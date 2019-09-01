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Спартак Зенит

Война за лидерство: «Спартак» принимает «Зенит». LIVE

РПЛ. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит». ОНЛАЙН

В центральном матче 8-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» в Москве принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
8-й тур  |   01 сентября 19:00   |  Матч не начался
Спартак
0:0
Зенит
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов
14 (з)   Георгий Джикия
6 (з)    Айртон
2 (з)   Самуэль Жиго
10 (п)   Зелимхан Бакаев
7 (п)   Аяз Гулиев
47 (п)   Роман Зобнин
8 (п)   Гус Тиль
20 (п)   Андре Шюррле
23 (н)   Джордан Ларссон
99 (в)   Андрей Лунёв
6 (з)   Бранислав Иванович
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
19 (з)   Игорь Смольников
27 (п)   Магомед Оздоев
10 (п)   Эмилиано Ригони
18 (п)   Юрий Жирков
5 (п)   Вильмар Барриос
7 (н)   Сердар Азмун
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
86 (в)   Артём Поплевченков
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
29 (з)   Илья Кутепов
56 (з)   Илья Гапонов
88 (п)   Александр Ташаев
22 (п)   Михаил Игнатов
49 (п)   Джано Ананидзе
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
54 (п)   Наиль Умяров
19 (н)   Эсекьель Понсе
37 (н)   Георгий Мелкадзе
78 (в)   Александр Васютин
41 (в)   Михаил Кержаков
23 (з)   Миха Мевля
24 (з)   Эмануэль Маммана
49 (з)   Денис Терентьев
20 (п)   Роберт Мак
32 (п)   Матиас Краневиттер
91 (п)   Алексей Сутормин
21 (п)   Александр Ерохин
14 (п)   Далер Кузяев
17 (п)   Олег Шатов
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Трансляция
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18:52

Теперь расстановка «Зенита».

18:44

Переходим к составам. Начинаем со «Спартака»:

18:35

Матч начнется в 19.00 мск.

18:30

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» принимает «Зенит». Вместе с вами за главным матчем уикенда будет следить Иван Орехов.