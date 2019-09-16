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Трансляция
С конца
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'3
Норманн приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и нанес достаточно сильный удар, но уверенно в рамке ворот сыграл Гудиев.
'1
Матч начался!
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Ахмат» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ростов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.