онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Бонус
Развернуть
Урал Краснодар

Жизнь после Лиги чемпионов: «Краснодар» гостит у «Урала». LIVE

РПЛ. 8-й тур. «Урал» — «Краснодар». ОНЛАЙН

В матче 8-го тура РПЛ екатеринбургский «Урал» принимает не сумевший попасть в групповой этап Лиги чемпионов «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
8-й тур  |   01 сентября 14:00   |  1 тайм
Урал
0:1
Краснодар
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Бавин 21'
Скопинцев 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
19 (з)   Денис Поляков
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
15 (п)   Денис Кулаков
14 (п)   Юрий Бавин 21'
6 (п)   Рафал Аугустыняк
17 (п)   Николай Димитров
13 (п)   Петрюс Бумаль
10 (н)   Эрик Бикфалви
20 (н)   Андрей Панюков
39 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Йон Гудни
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
5 (з)   Урош 
11 (з)   Дмитрий Скопинцев 19'
52 (п)   Тонни де
14 (п)   Кристофер Ольссон
77 (п)   Руслан Камболов
10 (н)    Вандерсон
9 (н)    Ари
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Артём Мамин
21 (з)   Исламжан Насыров
80 (п)   Чингиз Магомадов
58 (п)   Отман Эль-Кабир
18 (п)   Михал Кухарчик
69 (п)   Артём Шаболин
44 (п)   Андрей Егорычев
57 (п)   Артём Фидлер
88 (н)   Павел Погребняк
79 (н)   Артём Юсупов
11 (н)   Владимир Ильин
1 (в)   Станислав Крицюк
13 (з)   Алексей Грицаенко
47 (п)   Даниил Уткин
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
31 (п)   Кайо Панталеан
21 (п)   Юнес Намли
33 (н)   Маркус Берг
17 (н)   Иван Игнатьев
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'19
Гол! 0:1! Вандерсон отпасовал у чужой штрафной на Ари, а тот в касание отдал вперед на Скопинцева и Дмитрий точным ударом низом поразил дальний угол ворот Годзюра.
'17
Димитров прошел вперед по правому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, где в прыжке Бикфалви головой до мяча не дотянулся.
'15
Рамирес подключился к атаке своей команды по левому флангу и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где первым на мяче был Ароян.
'13
Ольссон после нескольких стеночек с партнерами по команде едва не выскочил один на один по центру, но вовремя мяч был перехвачен.
'11
Тони де Вильена устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Буфаля.
'9
Юрий Бавин попытался исполнить перевод к чужой штрафной на правый фланг атаки, но надежно на перехвате сыграл Рамирес.
'7
Спаич получил повреждение. Небольшая пауза была у нас в игре.
'5
Вандерсон попытался самостоятельно пройти вперед по левому флангу атаки, но обойти двоих соперников не сумел.
'3
Ольссон исполнил не самую точную передачу в чужую штрафную на обострение. В результате мяч ушел за пределы поля.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Урал» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.