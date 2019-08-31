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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм игры! Не пошли команды на замены в перерыве.
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! «Тамбов» уже на 5-й минуте матча смог открыть счёт, использовав стандартное положение — Осипенко отличился. «Ахмат» практически весь первый тайм владел инициативой, много бил по воротам, но если мяч и летел в створ, то с ним справлялся Шелия.
'45
Карасёв передачу верхом исполнил в штрафную «Ахмата» в расчёте на Килина, но того опередил Гудиев.
'45
Иванов забрался в офсайд после скидки головой в штрафную «Тамбова».
'44
Иванов в центр чужой штрафной загрузил мяч, но в этой зоне никого из грозненцев не оказалось.
'42
Каждый свой стандарт тамбовчане долго готовят. Судья пока не подгоняет гостей.
'40
Чуть упал темп. «Тамбову» больше подходит таков ход встречи.
'38
«Ахмат» уже восемь ударов нанёс, но при этом из них всего два выстрела пришлись в створ.
'36
Грозненцы пришли в себя после нелепого эпизода у своих ворот. Вновь хозяева с комфортом держат мяч на чужой половине поля.
'34
Момент! Прошёл заброс к владениям «Ахмата», Гудиев ошибся с выходом за штрафную, мяч перелетел за спину вратарю, Килин наверняка был отличился, но успел Уциев подстраховать своего голкипера!
'32
Право на угловой получили хозяева, но его розыгрыш не стал проблемой для гостевой защиты.
'30
'29
Выбрались гости в контратаку, шанс был упущен нанести удар, но удалось заставить соперника сфолить.
'27
'26
Иванова успели блокировать при ударе в метре от штрафной «Тамбова»!
'24
«Ахмат» пока не знает, что ему делать с игровым преимуществом. Много передач поперёк у хозяев.
'22
Мусалов выполнил неудачную подачу с фланга — мяч покинул пределы поля. Шелия неспешно готовит ввод мяча в игру.
'20
Шелия дополнительно размялся после несильного удара Понсе.
'19
Чуперка слишком долго принимал решение и его обокрали в центре поля.
'18
Шиманьски низом с дальней дистанции зарядил — мяч пошёл в сторону от ворот «Тамбова».
'16
Шелия безупречно сыграл на выходе из ворот, ликвидировав и эту подачу Исмаэля от угла поля.
'15
Корнер хозяев был не так опасен, а вот второй темп атаки получился интересным. Садулаев приложился издали — мяч через рикошет улетел на ещё один стандарт от флажка.
'13
Тетрашвили выбил мяч на угловой, не позволив пройти фланговой подаче во вратарскую гостей.
'11
Садулаев на левом фланге обыграл двух соперников, ворвался в штрафную «Тамбова» и пробил низом в ближний угол ворот — Шелия на месте!
'9
Аппаев в контратаке гостей не смог выполнить точную передачу в центр штрафной, куда рванул Костюков.
'7
«Ахмат» более основательно принялся за владение мячом. «Тамбов» к этому готов.
'5
'3
Несколько подряд судейских свистков разбили игру на паузы. Могла получиться атака у гостей, но заброс в штрафную не получил продолжения.
'1
Первая же атака «Ахмата» завершилась опасным моментом! Иванову дали пробить из пределов штрафной — мимо дальнего угла ворот!
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли грозненцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Ахмат» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.