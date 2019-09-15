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Возвращение Гогуа: «Тамбов» принимает ЦСКА. LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Тамбов» — ЦСКА. ОНЛАЙН

В матче 9-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» принимает на своем поле ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   15 сентября 16:30   |  1 тайм
Тамбов
0:0
ЦСКА
Стадион «Мордовия Арена», Саранск | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Гогуа 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Гиорги Шелия
27 (з)   Алексей Грицаенко
55 (з)   Максим Осипенко
58 (з)   Адесойе Ойеволе
30 (з)   Сослан Таказов
2 (з)   Алексей Рыбин
3 (з)   Гурам Тетрашвили
92 (п)   Валерий Чуперка
77 (н)   Михаил Костюков
19 (н)   Георгий Мелкадзе
14 (н)   Хызыр Аппаев
35 (в)   Игорь Акинфеев
78 (з)   Игорь Дивеев
27 (з)   Седрик Гогуа 19'
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
2 (з)   Марио Фернандес
98 (п)   Иван Обляков
7 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
20 (п)   Константин Кучаев
9 (н)   Фёдор Чалов
19 (н)   Такума Нисимура
Запасной состав
50 (в)   Владимир Сугробов
15 (п)   Усман Мухаммед
25 (п)   Павел Карасев
70 (п)   Салли Муниру
6 (п)   Владислав Кулик
17 (п)   Хетаг Хосонов
7 (п)   Олег Чернышов
9 (н)   Хасан Мамтов
13 (н)   Владимир Обухов
48 (н)   Андрей Часовских
1 (в)   Илья Помазун
53 (з)   Максим Елеев
31 (з)   Звонимир Шарлия
62 (з)   Вадим Карпов
71 (п)   Наяир Тикнизян
29 (п)   Яка Бийол
25 (п)   Кристиян Бистрович
11 (п)   Лукас Сантос
87 (п)   Константин Марадишвили
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'45

Судья компенсировал одну минуту к первому тайму.

'44

Обляков получает желтую карточку! «Тамбов» в кои-то веки выбрался в контратаку, Аппаев пытался набрать скорость в районе центрального круга, но Обляков жестко сбил его с ног — срыв перспективной атаки.

'43

Ахметов решил пробить издали, но защитник «Тамбова» заблокировал этот удар — мяч ушел на угловой.

'41

Гогуа! Защитник-голеадор прицель пробил головой после подачи с углового, но Шелия сотворил чудо — в красивом прыжке поймал мяч и крепко зафиксировал его в руках!

'40

И еще один стопроцентный момент! После заброса в штрафную «Тамбова» Нисимура подхватил мяч и пробил в дальний угол, но рикошетом от ноги Рыбина снаряд ушел на угловой. А ведь японец бил прямо из вратарской, и голкипер просто не успел бы отреагировать на удар с такого близкого расстояния!

'38

Моментище! Магнуссон навесил в штрафную «Тамбова», и Чалов пробил ногой с лета, но запулил мяч в небеса! А ведь бил с нескольких метров!

'37

Очередной навес с углового в исполнении «Тамбова» ни к чему не привел — армейцы перехватили мяч.

'35

ЦСКА долго располагался у штрафной «Тамбова», но так и не сумел выполнить даже более-менее опасного заброса — хозяева поля активно мешали, а затем и вовсе завладели мячом и выбежали в контратаку. Нападающий Михаил Костюков даже прострелил и заработал угловой.

'33

Кучаев грамотно встретил защитника «Тамбова» Алексея Рыбина, который чуть не организовал опасную контратаку, и выбил мяч за боковую.

'31

По статистике ЦСКА на данный момент нанес четыре удара по воротам, один — в створ. На счету «Тамбова» пять выстрелов, но ни один из них не был точен.

'29

Вау, «Тамбов» выдал интересную атаку! Михаил Костюков проникающей передачей нашел в чужой штрафной Мелкадзе, а тот пяткой отправил мяч во вратарскую. Туда уже вбежал Аппаев, но Акинфеев оказался немного быстрее.

'27

Пока что частые ошибки в передачах не дают ЦСКА добраться до чужой штрафной. Большая заслуга в этом, конечно, принадлежит футболистам «Тамбова», которые грамотно прессингуют соперника и закрывают все возможные зоны для удобных передач.

