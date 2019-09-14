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Спартак Урал

Попасть в тройку: «Спартак» обыгрывает «Урал». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Спартак» — «Урал». ОНЛАЙН

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«Спартак» на своем поле принимает «Урал» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   14 сентября 16:30   |  1 тайм
Спартак
1:0
Урал
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Жиго 12'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго 12'
38 (з)   Андрей Ещенко
6 (з)    Айртон
10 (п)   Зелимхан Бакаев
33 (п)   Алекс Краль
8 (п)   Гус Тиль
47 (п)   Роман Зобнин
20 (п)   Андре Шюррле
23 (н)   Джордан Ларссон
77 (в)   Олег Баклов
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
19 (з)   Денис Поляков
15 (п)   Денис Кулаков
17 (п)   Николай Димитров
14 (п)   Юрий Бавин
58 (п)   Отман Эль-Кабир
6 (п)   Рафал Аугустыняк
20 (н)   Андрей Панюков
11 (н)   Владимир Ильин
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
91 (в)   Даниил Марков
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
54 (п)   Наиль Умяров
17 (п)   Солтмурад Бакаев
49 (п)   Джано Ананидзе
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
79 (н)   Александр Руденко
19 (н)   Эсекьель Понсе
31 (в)   Ярослав Годзюр
21 (з)   Исламжан Насыров
4 (з)   Артём Мамин
18 (п)   Михал Кухарчик
13 (п)   Петрюс Бумаль
69 (п)   Артём Шаболин
57 (п)   Артём Фидлер
80 (п)   Чингиз Магомадов
44 (п)   Андрей Егорычев
79 (н)   Артём Юсупов
88 (н)   Павел Погребняк
Самоечитаемое
Трансляция
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'25

Джикия легко выиграл верховую борьбу при «стандарте».

'24

Момент! Эль-Кабир ворвался в пустую зону, которую оставил Ещенко, обыграл на фланге Жиго и пробил с края штрафной. Максименко перевел мяч на угловой.

'23

Опять «Спартак» атакует правым флангом. Ещенко прострелил на Бакаева, тот ворвался в штрафную, но, сблизившись с лицевой линией, обыграть Арояна не сумел.

'22

Ещенко выполнил длиннющую диагональ в направлении одинокого Шюррле. Баклов в классном прыжке вынес мяч за боковую.

'21

Шюррле забрался в офсайд.

'20

ОПАСНО! И вновь Бакаев! Ворвался Зелимхан с правого фланга в штрафную и раскачал двух защитников. Сблизившись с вратарской, пробил в дальний нижний угол. Немного неточно!

'19

Еще один угловой заработали хозяева, но этот «стандарт» реализовать не удалось. Бакаев едва-едва доставил мяч к ближней штанге.

'18

Крал выиграл борьбу в центре поля и сразу отпасовал на Тиля. Тот продвинулся вперед и увидел подключение Шюррле, который был один против защитника. Передача на немца оказалась неточной.

'16

Опасно могло быть! Шюррле навесил в сторону Ларссона, тот сразу же сделал скидку на Бакаева. Зелимхан чуть продвинулся в центр и прострелил на край штрафной, куда уже подключился Ещенко. Мяч он едва не потерял, но подача во вратарскую все-таки последовала. Впрочем, Ларссон верховую борьбу не выиграл.

'15

При этом не спешит «Спартак». Выманивают красно-белые соперника от своих ворот, но «Урал» раскрываться пока что не желает.

'14

На руку «Спартаку» сыграл быстрый гол. Большими силами атакуют красно-белые, игра пока идет под диктовку хозяев поля.

'12

Бакаев ворвался в штрафную и заработал угловой. Классно разыграли «стандарт» красно-белые, и Жиго, даже не выпрыгивая, замкнул подачу, пробив в противоход вратарю! 1:0.

'12

ГОООЛ! «Спартак» открывает счет!

'11

Шюррле заявлен как центральный нападающий у «Спартака», но чаще немец играет в оттяжке слева. На его номинальной позиции играет Тиль.

'9

Крал неудачно обработал мяч в центре поля и потерял его. Аугустыняк подкараулил ошибку и сразу же пробил издали. Неточно.

'8

Шюррле прорвался с левого края и отдал на ход Ларссону. Джордан откатил мяч обратно на немца, но тот упал. Нарушения правил Иванов не фиксирует.

'7

Вновь Крал разгоняет атаку. Увидел чех свободного Бакаева на правой бровке и сразу же отпасовал на него. Зелимхан отдавал на ход Тилю - неточно.

'6

Крал отпасовал на Бакаева в центре поля, Зелимхан хотел сразу же подключить к атаке Шюррле, но передача на немца у него не получилась.

'4

Пошли гости в атаку. Панюков открылся у штрафной и сразу же откликнулся на заброс. Первым на мяче оказался Жиго, и форвард «Урала» сыграл опасно, высоко задрав ногу.

'3

Бакаев свалил с ног Кулакова у чужой штрафной площади.

'2

Сразу же «Урал» выстраивается на своей половине поля схемой 4-4-2. Не стали спартаковцы разыгрывать какую-либо комбинацию, и сразу же последовал заброс в направлении Ларссона. Баклов на выходе спокоен.

'1

Звучит стартовый свисток! Обслуживает сегодняшнюю встречу Сергей Иванов.

16:30

Всего готово к началу матча.

16:28

Готовятся команды к выходу на поле.

16:20

Всего в российской истории команды встречались 25 раз во всех турнирах. Солидное преимущество по количеству побед остается за «Спартаком»: 16 против шести. Еще трижды команды сыграли вничью.

16:10

После восьми туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице первенства, имея в своем активе 14 очков. «Урал» занимает восьмую строчку, набрав десять баллов.

16:00

Состав «Урала», который выставил с первых минут Дмитрий Парфенов:

Баклов — Ароян, Кулаков, Поляков, Меркулов, Димитров, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бавин, Панюков, Ильин.

15:50

Давайте обратимся к составам команд. Олег Кононов выставил с первых минут следующих футболистов московского «Спартака»:

Максименко — Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Крал — Ларссон, Тиль, Бакаев — Шюррле.

15:40

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

15:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал».