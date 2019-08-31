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Трансляция
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Атака «Рубина» правым флангом. Кварацхелия забежал под пас, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную — сочинцы выбили мяч.
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Матч стартовал! Сочинцы разыграли мяч с центра поля.
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Сочи» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Рубин» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.