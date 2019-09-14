Опасно могло быть! Шюррле навесил в сторону Ларссона, тот сразу же сделал скидку на Бакаева. Зелимхан чуть продвинулся в центр и прострелил на край штрафной, куда уже подключился Ещенко. Мяч он едва не потерял, но подача во вратарскую все-таки последовала. Впрочем, Ларссон верховую борьбу не выиграл.