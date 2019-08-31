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Трансляция
С конца
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'29
'27
Алексей Миранчук получил травму в этом эпизоде. Готовят «железнодорожники» замену.
'26
'25
Саплинов получил помощь и вернулся на поле.
'25
Саплинов в каком-то игровом моменте получил повреждение. Медики на поле.
'24
Через дальний заброс ростовчане начали атаку, но Гилерме опередил Шомуродова и Ионова.
'23
«Локомотив» сейчас играет с преимуществом. Не прошла у Крыховяка попытка пробить головой из центра штрафной.
'22
Антон Миранчук взялся за стандарт от угла поля. Крыховяк в штрафной при борьбе за мяч получил повреждение, столкнувшись с Норманном.
'21
Момент! Хорошую атаку с ходу провели москвичи, Смолов покатил мяч к штрафной, Крыховяк поле обработки пробил — Бабурин перевёл мяч на угловой!
'20
Ерёменко закончил атаку «Ростова» проверкой вратаря. Гилерме справился с дальним выстрелом.
'19
Бабурин со второй попытки смог зафиксировать мяч в руках, прервав фланговую подачу.
'18
Алексей Миранчук от углового флажка навесил мяч во вратарскую, но там Бабурин здорово сыграл кулаками.
'18
Удар Смолова пришёлся в Ерёменко — угловой для москвичей.
'17
Саплинов от левой бровки больше на удачу забросил мяч в штрафную хозяев, но Шомуродов был совсем в другой точке поля.
'15
Смолов едва не подобрал мяч на линии гостевой штрафной после ошибки Чистякова.
'13
«Ростов» очень аккуратно действует в обороне в стартовый отрезок игры. Крыховяк выскочил на мяч и пробил головой из штрафной — промах.
'11
Норманн и Чистяков в центре поля жёстко встретили соперников. Рефери не стал серьёзно наказывать ростовчан…
'10
Попал Бабурин под прессинг, пришлось голкиперу поспешно выбивать мяч в аут.
'9
«Локомотив» стал чаще гостить на половине поля «Ростова». Жемалетдинов подтолкнул соперника в штрафной гостей — фол в атаке.
'7
Крыховяк классную диагональ выполнил на левый край чужой штрафной, Смолов первым касанием мяч принял, а вторым прострелил во вратарскую, но там оборона «Ростова» сыграла надёжно.
'5
Сигурдссон плохую передачу исполнил, в итоге получился пас на ход Смолову, Фёдор протащил мяч и низом из-за штрафной пробил — в метре от штанги!
'4
Пока много игры в середине поля. Идёт борьба за инициативу.
'2
Антон Миранчук после смещения с левого фланга в центр неудачно упал на газон, но обошлось здесь без серьёзных последствий.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли москвичи.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.