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Дерби имени Сутормина: «Оренбург» против «Рубина». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Оренбург» — «Рубин». ОНЛАЙН

В матче 9-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   15 сентября 14:00   |  1 тайм
Оренбург
0:0
Рубин
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
38 (в)   Андрей Климович
66 (з)   Савелий Козлов
3 (з)   Михаил Сиваков
13 (з)   Сергей Терехов
4 (з)   Урош Радакович
15 (з)   Георгий Зотов
17 (п)   Жига Шкофлек
10 (п)   Рикарду Алвеш
8 (п)   Даниэль Мишкич
5 (н)   Тимур Аюпов
9 (н)   Джордже Деспотович
22 (в)   Юрий Дюпин
33 (з)   Олег Данченко
5 (з)   Филип Уремович
3 (з)   Константин Плиев
69 (з)   Данил Степанов
88 (п)   Александр Ташаев
18 (п)   Павел Могилевец
12 (п)   Александр Зуев
6 (п)   Евгений Башкиров
10 (п)   Игорь Коновалов
20 (н)   Евгений Марков
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
12 (з)   Андрей Малых
42 (з)   Иван Лапшов
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
18 (п)   Данил Липовой
19 (п)   Владимир Москвичев
20 (н)   Джоэль Фамейе
88 (н)   Артём Галаджан
93 (в)   Алексей Городовой
23 (в)   Иван Коновалов
80 (з)   Егор Сорокин
2 (з)   Карл Старфельт
14 (з)   Владимир Гранат
29 (з)   Виталий Денисов
70 (п)   Николай Кипиани
21 (п)   Хвича Кварацхелия
99 (п)   Камиль Закиров
59 (п)   Никита Макаров
26 (н)   Бека Микелтадзе
8 (н)   Видар Кьяртанссон
Самоечитаемое
Трансляция
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'9
Ещё одна быстрая атака прошла у хозяев, Дюпин уверенно снял мяч после подачи Шкофлека.
'7
Ответ «Оренбурга»! Сиваков с фланга вырезал подачу в центр штрафной, Деспотович оторвался от опекуна и пробил головой — промах.
'6
Ташаев подключился к атаке по флангу, наткнулся на защитника и нарушил правила.
'4
Казанцы много владеют мячом на стартовых минутах, хозяева вынуждены обороняться.
'2
Зуев прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, Данченко набежал и пробил рядом со штангой!
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Оренбург» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.