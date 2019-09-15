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Ахметов решил пробить издали, но защитник «Тамбова» заблокировал этот удар — мяч ушел на угловой.
Моментище! Магнуссон навесил в штрафную «Тамбова», и Чалов пробил ногой с лета, но запулил мяч в небеса! А ведь бил с нескольких метров!
Очередной навес с углового в исполнении «Тамбова» ни к чему не привел — армейцы перехватили мяч.
ЦСКА долго располагался у штрафной «Тамбова», но так и не сумел выполнить даже более-менее опасного заброса — хозяева поля активно мешали, а затем и вовсе завладели мячом и выбежали в контратаку. Нападающий Михаил Костюков даже прострелил и заработал угловой.
Кучаев грамотно встретил защитника «Тамбова» Алексея Рыбина, который чуть не организовал опасную контратаку, и выбил мяч за боковую.
По статистике ЦСКА на данный момент нанес четыре удара по воротам, один — в створ. На счету «Тамбова» пять выстрелов, но ни один из них не был точен.
Пока что частые ошибки в передачах не дают ЦСКА добраться до чужой штрафной. Большая заслуга в этом, конечно, принадлежит футболистам «Тамбова», которые грамотно прессингуют соперника и закрывают все возможные зоны для удобных передач.
Влашич здорово принял мяч в окружении соперников после дальней передачи от Акинфеева и попытался сразу же отдать на Чалова, который уже рвался в штрафную, но защитники «Тамбова» перехватили снаряд.
Кучаев пытался пробросить мяч мимо защитника и устроить прорыв по левому флангу, но попал прямо в соперника. Снаряд ушел за боковую. Надо начинать все заново.
Хозяева поля выполнили подачу с углового, Грицаенко пробил головой по мяча, но получилось сильно выше ворот.
После навеса тамбовцев со «стандарта» Гогуа выиграл воздух и выбил мяч на угловой.
Нападающий «Тамбова» Хызыр Аппаев попытался прорваться с левого фланга в штрафную ЦСКА, но там его встретил Гогуа и отобрал мяч.
Марио Фернандес попытался разогнать молниеносную контратаку по правому флангу, но его сразу же сбил защитник «Тамбова» Сослан Таказов — тактический фол. Судья пока обходится без желтых карточек.
Команды поочередно перехватывают мяч друг у друга — много ошибок в передачах, но зато игра стала поживее.
Кстати, Ахметов вернулся на поле, но твиттер ЦСКА сообщает, что у него серьезные проблемы с левой рукой.
Теперь на газоне оказался нападающий «Тамбова» Мелкадзе — красно-синие сбили его с ног в попытке отобрать мяч на чужой половине поля.
ЦСКА сумел наладить контроль над мячом и даже перебрался за центральный круг, но хозяева поля выстроили такую плотную оборону, что у армейцев пока не получается даже приблизиться к штрафной.
«Тамбов» активно прессингует москвичей на их половине поля, не давая спокойно развивать атаки. Похвальная смелость.
Армейцы сразу начали с длинной передачи на чужую половину поля, но Шелия легко вышел из ворот и поймал мяч в руки. В ответ «Тамбов» организовал первую контратаку и заработал угловой!
Команды уже в подтрибунном помещении. Игра начнется с минуты на минуту!
Турнирная таблица чемпионата России на данный момент выглядит так:
Стартовый состав «Тамбова»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.
Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые болельщики. Приветствум вас на текстовой онлайн-трансляции матча 9-го тура РПЛ «Тамбов» — ЦСКА. Для вас работает Эльвира Ондар.