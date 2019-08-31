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Рубин Сочи

Оправдаться за Ростов: «Рубин» встречается с «Сочи». LIVE

Футбол. 8-й тур. «Рубин» - «Сочи». ОНЛАЙН

«Рубин» встречается с «Сочи» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
8-й тур  |   31 августа 14:00   |  1 тайм
Рубин
0:0
Сочи
Стадион «Центральный», Казань | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
80 (з)   Егор Сорокин
5 (з)   Филип Уремович
33 (з)   Олег Данченко
69 (з)   Данил Степанов
11 (п)   Зурико Давиташвили
10 (п)   Игорь Коновалов
21 (п)   Хвича Кварацхелия
59 (п)   Никита Макаров
6 (п)   Евгений Башкиров
20 (н)   Евгений Марков
35 (в)   Сослан Джанаев
20 (з)   Игорь Юрганов
26 (з)   Никита Калугин
13 (з)   Фёдор Кудряшов
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
17 (п)   Андрей Мостовой
94 (п)   Душан Лагатор
18 (п)   Никита Бурмистров
16 (п)   Кристиан Нобоа
77 (п)   Дмитрий Полоз
9 (н)   Антон Заболотный
Запасной состав
93 (в)   Алексей Городовой
23 (в)   Иван Коновалов
2 (з)   Карл Старфельт
3 (з)   Константин Плиев
29 (з)   Виталий Денисов
14 (з)   Владимир Гранат
77 (п)   Роман Акбашев
99 (п)   Камиль Закиров
70 (п)   Николай Кипиани
56 (п)   Максим Седов
26 (н)   Бека Микелтадзе
8 (н)   Видар Кьяртанссон
19 (в)   Евгений Фролов
12 (в)   Николай Заболотный
34 (з)   Тимофей Маргасов
90 (з)   Павел Шакуро
24 (з)   Эльмир Набиуллин
5 (п)   Алексей Померко
21 (п)   Акмаль Бахтияров
87 (н)   Александр Карапетян
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Трансляция
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'2
Атака «Рубина» правым флангом. Кварацхелия забежал под пас, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную — сочинцы выбили мяч.
'1
Матч стартовал! Сочинцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Рубин» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.