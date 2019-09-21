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Уйти со дна: «Тамбов» принимает «Ростов». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Тамбов» - «Ростов». ОНЛАЙН

«Тамбов» в Саранске принимает «Ростов» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   21 сентября 19:00   |  1 тайм
Тамбов
0:0
Ростов
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
2 (з)   Алексей Рыбин
58 (з)   Адесойе Ойеволе
30 (з)   Сослан Таказов
3 (з)   Гурам Тетрашвили
55 (з)   Максим Осипенко
27 (з)   Алексей Грицаенко
25 (п)   Павел Карасев
77 (н)   Михаил Костюков
19 (н)   Георгий Мелкадзе
13 (н)   Владимир Обухов
1 (в)   Егор Бабурин
28 (з)   Евгений Чернов
78 (з)   Дмитрий Чистяков
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
34 (з)   Алексей Козлов
8 (п)   Ивелин Попов
19 (п)   Хорен Байрамян
7 (п)   Роман Ерёменко
15 (п)   Данил Глебов
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
50 (в)   Владимир Сугробов
70 (п)   Салли Муниру
7 (п)   Олег Чернышов
15 (п)   Усман Мухаммед
11 (п)   Олабиран Муйва
6 (п)   Владислав Кулик
8 (п)   Антон Килин
48 (н)   Андрей Часовских
14 (н)   Хызыр Аппаев
9 (н)   Хасан Мамтов
30 (в)   Сергей Песьяков
3 (з)   Мацей Вилюш
4 (з)   Данила Ведерников
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
22 (з)   Кирилл Маляров
51 (п)   Evgeniy Cherkes
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
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'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли ростовчане.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Тамбов» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Тамбов» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.