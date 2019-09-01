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Трансляция
С конца
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'45+2
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Первый тайм встречи в Туле прошёл на одном дыхании. «Арсенал» на 10-й минуте использовал свою вылазку в атаку, открыв счёт — Лесовой в ближнем бою переиграл вратаря. Но лидерство хозяев поля продолжалось недолго — Ахметов вернул паритет на табло, забив свой первый гол за ЦСКА! После этого было создано ряд хороших моментов у ворот, но реализовать свои шансы команды не смогли. Хочется верить, что и второй тайм получится богатым на события.
'45+1
Две минуты добавлено! Чалов отметился ударом по воротам — неточно.
'45
Подбор у гостевой штрафной остался за «Арсеналом», Ломовицкий в касание классно пробил, прыжок Акинфеева уже ничем бы «армейцам» не помог, но мяч попал в перекладину!
'43
'43
'42
Так и есть. Нисимура уже у бровки.
'41
Бийол получил повреждение. Очень похоже на то, что ЦСКА понадобится замена.
'39
Чалов здорово сыграл в подыгрыше, скинув мяч в центр штрафной, Кучаеву лишь в последний момент помешали пробить из убойной позиции!
'38
'37
Разогнали москвичи атаку по центру, Обляков пустил в проход Влашича, а тот с линии штрафной пробил — рядышком со штангой!
'36
Чалов дождался передачи на левый край штрафной, далее в касание низом отдал пас к вратарской, Бийол рванул на мяч, но Григалава максимально плотно сумел сыграть с «армейцем», не позволив нанести удар.
'35
Не получилось у туляков использовать стандарт от флажка. Мяч после подачи пошёл высоко над гостевой штрафной.
'34
Горбатенко нашёл на левом краю штрафной ЦСКА Лесового, тот на паузе хотел убрать Фернандеса, но Марио успел ногу выставить на пути мяча — угловой.
'33
Влашичу досталось по ноге после борьбы с Ломовицким. Врачи быстро «починили» голеностоп Николы.
'31
Отобрали «армейцы» мяч на половине соперника, Бийол продвинулся к штрафной и плотно выстрелил — Левашов отмахнул мяч от себя!
'30
Влашич заметил подключение Фернандеса по флангу, но проникающий пас на край штрафной не прошёл.
'28
Магнуссон при стандарте ЦСКА пришёл в чужую штрафную и пробил головой — Левашов в прыжке мяч отразил!
'27
Влашич в силовой борьбе отодвинул соперника и от лицевой сделал передачу низом к воротам — чуть мимо Чалова!
'26
Луценко пробует использовать свой кураж. Дальний удар «канонира» цели не достиг.
'25
Выбит мяч от ворот после подачи Облякова от угла поля — Луценко хорош и в своей вратарской.
'23
Ткачёв сместился на левый фланг и получил своевременную передачу, на прострел во вратарскую откликнулся Луценко, но не хватило форварду «Арсенала» свободного пространства для точного удара в цель!
'21
Горбатенко подготовленный дальний удар нанёс — рядом со штангой!
'19
Фланговая атака «Арсенала» могла завершиться угловым, но Акинфеев успел к мячу у лицевой линии.
'17
'17
Левашов! Влашич низом покатил мяч на левый край тульской штрафной, Чалов ушёл от опеки защитника и пробил под острым углом — голкипер справился!
'16
«Арсенал» ответил своим попаданием в положение вне игры.
'15
Боковой рефери поднял флажок, заметив микроскопический офсайд у Чалова.
'14
Лесовой в контратаке хозяев не смог вырезать передачу на фланг, где был совершенно свободен Комбаров.
'12
Григалава головой выбил мяч в аут, не позволив развиться атаке ЦСКА по центру.
'10
'9
Луценко на левом краю штрафной попробовал накрутить новичка ЦСКА, но Гогуа не позволил себя пройти, выцарапав мяч в падении.
'8
Бийол едва не получил возможность пробить из центра штрафной «Арсенала», но успели туляки вынести мяч из-под ног словенца.
'6
Влашич с левого фланга отпасовал на Чалова к линии штрафной, тот развернулся и зарядил по воротам — выше цели.
'5
Альварес через всё поле передачу совершил, Акинфеев у линии штрафной спокойно мяч в руки забрал.
'3
ЦСКА быстро вошёл в игру! Потеряли хозяева мяч на своей половине поля, Влашич продвинулся в штрафную и пробил — Григалава на пути! Фернандес вновь поддержал атаку и нанёс удар с подбора — мимо ворот!
'2
Справился «Арсенал» со стандартом соперника от угла поля.
'1
ЦСКА в первой же атаке угрожал чужим воротам! Кучаев через вратарскую сделал передачу, замкнуть гостям не удалось. Прострел Фернандеса помог заработать угловой.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли москвичи.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Арсенал» — «ЦСКА». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.