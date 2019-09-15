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Краснодар Крылья Советов

Погоня за «Зенитом»: «Краснодар» бьется с «Крыльями». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Краснодар» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

В матче 9-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   15 сентября 19:00   |  Матч не начался
Краснодар
0:0
Крылья Советов
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
5 (з)   Урош 
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Кристиан Рамирес
98 (з)   Сергей Петров
52 (п)   Тонни де
77 (п)   Руслан Камболов
14 (п)   Кристофер Ольссон
10 (н)    Вандерсон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
9 (н)    Ари
1 (в)   Сергей Рыжиков
2 (з)   Владимир Полуяхтов
3 (з)   Никита Чернов
50 (з)   Максим Карпов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
77 (п)   Дмитрий Кабутов
8 (п)   Александр Гацкан
40 (п)   Артём Тимофеев
17 (п)   Антон Зиньковский
99 (н)   Максим Канунников
7 (н)   Александр Соболев
Запасной состав
66 (в)   Денис Адамов
71 (в)   Сергей Ещенко
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
3 (з)   Йон Гудни
21 (п)   Юнес Намли
47 (п)   Даниил Уткин
31 (п)   Кайо Панталеан
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
33 (н)   Маркус Берг
17 (н)   Иван Игнатьев
81 (в)   Богдан Овсянников
44 (з)   Никита Чичерин
90 (з)   Тарас Бурлак
5 (з)   Виталий Лысцов
10 (п)   Антон Терехов
20 (п)   Срджан Мияйлович
28 (п)   Паул Антон
14 (п)   Раду Гынсарь
78 (п)   Геннадий Киселёв
6 (п)   Денис Якуба
52 (п)   Данила Смирнов
9 (н)   Деян Радоньич
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Трансляция
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18:50

Стартовый состав «Крыльев»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.

18:45

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон, де Вильена, Ари, Сулейманов, Вандерсон.

18:40

Матч начнется в 19.00 мск.

18:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов». Вместе с вами за игрой будет следить Эльвира Ондар.