онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
ЦСКА Краснодар

Встреча неудачников: ЦСКА принимает «Краснодар». LIVE

РПЛ. 10-й тур. ЦСКА - «Краснодар». ОНЛАЙН

ЦСКА принимает «Краснодар» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   22 сентября 19:00   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
Краснодар
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
31 (з)   Звонимир Шарлия
62 (з)   Вадим Карпов
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
20 (п)   Константин Кучаев
7 (п)   Ильзат Ахметов
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
39 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Йон Гудни
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
14 (п)   Кристофер Ольссон
31 (п)   Кайо Панталеан
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
47 (п)   Даниил Уткин
10 (н)    Вандерсон
9 (н)    Ари
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
49 (в)   Владислав Тороп
53 (з)   Максим Елеев
87 (п)   Константин Марадишвили
71 (п)   Наяир Тикнизян
29 (п)   Яка Бийол
11 (п)   Лукас Сантос
19 (н)   Такума Нисимура
66 (в)   Денис Адамов
1 (в)   Станислав Крицюк
5 (з)   Урош 
6 (з)   Кристиан Рамирес
77 (п)   Руслан Камболов
21 (п)   Юнес Намли
33 (н)   Маркус Берг
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Дальний заброс в направлении Вандерсона был легко перехвачен — мяч не прошёл за спины «армейским» защитникам.
'18
Претендовали москвичи на ещё один корнер, но рефери назначил удар от ворот.
'17
Стартовый отрезок игры прошёл с преимуществом ЦСКА. Пока «Краснодар» очень осторожно действует.
'15
Влашич и Ахметов разыграли «армейский» угловой, Никола получил скрытый пас и прострелил низом в штрафную, но там оборона «быков» надёжно сработала.
'13
Фернандес сместился с фланга в центр, далее попытался сыграть в стеночку с Влашичем, но ответный пас Николы не нашёл ноги Марио.
'12
Чалов не смог обработать мяч на радиусе штрафной — не получила завершения атака москвичей по центру.
'10
Атака ЦСКА с правого фланга ушла на левый край штрафной, оттуда Кучаев пробовал закрутить мяч в дальний верхний угол ворот — промах!
'8
Бистрович догнал мяч у лицевой линии и сделал низом пас в центр штрафной гостей, Сигурдссон моментально пробил, но попал в защитника!
'6
Провёл «Краснодар» атаку с ходу, Скопинцев решил издали пробить по воротам — неудачная попытка.
'4
ЦСКА со стартовых минут игры обозначает своё территориальное преимущество. Влашич в центр чужой штрафной сделал слабый пас, мяч до Чалова не добрался.
'2
В первой же своей атаке москвичи получили право на угловой. Розыгрыш стандарта прошёл с подачей в штрафную, но мяч прошёл за головы хозяевам.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли «армейцы».
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.