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Трансляция
С конца
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18:50
Стартовый состав «Крыльев»: Рыжиков, Комбаров, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Канунников, Соболев.
18:45
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон, де Вильена, Ари, Сулейманов, Вандерсон.
18:40
Матч начнется в 19.00 мск.
18:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов». Вместе с вами за игрой будет следить Эльвира Ондар.