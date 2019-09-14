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Джикия легко выиграл верховую борьбу при «стандарте».
Опять «Спартак» атакует правым флангом. Ещенко прострелил на Бакаева, тот ворвался в штрафную, но, сблизившись с лицевой линией, обыграть Арояна не сумел.
Ещенко выполнил длиннющую диагональ в направлении одинокого Шюррле. Баклов в классном прыжке вынес мяч за боковую.
Еще один угловой заработали хозяева, но этот «стандарт» реализовать не удалось. Бакаев едва-едва доставил мяч к ближней штанге.
Крал выиграл борьбу в центре поля и сразу отпасовал на Тиля. Тот продвинулся вперед и увидел подключение Шюррле, который был один против защитника. Передача на немца оказалась неточной.
Опасно могло быть! Шюррле навесил в сторону Ларссона, тот сразу же сделал скидку на Бакаева. Зелимхан чуть продвинулся в центр и прострелил на край штрафной, куда уже подключился Ещенко. Мяч он едва не потерял, но подача во вратарскую все-таки последовала. Впрочем, Ларссон верховую борьбу не выиграл.
При этом не спешит «Спартак». Выманивают красно-белые соперника от своих ворот, но «Урал» раскрываться пока что не желает.
На руку «Спартаку» сыграл быстрый гол. Большими силами атакуют красно-белые, игра пока идет под диктовку хозяев поля.
Бакаев ворвался в штрафную и заработал угловой. Классно разыграли «стандарт» красно-белые, и Жиго, даже не выпрыгивая, замкнул подачу, пробив в противоход вратарю! 1:0.
Шюррле заявлен как центральный нападающий у «Спартака», но чаще немец играет в оттяжке слева. На его номинальной позиции играет Тиль.
Крал неудачно обработал мяч в центре поля и потерял его. Аугустыняк подкараулил ошибку и сразу же пробил издали. Неточно.
Шюррле прорвался с левого края и отдал на ход Ларссону. Джордан откатил мяч обратно на немца, но тот упал. Нарушения правил Иванов не фиксирует.
Вновь Крал разгоняет атаку. Увидел чех свободного Бакаева на правой бровке и сразу же отпасовал на него. Зелимхан отдавал на ход Тилю - неточно.
Крал отпасовал на Бакаева в центре поля, Зелимхан хотел сразу же подключить к атаке Шюррле, но передача на немца у него не получилась.
Пошли гости в атаку. Панюков открылся у штрафной и сразу же откликнулся на заброс. Первым на мяче оказался Жиго, и форвард «Урала» сыграл опасно, высоко задрав ногу.
Бакаев свалил с ног Кулакова у чужой штрафной площади.
Сразу же «Урал» выстраивается на своей половине поля схемой 4-4-2. Не стали спартаковцы разыгрывать какую-либо комбинацию, и сразу же последовал заброс в направлении Ларссона. Баклов на выходе спокоен.
Всего готово к началу матча.
Готовятся команды к выходу на поле.
Всего в российской истории команды встречались 25 раз во всех турнирах. Солидное преимущество по количеству побед остается за «Спартаком»: 16 против шести. Еще трижды команды сыграли вничью.
После восьми туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице первенства, имея в своем активе 14 очков. «Урал» занимает восьмую строчку, набрав десять баллов.
Состав «Урала», который выставил с первых минут Дмитрий Парфенов:
Баклов — Ароян, Кулаков, Поляков, Меркулов, Димитров, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бавин, Панюков, Ильин.
Давайте обратимся к составам команд. Олег Кононов выставил с первых минут следующих футболистов московского «Спартака»:
Максименко — Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Крал — Ларссон, Тиль, Бакаев — Шюррле.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал».