Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями матча 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

«Это будет тяжелая игра. Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда. В частности, Аджоеву (президент «Арсенала» Гурам Аджоев), Дюмину (губернатор Тульской области Алексей Дюмин) и Божовичу (экс-главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович). Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись», — цитируют Дзюбу «Известия».