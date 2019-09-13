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РПЛ. 9-й тур. «Зенит» — «Арсенал». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» на своем поле принимает тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
9-й тур  |   13 сентября 20:00   |  Матч не начался
Зенит
0:0
Арсенал
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
6 (з)   Бранислав Иванович
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
19 (з)   Игорь Смольников
14 (п)   Далер Кузяев
18 (п)   Юрий Жирков
5 (п)   Вильмар Барриос
11 (н)   Себастьян Дриусси
7 (н)   Сердар Азмун
22 (н)   Артём Дзюба
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
4 (з)   Роберт Бауэр
71 (з)   Александр Денисов
11 (п)   Сергей Ткачёв
70 (п)   Георги Костадинов
7 (п)   Кантемир Берхамов
10 (н)   Эванс Кангва
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
15 (з)   Вячеслав Караваев
24 (з)   Эмануэль Маммана
21 (п)   Александр Ерохин
20 (п)   Роберт Мак
91 (п)   Алексей Сутормин
32 (п)   Матиас Краневиттер
17 (п)   Олег Шатов
50 (в)   Егор Шамов
1 (в)   Артур Нигматуллин
13 (з)   Максим Володько
9 (з)   Кирилл Комбаров
14 (з)   Анри Хагуш
26 (з)   Бакари Коне
5 (з)   Александр Довбня
28 (п)   Владислав Пантелеев
25 (п)   Кингз Кангва
29 (н)   Ламек Банда
17 (н)   Гурам Аджоев
30 (н)   Александру Тудорие
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19:40

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями матча 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

«Это будет тяжелая игра. Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен «Арсеналу» за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда. В частности, Аджоеву (президент «Арсенала» Гурам Аджоев), Дюмину (губернатор Тульской области Алексей Дюмин) и Божовичу (экс-главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович). Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись», — цитируют Дзюбу «Известия».

19:30

А теперь немного о турнирном положении команд. «Зенит» занимает вторую строчку, имея в активе 17 баллов. «Арсенал» расположился на седьмой строчке с 13-ю баллами.

19:20

А вот в таком составе тульская команда выйдет на поле:

19:15

Стартовый состав хозяев. Сегодня играют в Санкт-Петербурге.

19:10

Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

19:00

Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча очередного тура РПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом».