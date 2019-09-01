'45+2

Судейский свисток отправил команды на перерыв! Первый тайм встречи в Туле прошёл на одном дыхании. «Арсенал» на 10-й минуте использовал свою вылазку в атаку, открыв счёт — Лесовой в ближнем бою переиграл вратаря. Но лидерство хозяев поля продолжалось недолго — Ахметов вернул паритет на табло, забив свой первый гол за ЦСКА! После этого было создано ряд хороших моментов у ворот, но реализовать свои шансы команды не смогли. Хочется верить, что и второй тайм получится богатым на события.