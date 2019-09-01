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Трансляция
С конца
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'19
'17
Димитров прошел вперед по правому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, где в прыжке Бикфалви головой до мяча не дотянулся.
'15
Рамирес подключился к атаке своей команды по левому флангу и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где первым на мяче был Ароян.
'13
Ольссон после нескольких стеночек с партнерами по команде едва не выскочил один на один по центру, но вовремя мяч был перехвачен.
'11
Тони де Вильена устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Буфаля.
'9
Юрий Бавин попытался исполнить перевод к чужой штрафной на правый фланг атаки, но надежно на перехвате сыграл Рамирес.
'7
Спаич получил повреждение. Небольшая пауза была у нас в игре.
'5
Вандерсон попытался самостоятельно пройти вперед по левому флангу атаки, но обойти двоих соперников не сумел.
'3
Ольссон исполнил не самую точную передачу в чужую штрафную на обострение. В результате мяч ушел за пределы поля.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Урал» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.