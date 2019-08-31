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Локомотив Ростов

Карпин против Семина: «Локомотив» бьется с «Ростовом». LIVE

Футбол. РПЛ. «Локомотив» - «Ростов». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» встречается с «Ростовом» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
8-й тур  |   31 августа 16:30   |  1 тайм
Локомотив
0:0
Ростов
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Норманн 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
11 (п)   Антон Миранчук
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
1 (в)   Егор Бабурин
34 (з)   Алексей Козлов
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
28 (з)   Евгений Чернов
78 (з)   Дмитрий Чистяков
17 (п)   Матиас Норманн 26'
11 (п)   Алексей Ионов
7 (п)   Роман Ерёменко
26 (п)   Александр Саплинов
8 (п)   Ивелин Попов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия
27 (з)    Мурило
23 (п)   Жоау Мариу
67 (п)   Роман Тугарев
18 (п)   Александр Коломейцев
89 (п)   Никита Дорофеев
19 (н)   Антонио Эдер
22 (н)   Лука Джорджевич
79 (в)   Даниил Фролкин
30 (в)   Сергей Песьяков
25 (з)   Арсений Логашов
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
3 (з)   Мацей Вилюш
4 (з)   Данила Ведерников
22 (з)   Кирилл Маляров
23 (п)   Александр Зуев
19 (п)   Хорен Байрамян
13 (н)   Данила Прошляков
47 (н)   Александр Долгов
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
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'29
Произошла вынужденная замена у москвичей.
'27
Алексей Миранчук получил травму в этом эпизоде. Готовят «железнодорожники» замену.
'26
Норманн сорвал атаку «Локомотива», сбив Алексея Миранчука — первая жёлтая карточка в игре.
'25
Саплинов получил помощь и вернулся на поле.
'25
Саплинов в каком-то игровом моменте получил повреждение. Медики на поле.
'24
Через дальний заброс ростовчане начали атаку, но Гилерме опередил Шомуродова и Ионова.
'23
«Локомотив» сейчас играет с преимуществом. Не прошла у Крыховяка попытка пробить головой из центра штрафной.
'22
Антон Миранчук взялся за стандарт от угла поля. Крыховяк в штрафной при борьбе за мяч получил повреждение, столкнувшись с Норманном.
'21
Момент! Хорошую атаку с ходу провели москвичи, Смолов покатил мяч к штрафной, Крыховяк поле обработки пробил — Бабурин перевёл мяч на угловой!
'20
Ерёменко закончил атаку «Ростова» проверкой вратаря. Гилерме справился с дальним выстрелом.
'19
Бабурин со второй попытки смог зафиксировать мяч в руках, прервав фланговую подачу.
'18
Алексей Миранчук от углового флажка навесил мяч во вратарскую, но там Бабурин здорово сыграл кулаками.
'18
Удар Смолова пришёлся в Ерёменко — угловой для москвичей.
'17
Саплинов от левой бровки больше на удачу забросил мяч в штрафную хозяев, но Шомуродов был совсем в другой точке поля.
'15
Смолов едва не подобрал мяч на линии гостевой штрафной после ошибки Чистякова.
'13
«Ростов» очень аккуратно действует в обороне в стартовый отрезок игры. Крыховяк выскочил на мяч и пробил головой из штрафной — промах.
'11
Норманн и Чистяков в центре поля жёстко встретили соперников. Рефери не стал серьёзно наказывать ростовчан…
'10
Попал Бабурин под прессинг, пришлось голкиперу поспешно выбивать мяч в аут.
'9
«Локомотив» стал чаще гостить на половине поля «Ростова». Жемалетдинов подтолкнул соперника в штрафной гостей — фол в атаке.
'7
Крыховяк классную диагональ выполнил на левый край чужой штрафной, Смолов первым касанием мяч принял, а вторым прострелил во вратарскую, но там оборона «Ростова» сыграла надёжно.
'5
Сигурдссон плохую передачу исполнил, в итоге получился пас на ход Смолову, Фёдор протащил мяч и низом из-за штрафной пробил — в метре от штанги!
'4
Пока много игры в середине поля. Идёт борьба за инициативу.
'2
Антон Миранчук после смещения с левого фланга в центр неудачно упал на газон, но обошлось здесь без серьёзных последствий.
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли москвичи.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.