'25

Влашич здорово принял мяч в окружении соперников после дальней передачи от Акинфеева и попытался сразу же отдать на Чалова, который уже рвался в штрафную, но защитники «Тамбова» перехватили снаряд.

'23

Кучаев пытался пробросить мяч мимо защитника и устроить прорыв по левому флангу, но попал прямо в соперника. Снаряд ушел за боковую. Надо начинать все заново.

'21

Хозяева поля выполнили подачу с углового, Грицаенко пробил головой по мяча, но получилось сильно выше ворот.

'20

После навеса тамбовцев со «стандарта» Гогуа выиграл воздух и выбил мяч на угловой.

'19

Мелкадзе устроил индивидуальный забег на чужой половине поля и обыграл Гогуа, так что тому пришлось фолить. Защитник ЦСКА получает желтую карточку!

'17

Хороший шанс! Ахметов навесил в чужую штрафную в расчете на Чалова, защитник «Тамбова» оказался первым на мяче и попытался выбить его головой, однако случайно скинул Нисимуре. Японец оказался на отличной позиции для удара в центре штрафной, но зарядил прямо в соперника!

'16

Нападающий «Тамбова» Хызыр Аппаев попытался прорваться с левого фланга в штрафную ЦСКА, но там его встретил Гогуа и отобрал мяч.

'15

Момент! У ЦСКА прошла диагональ на Фернандеса, тот технично плечом сделал скидку на вбежавшего в штрафную Облякова, который сразу же пробил в ближний, но вратарь потащил!

'14

Таказова вывели за пределы поля — оказалось, когда он фолил на Фернандесе, тот случайно влетел ему в бедро коленом. Теперь «Тамбов» временно в меньшинстве.

'12

Марио Фернандес попытался разогнать молниеносную контратаку по правому флангу, но его сразу же сбил защитник «Тамбова» Сослан Таказов — тактический фол. Судья пока обходится без желтых карточек.

'10

Опасно! Армейцы в кои-то веки дошли до чужой штрафной, Влашич покатил под удар Нисимуре, но тот банально не попал по мячу! Тамбовцы судорожно вынесли снаряд в поле. Но как промахнулся мимо мяча японский нападающий?

'9

Команды поочередно перехватывают мяч друг у друга — много ошибок в передачах, но зато игра стала поживее.

'8

Кстати, Ахметов вернулся на поле, но твиттер ЦСКА сообщает, что у него серьезные проблемы с левой рукой.

'7

Теперь на газоне оказался нападающий «Тамбова» Мелкадзе — красно-синие сбили его с ног в попытке отобрать мяч на чужой половине поля.

'6

ЦСКА сумел наладить контроль над мячом и даже перебрался за центральный круг, но хозяева поля выстроили такую плотную оборону, что у армейцев пока не получается даже приблизиться к штрафной.

'5

«Тамбов» активно прессингует москвичей на их половине поля, не давая спокойно развивать атаки. Похвальная смелость.

'4

Тетрашвили в борьбе за мяч дважды заехал по ногам Ахметову — игрока ЦСКА вывели за пределы поля, чтобы оказать помощь.

'3

Ух, после подачи состоялся удар по воротам! И будет еще один угловой. После второго навеса Грицаенко пробил головой, но не сумел толком подстроиться под мяч и отправил его на трибуну. А ведь позиция была весьма удобной — в центре штрафной.

'2

Армейцы сразу начали с длинной передачи на чужую половину поля, но Шелия легко вышел из ворот и поймал мяч в руки. В ответ «Тамбов» организовал первую контратаку и заработал угловой!

'1

Стартовый свисток! Желаем удачи обеим командам и ждем жаркого футбола!

16:28

Команды уже в подтрибунном помещении. Игра начнется с минуты на минуту!

16:25

Турнирная таблица чемпионата России на данный момент выглядит так:

16:20

Стартовый состав «Тамбова»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Аппаев, Костюков, Мелкадзе.

16:15

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

16:05

Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики. Приветствум вас на текстовой онлайн-трансляции матча 9-го тура РПЛ «Тамбов» — ЦСКА. Для вас работает Эльвира Ондар.