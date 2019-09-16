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Динамо М Уфа

Битва в Москве: «Динамо» сражается с «Уфой». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Динамо» — «Уфа». ОНЛАЙН

Московское «Динамо» на своем поле играет с «Уфой» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   16 сентября 20:00   |  1 тайм
Динамо М
0:0
Уфа
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Аликин 25'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Игорь Лещук
24 (з)   Роман Евгеньев
17 (з)   Сергей Паршивлюк
4 (з)   Владимир Рыков
34 (з)   Константин Рауш
15 (з)   Роман Нойштедтер
6 (п)   Артур Юсупов
22 (п)    Жоаозиньо
9 (н)   Клинтон Н'Жье
5 (н)   Максимилиан Филипп
10 (н)   Сильвестр Игбун
31 (в)   Александр Беленов
2 (з)   Данил Круговой
33 (з)   Александр Сухов
3 (з)   Павел Аликин 25'
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
10 (п)   Оливье Тилл
74 (п)   Даниил Фомин
8 (п)   Кэтэлин Карп
57 (н)   Вячеслав Кротов
23 (н)   Данила Емельянов
Запасной состав
1 (в)   Антон Шунин
2 (з)   Григорий Морозов
18 (з)   Иван Ордец
13 (з)   Игорь Калинин
3 (з)   Заурбек Плиев
11 (п)   Себастьян Шиманьски
88 (п)   Оскар Хильемарк
7 (п)   Мигел Кардозу
20 (п)   Вячеслав Грулёв
99 (н)   Рамиль Шейдаев
8 (н)   Кирилл Панченко
16 (в)   Юрий Шафинский
27 (з)   Йонуц Неделчяру
9 (з)   Денис Терентьев
22 (з)   Артём Голубев
13 (п)   Кирилл Фольмер
77 (п)   Азер Алиев
17 (н)   Николай Гиоргобиани
11 (н)   Ловро Бизяк
99 (н)   Андрей Козлов
32 (н)   Андрес Вомбергар
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Трансляция
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'36
Сухов не позволил Жоаозиньо принять мяч в штрафной «Уфы». Ещё один угловой для хозяев.
'34
Игбун вновь на правом фланге получил пас и прострелил во вратарскую, но там Беленов никого к мячу не подпустил.
'32
Рауш с фланга навесил мяч в штрафную «Уфы», но Игбун не смог опередить защитника.
'30
Опасную контратаку провело «Динамо»! Грамотно всё разыграли москвичи, Игбун от правого края штрафной сделал передачу в центр, Н'Жье классно развернулся и низом пробил — в пару метрах от дальней штанги!
'28
Прострел Жоаозиньо прервал Табидзе — угловой. Подача от флажка пришлась точно в руки Беленову.
'27
Момент! Со стандарта прошла подача в гостевую штрафную, Рыков выиграл верх и пробил головой — чуть выше перекладины!
'25
Всё в порядке с Кротовым. На фланге Аликин откровенно придержал Филиппа — жёлтая карточка показана уфимцу.
'24
Кротов лежит на газоне. Врачи приглашены на поле.
'23
Ушла атака москвичей на левый фланг, но оттуда у Рауша подача не получилась — мяч покинул пределы поля.
'22
Н'Жье по центру разогнал атаку хозяев, обыграл соперника и пробил из-за штрафной — мимо цели.
'20
Фомин издали несильно пробил по воротам «Динамо» — Лещук размялся.
'19
Круговой на фланге не позволил себя обыграть, как не старался Н'Жье ворваться в штрафную гостей.
'18
Уже во второй волне московской атаки Юсупов вырезал мяч в центр штрафной, Рыков выскочил из-за спин защитников и пробил в касание — рядом со штангой!
'16
Жоаозиньо издали зарядил, мяч от ноги уфимского защитника отправился за лицевую линию — очередной динамовский корнер.
'15
Нойштедтер из глубины забросил мяч в штрафную соперника, но Беленов здорово сыграл на выходе из ворот.
'14
«Динамо» обозначает своё территориальное преимущество, но и «Уфа» не забывает про контратаки.
'12
Жоаозиньо подал в центр штрафной, последующая скидка нашла голову Рыкова, удар которого получился точно по центру ворот, где и находился Беленов.
'11
Игбун второй угловой заработал у ворот гостей.
'10
Уфимцы ещё одну атаку провели, в которой также был удар по воротам. Емельянов не смог направить мяч в створ.
'8
Справедливость восторжествовала! Отменён пенальти!
'7
Пенальти назначен в ворота «Уфы»! После подачи от угла поля мяч попал в грудь Круговому, а рефери указал на «точку»! VAR сейчас поможет разобраться в ситуации.
'5
Игбун из пределов штрафной нанёс удар — мяч через рикошет отправился на угловой!
'4
Провели гости атаку правым краем, Сухов получил мяч у штрафной и пробил по воротам — большой промах.
'3
Жоаозиньо забрался в небольшой офсайд — остановлена атака «Динамо» свистком рефери.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли уфимцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Динамо» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.