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Зенит Рубин

Отомстить за Сутормина: «Рубин» гостит у «Зенита». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Зенит» - «Рубин». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» принимает казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   21 сентября 19:00   |  1 тайм
Зенит
0:0
Рубин
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
6 (з)   Бранислав Иванович
19 (з)   Игорь Смольников
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
14 (п)   Далер Кузяев
17 (п)   Олег Шатов
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
22 (в)   Юрий Дюпин
33 (з)   Олег Данченко
29 (з)   Виталий Денисов
5 (з)   Филип Уремович
3 (з)   Константин Плиев
12 (п)   Александр Зуев
88 (п)   Александр Ташаев
10 (п)   Игорь Коновалов
6 (п)   Евгений Башкиров
18 (п)   Павел Могилевец
8 (н)   Видар Кьяртанссон
Запасной состав
78 (в)   Александр Васютин
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Вячеслав Караваев
24 (з)   Эмануэль Маммана
4 (з)   Йордан Осорио
20 (п)   Роберт Мак
91 (п)   Алексей Сутормин
32 (п)   Матиас Краневиттер
18 (п)   Юрий Жирков
23 (в)   Иван Коновалов
93 (в)   Алексей Городовой
80 (з)   Егор Сорокин
2 (з)   Карл Старфельт
69 (з)   Данил Степанов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
99 (п)   Камиль Закиров
70 (п)   Николай Кипиани
59 (п)   Никита Макаров
21 (п)   Хвича Кварацхелия
20 (н)   Евгений Марков
26 (н)   Бека Микелтадзе
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Трансляция
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Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
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Перед началом встречи прошла минута молчания в память о Фернандо Риксене, который скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.