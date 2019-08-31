'45+1

Прозвучал свисток на перерыв! «Тамбов» уже на 5-й минуте матча смог открыть счёт, использовав стандартное положение — Осипенко отличился. «Ахмат» практически весь первый тайм владел инициативой, много бил по воротам, но если мяч и летел в створ, то с ним справлялся Шелия.