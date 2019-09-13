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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями матча 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом».
«Это будет тяжелая игра. Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда. В частности, Аджоеву (президент «Арсенала» Гурам Аджоев), Дюмину (губернатор Тульской области Алексей Дюмин) и Божовичу (экс-главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович). Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись», — цитируют Дзюбу «Известия».
А теперь немного о турнирном положении команд. «Зенит» занимает вторую строчку, имея в активе 17 баллов. «Арсенал» расположился на седьмой строчке с 13-ю баллами.
А вот в таком составе тульская команда выйдет на поле:
Стартовый состав хозяев. Сегодня играют в Санкт-Петербурге.
Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча очередного тура РПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом».