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Трансляция
С конца
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18:52
Теперь расстановка «Зенита».
18:44
Переходим к составам. Начинаем со «Спартака»:
18:35
Матч начнется в 19.00 мск.
18:30
В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» принимает «Зенит». Вместе с вами за главным матчем уикенда будет следить Иван Орехов.