И еще один стопроцентный момент! После заброса в штрафную «Тамбова» Нисимура подхватил мяч и пробил в дальний угол, но рикошетом от ноги Рыбина снаряд ушел на угловой. А ведь японец бил прямо из вратарской, и голкипер просто не успел бы отреагировать на удар с такого близкого расстояния!