не хватило буквально шага, чтобы замкнуть атаку на дальней штанге!
'37
Игбун перестарался в борьбе за мяч — фол в атаке против Мевли.
'35
Сочинцы заработали свой первый угловой в матче. Игбун помог обороне, выбив мяч головой подальше от ворот.
'33
Рауш с подбора из-за штрафной проверил свой удар, но мяч свалился с ноги и полетел в сторону от ворот.
'31
ГОЛ! Прошла подача к краю штрафной «Динамо», после верховой борьбы за мяч отскок получился в пользу Заболотного, который с разворота шикарно пробил точно в дальний угол ворот!
'30
Нобоа с дальнего стандарта навесил мяч к воротам, но Евгеньев головой сыграл здорово, отправив игру за штрафную «Динамо».
'29
Первый угловой москвичи разыграли, но до момента у ворот дело не дошло.
'28
А вот это уже интересно! Шиманьски от левого угла штрафной плотный удар нанёс — Джанаев вытащил мяч из-под перекладины!
'27
Новосельцев силовой кросс в центр штрафной «Динамо» исполнил, Нобоа сделал скидку в касание, но на ногу соперника.
'26
Кудряшов по левому краю прошёл и прострелил вдоль ворот, но все сочинцы ещё были за штрафной.
'24
Провели гости быструю атаку, но не хватило в ней точной передачи в переднюю линию — Евгеньев опередил Заболотного, перехватив мяч у линии штрафной.
'22
Кудряшов и Жоаозиньо сначала не поделили кому вводить мяч из-за боковой, а затем Фёдор снёс бразильца в подкате. Пошли эмоциональные разговоры.
'20
«Динамо» больше владеет мячом. «Сочи» уверенно ведёт оборону, при этом, конечно, не забывая про контратаки.
'18
Кудряшов легко разрушил атаку «Динамо», выбив мяч из штрафной. Пока этой игре не хватает взрывных моментов у ворот.
'16
Померко по центру за динамовской штрафной получил пас и нанёс удар — Лещук в центре ворот мяч без проблем поймал.
'14
Лагатор в центре поля казалось чисто забрал мяч у Каборе, но судья всё-таки зафиксировал фол.
'12
Игбун с левой ноги неудачно пробил по воротам — намного выше гостевой цели.
'11
Рауш немного сместился с фланга в центр и зарядил из-за штрафной — промах.
'10
Теперь уже Рауш от левой бровки силовую подачу выполнил к штрафной гостей, но и тут мяч нашёл голову Миладиновича.
'9
Паршивлюк с фланга вырезал передачу в штрафную «Сочи», но Миладинович не позволил Игбуну принять мяч.
'8
Накрыли сочинцы атаку соперника у своей штрафной, но вот выбежать в контратаку гости не смогли.
'6
Шуньич в классном подкате выбил мяч в аут, остановив порыв Заболотного по левому краю сочинской атаки.
'4
На первых минутах игры мяч держится чаще ближе к центру поля.
'2
Паршивлюк пролетел по правому флангу, не дождался партнёров в штрафной и решил пробить издали — мимо ворот.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли сочинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Динамо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.