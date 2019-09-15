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Трансляция
С конца
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'9
Ещё одна быстрая атака прошла у хозяев, Дюпин уверенно снял мяч после подачи Шкофлека.
'7
Ответ «Оренбурга»! Сиваков с фланга вырезал подачу в центр штрафной, Деспотович оторвался от опекуна и пробил головой — промах.
'6
Ташаев подключился к атаке по флангу, наткнулся на защитника и нарушил правила.
'4
Казанцы много владеют мячом на стартовых минутах, хозяева вынуждены обороняться.
'2
Зуев прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, Данченко набежал и пробил рядом со штангой!
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Оренбург» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.