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Трансляция
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Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
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Перед началом встречи прошла минута молчания в память о Фернандо Риксене, который скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Рубин» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.