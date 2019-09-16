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Борьба за тройку лидеров: «Ростов» принимает «Ахмат». LIVE

РПЛ, 9-й тур. «Ростов» — «Ахмат». ОНЛАЙН

«Ростов» на своем поле принимает грозненский «Ахмат» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   16 сентября 20:30   |  1 тайм
Ростов
0:0
Ахмат
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Егор Бабурин
28 (з)   Евгений Чернов
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
78 (з)   Дмитрий Чистяков
34 (з)   Алексей Козлов
8 (п)   Ивелин Попов
17 (п)   Матиас Норманн
19 (п)   Хорен Байрамян
11 (п)   Алексей Ионов
7 (п)   Роман Ерёменко
14 (н)   Эльдор Шомуродов
33 (в)   Виталий Гудиев
5 (з)   Магомед Мусалов
40 (з)   Ризван Уциев
4 (з)   Уилкер Анхель
15 (з)   Андрей Семёнов
11 (п)    Исмаэл
23 (п)   Антон Швец
88 (п)   Денис Глушаков
21 (п)   Одисе Роши
19 (п)   Олег Иванов
7 (н)   Магомед Митришев
Запасной состав
46 (в)   Denis Popov
30 (в)   Сергей Песьяков
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
22 (з)   Кирилл Маляров
3 (з)   Мацей Вилюш
4 (з)   Данила Ведерников
25 (з)   Арсений Логашов
26 (п)   Александр Саплинов
15 (п)   Данил Глебов
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
16 (в)   Евгений Городов
13 (п)   Роланд Гиголаев
59 (п)   Евгений Харин
8 (п)   Дамиан Шиманьски
77 (п)   Бернард Бериша
6 (п)   Михаил Гащенков
10 (п)   Халид Кадыров
22 (п)   Лечи Садулаев
9 (п)   Конрад Михаляк
18 (н)   Андрес Понсе
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Трансляция
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'3
Норманн приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и нанес достаточно сильный удар, но уверенно в рамке ворот сыграл Гудиев.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ростов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.