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Трансляция
С конца
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'20
Дальний заброс в направлении Вандерсона был легко перехвачен — мяч не прошёл за спины «армейским» защитникам.
'18
Претендовали москвичи на ещё один корнер, но рефери назначил удар от ворот.
'17
Стартовый отрезок игры прошёл с преимуществом ЦСКА. Пока «Краснодар» очень осторожно действует.
'15
Влашич и Ахметов разыграли «армейский» угловой, Никола получил скрытый пас и прострелил низом в штрафную, но там оборона «быков» надёжно сработала.
'13
Фернандес сместился с фланга в центр, далее попытался сыграть в стеночку с Влашичем, но ответный пас Николы не нашёл ноги Марио.
'12
Чалов не смог обработать мяч на радиусе штрафной — не получила завершения атака москвичей по центру.
'10
Атака ЦСКА с правого фланга ушла на левый край штрафной, оттуда Кучаев пробовал закрутить мяч в дальний верхний угол ворот — промах!
'8
Бистрович догнал мяч у лицевой линии и сделал низом пас в центр штрафной гостей, Сигурдссон моментально пробил, но попал в защитника!
'6
Провёл «Краснодар» атаку с ходу, Скопинцев решил издали пробить по воротам — неудачная попытка.
'4
ЦСКА со стартовых минут игры обозначает своё территориальное преимущество. Влашич в центр чужой штрафной сделал слабый пас, мяч до Чалова не добрался.
'2
В первой же своей атаке москвичи получили право на угловой. Розыгрыш стандарта прошёл с подачей в штрафную, но мяч прошёл за головы хозяевам.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли «армейцы».
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.