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Трансляция
С конца
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'36
Сухов не позволил Жоаозиньо принять мяч в штрафной «Уфы». Ещё один угловой для хозяев.
'34
Игбун вновь на правом фланге получил пас и прострелил во вратарскую, но там Беленов никого к мячу не подпустил.
'32
Рауш с фланга навесил мяч в штрафную «Уфы», но Игбун не смог опередить защитника.
'30
Опасную контратаку провело «Динамо»! Грамотно всё разыграли москвичи, Игбун от правого края штрафной сделал передачу в центр, Н'Жье классно развернулся и низом пробил — в пару метрах от дальней штанги!
'28
Прострел Жоаозиньо прервал Табидзе — угловой. Подача от флажка пришлась точно в руки Беленову.
'27
Момент! Со стандарта прошла подача в гостевую штрафную, Рыков выиграл верх и пробил головой — чуть выше перекладины!
'25
'24
Кротов лежит на газоне. Врачи приглашены на поле.
'23
Ушла атака москвичей на левый фланг, но оттуда у Рауша подача не получилась — мяч покинул пределы поля.
'22
Н'Жье по центру разогнал атаку хозяев, обыграл соперника и пробил из-за штрафной — мимо цели.
'20
Фомин издали несильно пробил по воротам «Динамо» — Лещук размялся.
'19
Круговой на фланге не позволил себя обыграть, как не старался Н'Жье ворваться в штрафную гостей.
'18
Уже во второй волне московской атаки Юсупов вырезал мяч в центр штрафной, Рыков выскочил из-за спин защитников и пробил в касание — рядом со штангой!
'16
Жоаозиньо издали зарядил, мяч от ноги уфимского защитника отправился за лицевую линию — очередной динамовский корнер.
'15
Нойштедтер из глубины забросил мяч в штрафную соперника, но Беленов здорово сыграл на выходе из ворот.
'14
«Динамо» обозначает своё территориальное преимущество, но и «Уфа» не забывает про контратаки.
'12
Жоаозиньо подал в центр штрафной, последующая скидка нашла голову Рыкова, удар которого получился точно по центру ворот, где и находился Беленов.
'11
Игбун второй угловой заработал у ворот гостей.
'10
Уфимцы ещё одну атаку провели, в которой также был удар по воротам. Емельянов не смог направить мяч в створ.
'8
Справедливость восторжествовала! Отменён пенальти!
'7
Пенальти назначен в ворота «Уфы»! После подачи от угла поля мяч попал в грудь Круговому, а рефери указал на «точку»! VAR сейчас поможет разобраться в ситуации.
'5
Игбун из пределов штрафной нанёс удар — мяч через рикошет отправился на угловой!
'4
Провели гости атаку правым краем, Сухов получил мяч у штрафной и пробил по воротам — большой промах.
'3
Жоаозиньо забрался в небольшой офсайд — остановлена атака «Динамо» свистком рефери.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли уфимцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Динамо» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.